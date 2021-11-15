ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В стыках России будет тяжко. Там Португалия, Швеция, Польша. А будет еще либо Италия, либо Швейцария

После вчерашних матчей отбора на ЧМ-2022 напрямую вышли Хорватия, победившая Россию – 1:0, а также Сербия и Испания.
В стыках России будет тяжко. Там Португалия, Швеция, Польша. А будет еще либо Италия, либо Швейцария
15 ноября 2021 07:52
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Кадры со слезами Криштиану Роналду увидели в ночи те, кто досмотрел до конца матчи отбора в группах А и В. Португалия неожиданно проиграла дома сербам – 1:2 и отправилась в компанию к сборной России в стыковые матчи.

Хозяева очень удачно начали встречу, открыв счет уже на второй минуте. Отобрав мяч у соперника вблизи его штрафной, португальцы отправили к воротам гостей Саншеша, который хладнокровно пробил в ближний угол. Но уже в первом тайме сборная Сербии отыгралась после гола Тадича, а когда истекала 90-я минута Митрович перепрыгнул всех у угла вратарской, выиграв верховой мяч, и с отскоком от газона послал его в верхний угол. Шок португальцев был велик (ничья их устраивала), после игры Роналду уселся на газон и расплакался.

Это происходит с суперзвездой не впервые. Но на этот раз эмоции Криша можно понять. Выйти через стыки на ЧМ будет непросто, 36-летний ветеран рискует не попасть на – не исключено - свой последний крупный турнир. Совсем иначе теперь воспринимается незасчитанный чистый гол Роналду в первой игре соперников в Сербии, который был забит на 94-й минуте. Криштиану тогда в сердцах сорвал с себя капитанскую повязку и бросил на поле. Если бы не тот судейский подарок «братушкам», никакой интриги в этой группе уже давно не было бы. Но ничего уже не поделаешь.

Роналду вчера был сам не свой. Впервые в карьере в матче квалификации чемпионата мира не пробил в створ. Португалия, однако, в полуфинале стыков с Россией не сыграет. Она также будет сеянной. В их число попадают шесть первых по показателям вторых сборных отбора, среди которых оказалась вчера Швеция со Златаном Ибрагимовичем. Скандинавам надо было обязательно побеждать в Испании, они были близки не раз к тому, чтобы выйти вперед. Но в итоге пропустили в самой концовке, когда Мората первым оказался на отскочившем от перекладины мяче и спокойно послал его в сетку, и проиграли 0:1. Златан, кстати, вышел только на замену.

Испания присоединилась к компании уже отобравшихся напрямую на ЧМ европейских команд – Германии, Бельгии, Франции, Дании, Сербии и – без пяти минут – Англии, которой надо не проиграть крупно в Сан-Марино при условии, что Польша выиграет в заключительном туре у Венгрии. В последнее верить можно, в проигрыш команды Гарета Саутгейта – никак не получается.

Формат стыков в этом розыгрыше впервые изменили. Раньше играли два матча – дома и в гостях, как в еврокубках. Теперь будет шесть пар полуфиналистов, победители которых потом разыграют три путевки в Катар в финалах. Всего в стыки попадают 12 сборных: 10 – это занявшие вторые места, а еще две лучшие из Лиги наций - из числе тех, кто занял в группах третьи места. Шесть сеяных команд играют полуфиналы дома.

12 сборных при жеребьевке разделят на три четверки. В них затем играются полуфиналы, а потом и финал. Возможные соперники по финалу будут известны 26 ноября, когда пройдет жеребьевка стыковых матчей (начало в 17:00 мск). Россиянам точно не попадут на первой стадии португальцы, шведы, поляки, швейцарцы или итальянцы, и вторая команда из группы, где сражаются голландцы, турки и норвежцы. В этом споре расклады могут быть самые разные, не исключено, что Нидерланды вообще пролетят мимо ЧМ, если дома проиграют Норвегии, а Турция в гостях победит Черногорию.

