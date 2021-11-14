Валерий Карпин: Если 80 минут проводишь в своей штрафной, что-то все равно залетит

- Вы сказали накануне матча, что будете играть в открытый футбол и не станете играть на ничью. Но сложилось такое впечатление, что вы играли в закрытый футбол и защищались всей командой.

- Да, мы защищались всей командой. Я вчера говорил, что каждая из команд будет играть так, как позволит ей соперник. Мы позволили хорватам играть в атаку, а они нам не позволили. Почему? Другой вопрос. Надо будет проанализировать и понять, почему так произошло.

- Что сегодня не получилось?

- Самое главное, что не получилось – контригра, игра с мячом. Мы говорили про психологию, но у многих ребят не было желания получать мяч. А без мяча обороняться девяносто минут невозможно. Так и случилось. Рикошет произошел. Что-то все равно залетит, если 80 минут проводишь в своей штрафной. У нас не было передышки ни на секунду, и не потому что хорваты нас прессинговали, а потому что надо хотеть получать мяч и не бояться.

- Что за травма была у Кудряшова в конце матча? Не было желания его заменить до автогола?

- С удовольствием бы заменил, если бы у нас была шестая замена. Я не знал, что у него была травма. Не видел этого.

- У Хорватии была большая поддержка болельщиков. Что вы думаете об атмосфере на трибунах? Помогла ли она хорватской сборной?

- Великолепная атмосфера. Дай бог всем командам играть при такой поддержке. А помогала она или нет – спросите у хорватов. Болельщики на поле не помогают. Они помогают за полем, как это происходит в любой стране, где болеет полный стадион. Говорить о том, что мы проиграли из-за полного стадиона смешно.

- Какая сейчас в команде атмосфера? И ожидали ли, что поле так просядет? Это сказалось на игре?

- Какая атмосфера может быть после поражения? Все расстроены. По поводу поля - как можно ожидать, что оно просядет? Мы же не знали, какой будет дождь. В какой-то промежуток времени поле превратилось в лужу, но говорить о том, что газон помешал играть лучше, тоже не верно.

- Вы были недовольны при розыгрыше мяча, особенно в первом тайме.

- Да, это правда. Если мяч у нашего голкипера, а мы не хотим его получить, конечно, я этим недоволен.

- Вы ожидали такую хорошую игру от хорватов, или они вас удивили?

- Хорватия играла настолько хорошо, насколько мы ей позволили, и наоборот. Если мы им все позволяли, то они играли хорошо. Если бы не позволили, они бы так хорошо не играли.

- Не считаете ошибкой появление Смолова в стартовом составе, ведь Заболотный лучше цепляется за мяч? Может, стоило с первых минут выпустить Антона?

- Мне задали вопрос о том, что я был недоволен тем, как мы выходим из обороны. Предполагалось, что мы не будем выбивать мяч на Смолова. Понятно, что это не его сильная сторона – цепляться за мяч. Мы тренировали абсолютно другое, и, соответственно, выбор Смолова не был ошибкой, если бы мы играли так, как рассчитывали. Тогда Смолов смотрелся бы по-другому, как и все.

- Вы сказали, что наши игроки боялись получать мяч. Как с этим бороться?

- Работать во всех направлениях.

- Как оцените игру в обороне на флангах после перехода на три центральных защитника?

- Оценивать игру на фланге кого? И в целом как оценивать там игру, если нет игры в центре? В отрыве от другого ее нельзя оценивать.

- В начале второго тайма вы сделали тройную замену. Чем вызвано это решение? Оно было запланировано?

- Нет, это не были перестроения, а реакция на нашу игру, на состояние поля. Мяч вообще не катился. Было сложно выходить из обороны за счет передач. Заболотный вышел зацепиться за мяч после выносов, а чтобы подстраховаться от рикошетов вышел Чистяков.

- Что говорили Кудряшову в раздевалке? Поддержали его?

- Он расстроен, все его поддержали. Это может случиться с каждым - любой рикошет в плечо, ногу.

- Насколько будет сложно проводить стыковые матчи после зимней паузы?

- Где и с кем играть мы узнаем 26-го. А насколько сложно - как и сейчас. Мы провели много матчей осенью, это тяжело. А в марте будет сложно, потому что мало игр провели. Всегда будут трудности.

- Вы планировали, что будет много игры через длинные передачи? Вы ведь хотели больше играть в футбол.

- Вы правильно поняли.

- Закончился отбор. Уже приняли решение по капитану или и в стыках будете выбирать разных капитанов?

- Вы считаете, что я сейчас думаю о том, кто будет в марте капитаном? Ничего я не думаю про следующий матч.

- Вы считаете поражение сборной своей виной, или у Хорватии другой уровень игроков, и наши просто слабее?

- Это полностью моя вина. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше.

- Перед матчем вы сообщили, что скажете, о чем говорили с Миранчуком по «Аталанте». А точнее о том, какая там ситуация. Можете поделиться?

- Я не скажу, о чем мы разговаривали. Был вопрос о будущем Миранчука, и что ему делать, когда откроется трансферное окно. С Кипром первый и второй таймы у него были как небо и земля. Любому игроку нужна практика. Тонуса в первом тайме у него не было, поэтому было много потерь. Во втором тайме он появился. Это говорит о том, что ему необходимо постоянно играть, чтобы показывать свой уровень.

- Вы будете готовить сборную к стыкам?

- Это было известно уже в июле. Ничего нового не произошло. Контракт продлился автоматически.