Валере больше не верим? Мы думали, у нас народный тренер, но, кажется, он просто обычный карьерист

Карпин после назначения клялся перед всем честным народом, что при нем сборная в трусливый футбол больше никогда играть не будет. Но в него и сыграла в Хорватии. Вышла отстоять нулевую ничью, а добилась в итоге нулЁвого результата. Ему поверили, думали, что он наш, от народа. Однако есть подозрение, что Валерий Георгиевич обычный российский карьерист.

В России хороший болельщик, просто невезучий. Ему досталась нефутбольная страна, которую ломают через колено, заставляя отличаться в том искусстве, к которому таланта нет ни грамма. Фанаты это понимают, осознают, что уступаем доброй половине Европы по подбору футболистов и тренеров. Нам потому не выход стопроцентный на ЧМ был нужен, а в первую очередь нормальная симпатичная игра. Такая, чтобы не приходилось за нее краснеть и от которой уже давно все поотвыкли.

А тренеру нужен новый контракт, обожание и слава. Если бы не думал обо всех этих прелестях жизни, то не стояла бы команда Валерия Георгиевича у своей штрафной в Сплите два полных тайма. Выгрызая злополучную путевку в Катар любой ценой, теряя уважение и желание смотреть такой футбол.

На кой черт сдался нам Катар при игре, от которой нос сам в сторону воротится? Даже хорошо, что затряслись коленки у уставшего до смерти Федора Кудряшова, которого почему-то никак не хотел менять его наставник. В итоге отправили сами мяч в свои ворота, раз состояние поля не позволяло хорватам этого добиться. Вице-чемпионы мира вышли перед своей публикой искать счастье в атаке, не их вина, что залило Сплит проливным дождем, превратившем поле в подобие болота, на котором невозможно творить и завершать. Они в футбол играют, в смелый, атакующий, а мы-то во что?

Есть все-таки высшие силы, посмотревшие на это российское безобразие. Было бы верхом цинизма такой сборной, как наша, выписать билет в Катар на хорватской территории. Ни одного момента за игру.

Месяц назад сборная Россия дала надежду, что может все действительно у нее быть по-другому. Не как при Станиславе Черчесове, который после локального успеха на домашнем чемпионате мира возомнил себя, кажется, легендарным тренером, воспарил в облака подальше от копошащихся на земле человечков. За его гордыню невзлюбил его российский футбольный мир. За то, что свое личное поставил выше национального, позабыл, как его команда на самом деле называется, за что и расплатился постом минувшим летом.

Не за провал на Евро его в первую очередь критиковали, хейтили и увольняли. Хотя и за это естественно в том числе. Надоело всем смотреть сериал с известным печальным концом, когда все беспросветно и очень грустно. И еще лицемерно и наигранно. Карпин, принимая от него вахту, на этом фоне смотрелся чертовски привлекательно. Уверял нас, что все теперь будет не так как прежде. Что будет открыто и понятно, не будет трусости на поле, и едва ли зуб за это не давал.

Но хватило Валерия Георгиевича совсем ненадолго. Кто бы спорил, близость ЧМ манила всех. Но мы ведь видели, что в Мариборе спасала нас смелость, а не нерешительность. Если бы там вышли со сплитовским настроем, то и ничьей бы не хватало нам перед последней игрой в группе.

Это хорошо, что ткнули нас мордой в одну нехорошую субстанцию. Многие наверняка расстроятся, что не поедем мы на ЧМ. Но как по мне, так лучше стыки увидеть, но только с красивым футболом, чем мы вымучили бы ничью на хорватском болоте, а затем поехали по традиции бесславно обкакаться на очередном крупнейшем соревновании.

Докажут в новом году, что что-то поняли и справятся, тогда есть будущее у сборной с ее веселым танцующим тренером. Болеть за эту команду мы будем ничуть не меньше прежнего, но вот верить тренеру после Сплита, увы, станем немножечко меньше. Уж извините, Валерий Георгиевич.