Нашего соперника по полуфиналу надо искать среди таких сборных как Северная Македония, Шотландия, Чехия, Уэльс, Австрия, Финляндия (если опередит Украину, с которой Россию, если что, разведут). Шанс пройти дальше, конечно же, есть, не забывая, что первый стыковой матч команда Валерия Карпина сыграет дома. Эти встречи пройдут 24-25 марта. Если доживем до финала, то они намечены на 28 и 29 марта, но там ничего хорошего нас уже точно не ждет.

Среди возможных соперников плачущий Роналду, нестареющий Ибрагимович, дерзкая Голландия, Польша с Левандовски, чемпион Европы Италия, которая пока также не решила вопрос выхода на ЧМ, ну или Швейцария, что тоже не подарок. А может быть и Норвегия с Холандом. Эрлинг пока травмирован, с ним в составе скандинавы вероятно уже были бы с билетом в Катар.

Нам, впрочем, легче бы от этого точно не стало.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Тампа" Василевского одолела "Флориду" БобровскогоKia EV9 – полноразмерный кроссовер, который станет флагманом электрического семейства компанииИгнатову не хватило двух баллов до бронзы Гран-при ЯпонииЧервиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречалЛовчев признался, почему покинул прямой эфир Хорватия — РоссияВасилий Уткин объяснил, в чем допустил ошибку Кудряшов
Невероятно! Чудо от сербов отправило Роналду в компанию к России и… Ибрагимовичу с Левандовски
Сборная России, проиграв хорватам решающий матч отбора на ЧМ-2022, теперь будет вынуждена пробиваться в Катар через стыки. И в этом мини-турнире команда Валерия Карпина может нарваться на какого-нибудь футбольного монстра - вроде Португалии, которая сенсационно проиграла дома Сербии.
«Футбола в стране и не было», «Нет сил смотреть этот дурдом». Бурная реакция на фиаско России в Сплите
Поражение сборной России от хорватов в решающем матче отбора ЧМ-2022 (0:1) обсуждают все. Мы собрали самые интересные мнения.
И десятый стал первым! Как бразильский суперпрорыв Хэмилтона оживил интригу в «Формуле-1»
Гран-при Бразилии неожиданно прошел под знаком семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который, преодолев массу проблем, взял свой третий в карьере титул в Сан-Паулу и сократил отставание от лидирующего в общем зачете Макса Ферстаппена до 14 очков.
Карпин струсил — и поплатился, наступив на романцевские грабли. Диагноз матча Хорватия — Россия
Обидная вроде бы развязка решающего матча Хорватия - Россия (0:1) не оставляет ощущения случившейся несправедливости. Да, забили в свои ворота. Да, в концовке. Но это не оправдание.
«Это не трагедия, на 0:0 мы не наиграли». Мостовой — о поражении России от Хорватии
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой оценил для «Плеймейкера» автогол Федора Кудряшова, который решил судьбу ключевого для нашей команды матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).
Кудряшов повторил «трюк» Филимонова… Как сборная России проиграла матч года Хорватии из-за рокового автогола
В заключительном туре отборочного этапа ЧМ-2022 сборная России в гостях уступила хорватам из-за срезки Федора Кудряшова на 81-й минуте в свои ворота (0:1) и осталась без прямой путевки в Катар. Теперь нам придется пробиваться туда через стыки в марте следующего года.
«Карпину нужно выбить из головы у футболистов мысли о ничьей». Комментатор Меламед — о матче Хорватия — Россия
Комментатор «Матч ТВ» Михаил Меламед оценил для «Плеймейкера» перспективы сборной России в ключевом матче отборочного турнира ЧМ-2022 против хорватов, который состоится 14 ноября в Сплите (начало - в 17:00 мск).
«Хорваты пытаются нас запугать, но мы это уже проходили». Кирьяков — о матче, который решит судьбу России
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от решающего матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия в Сплите.
Хорватия — Россия: прямая трансляция решающего отборочного матча ЧМ 14.11.2021
14 ноября 2021 года в Сплите состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Хорватии и России.
Холлоуэй заслужил третий бой с Волкановски. Или реванш с Макгрегором? Итоги UFC Vegas 42
На очередном турнире UFC в Лас-Вегасе зрители увидели парад досрочных побед, но главный бой продлился всю дистанцию: Макс Холлоуэй с огромным трудом одолел Яира Родригеса.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика