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Характер есть, но нет удачи. Сборная России проиграла Хорватии и отправилась в стыки

На 81-й минуте матча в Сплите подопечные Карпина не устояли под проливным дождем и мощнейшим давлением хорватов (0:1), упустив прямую путевку на ЧМ-2022 в Катар. Единственный мяч в свои ворота забил Кудряшов.
Характер есть, но нет удачи. Сборная России проиграла Хорватии и отправилась в стыки
14 ноября 2021 18:56
автор: Артем Зибрак
автор фото: РФС

ГЛАВНЫЙ! МАТЧ! ГОДА!

С момента появления Валерия Карпина у руля сборной России она планомерно шла к главному матчу года – нигде не оступилась и к решающему матчу в Сплите подошла, имея преимущество над хозяевами в одно очко. Хорваты неслучайно выбрали для последнего боя именно это стадион «Полюд». Его нельзя назвать современным, но здесь всегда самая горячая атмосфера. Местные фанаты аж за два дня до матча уже жили в предвкушении игры, а в день матча прошлись колонной по году. Обещанный Деяном Ловреном «ад» россиянам был гарантирован. Полиция даже не выпускала наших болельщиков из отелей – только на стадион. Уж больно большой ажиотаж был в городе.

Валерий Карпин в решающей игре не стал отходить от привычной модели 4-3-3 и предсказуемо вернул в состав пропустивших матч с Кипром Георгия Джикию и Дмитрия Баринова. Появление Вячеслава Караваева и Дмитрия Кудряшова на флангах обороны (сразу три изменения в этой линии) говорило о готовности к контратакующему футболу. Все-таки они оба сильнее в отборе, чем Алексей Сутормин и Сергей Терехов.

О том же замена Александра Ерохина на Дмитрия Баринова. Железнодорожник стал основным опорником в тройке с Даниилом Фоминым (также номинальный опорный полузащитник) и единственным креативным игроком в средней линии Александром Головиным. Ну, а выход Алексея Ионова и Зелимхана Бакаева на флангах нападения четко дал понять – ставка сделана на скорость выхода из обороны. В общем, все говорило о том, что россияне не против отдать мяч, и Карпин запланировал такой расклад еще до стартового свистка в игре с Кипром.

Тем более, что у хорватов объективно более классная полузащита – Марсело Брозович, Лука Модрич, Марио Пашалич, Иван Перишич и Никола Влашич, а на острие Андрей Крамарич. Отметим и решение Златко Далича выставить в старте нашего старого знакомого Деяна Ловрена. В нынешнем сезоне за «Зенит» он играет неважно, и на это была наша надежда.

БЕЗУМНОЕ ДАВЛЕНИЕ И ПОДВИГИ САФОНОВА

Как и ожидалось, эмоции на старте встречи зашкаливали. В первую очередь на трибунах и в исполнении россиян. Они буквально бросались на каждый мяч, и вообще было видно, что действовали с огромным желанием. Если учесть, что быстрый гол соперника практически убил бы нашу команду, такой настрой был очень кстати. А вот хорваты, напротив, выглядели сколь уверенно, столь и хладнокровно (не путать с равнодушием). Уж больно опытная и мастеровитая команда.

Картина игры оправдала ожидания. В том смысле, что хозяева практически не позволяли нашим игрокам владеть мячом, проводили большую часть времени на нашей половине поля, чему не мешали даже неорганизованные попытки прессинга, и регулярно били по воротам. За первые полчаса хозяева нанесли восемь ударов, то есть чаще, чем по удару каждые четыре минуты. Действительно тревожно было после того, как Крамарич из центра штрафной головой замыкал подачу с фланга (в руки Матвею Сафонову) и дважды Марсело Брозович палил по воротам из-за пределов штрафной (промах и сейв вратаря).

При этом впереди у сборной России не получалось вообще ничего – даже достойного выхода в контратаку. Как ни старался Сафонов рукой забросить мяч забегающим за спину оппонентам Ионову и Бакаеву. Чтобы вы понимали, насколько все было плохо, отмечу, что вингер «Краснодара» за 30 минут коснулся мяча четыре (четыре, Карл!) раза. Даже у отрезанного от партнеров Федора Смолова этот показатель был почти четырехкратно выше.

Так что давление соперника в первом тайме было колоссальным, чему свидетельством преимущество во владении (69 на 31) и по ударам (9-0). За нули на табло к перерыву надо благодарить Сафонова, совершавшего подвиги под проливным дождем.

БОЛОТНЫЙ ФУТБОЛ

К началу второго тайма поле превратилось в болото, что немного подравняло шансы. Хорватам уже сложно было комбинировать (как и нам убегать в контратаки), игра с каждой минутой становилась все примитивнее: подача – борьба – подбор. От моментов у своих ворот россиян это не избавило. Супермомент упустил Пашалич, в упор головой пробивший в Сафонова.

Карпин отреагировал на происходящее раньше Далича. Он провел тройную замену, переведя команду на игру в три центральных защитника (5-4-1). «Лишним» в защите стал Дмитрий Чистяков, а на острие вместо Смолова вышел Антон Заболотный. Толкаться на втором этаже как впереди, так и в собственной штрафной при стандартах соперника. Давление хорватов, впрочем, ничуть не ослабло. Просто им тяжелее было находить возможности для ударов в непосредственной близости от штрафной.

К середине тайма вид спорта поменялся окончательно: вместо большого футбола – болотный. Единоборства поглотили футболистов. Низом играть было абсолютно невозможно, мяч банально застревал в лужах. Теперь происходящее зависело от характера игроков, а в этом у техничных хорватов преимущества уже не было.

Россияне бились из последних сил, но немного не устояли под навалом хозяев. Серия подач в нашу штрафную завершилась нелепым рикошетом от Кудряшова. Сафонов среагировать и в очередной раз спасти партнеров не успел. Обидно, конечно, вот так упускать билеты на чемпионат мира, да еще и в такой эмоциональной и физически тяжелой игре, в которой все выложились, оставив больше сил, чем было в запасе, но надо признать – хорваты эту победу заслужили, и если бы не ливень и Сафонов, все закончилось бы намного раньше.

ЧМ-2022
Отборочный этап
10-й тур

Хорватия – Россия – 1:0 (0:0)

Гол: Кудряшов, 81 – в свои ворота.

Хорватия: Грбич, Юранович (Брекало, 76), Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Пашалич (Ливайя, 75), Влашич (Петкович, 58), Перишич, Крамарич (Станишич, 86).

Россия: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Баринов, Фомин (Глебов, 80), Головин (Зобнин, 57), Ионов (Чистяков, 57), Бакаев (Мостовой, 78), Смолов (Заболотный, 57).

Предупреждения: Головин, 51. Смолов, 55. Ливайя, 89. Грбич, 90+3.

Судья: Маккели (Нидерланды).

источник: «Советский спорт»
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