В стыках России будет тяжко. Там Португалия, Швеция, Польша. А будет еще либо Италия, либо Швейцария

Кадры со слезами Криштиану Роналду увидели в ночи те, кто досмотрел до конца матчи отбора в группах А и В. Португалия неожиданно проиграла дома сербам – 1:2 и отправилась в компанию к сборной России в стыковые матчи.

Хозяева очень удачно начали встречу, открыв счет уже на второй минуте. Отобрав мяч у соперника вблизи его штрафной, португальцы отправили к воротам гостей Саншеша, который хладнокровно пробил в ближний угол. Но уже в первом тайме сборная Сербии отыгралась после гола Тадича, а когда истекала 90-я минута Митрович перепрыгнул всех у угла вратарской, выиграв верховой мяч, и с отскоком от газона послал его в верхний угол. Шок португальцев был велик (ничья их устраивала), после игры Роналду уселся на газон и расплакался.

Это происходит с суперзвездой не впервые. Но на этот раз эмоции Криша можно понять. Выйти через стыки на ЧМ будет непросто, 36-летний ветеран рискует не попасть на – не исключено - свой последний крупный турнир. Совсем иначе теперь воспринимается незасчитанный чистый гол Роналду в первой игре соперников в Сербии, который был забит на 94-й минуте. Криштиану тогда в сердцах сорвал с себя капитанскую повязку и бросил на поле. Если бы не тот судейский подарок «братушкам», никакой интриги в этой группе уже давно не было бы. Но ничего уже не поделаешь.

Роналду вчера был сам не свой. Впервые в карьере в матче квалификации чемпионата мира не пробил в створ. Португалия, однако, в полуфинале стыков с Россией не сыграет. Она также будет сеянной. В их число попадают шесть первых по показателям вторых сборных отбора, среди которых оказалась вчера Швеция со Златаном Ибрагимовичем. Скандинавам надо было обязательно побеждать в Испании, они были близки не раз к тому, чтобы выйти вперед. Но в итоге пропустили в самой концовке, когда Мората первым оказался на отскочившем от перекладины мяче и спокойно послал его в сетку, и проиграли 0:1. Златан, кстати, вышел только на замену.

Испания присоединилась к компании уже отобравшихся напрямую на ЧМ европейских команд – Германии, Бельгии, Франции, Дании, Сербии и – без пяти минут – Англии, которой надо не проиграть крупно в Сан-Марино при условии, что Польша выиграет в заключительном туре у Венгрии. В последнее верить можно, в проигрыш команды Гарета Саутгейта – никак не получается.

Формат стыков в этом розыгрыше впервые изменили. Раньше играли два матча – дома и в гостях, как в еврокубках. Теперь будет шесть пар полуфиналистов, победители которых потом разыграют три путевки в Катар в финалах. Всего в стыки попадают 12 сборных: 10 – это занявшие вторые места, а еще две лучшие из Лиги наций - из числе тех, кто занял в группах третьи места. Шесть сеяных команд играют полуфиналы дома.

12 сборных при жеребьевке разделят на три четверки. В них затем играются полуфиналы, а потом и финал. Возможные соперники по финалу будут известны 26 ноября, когда пройдет жеребьевка стыковых матчей (начало в 17:00 мск). Россиянам точно не попадут на первой стадии португальцы, шведы, поляки, швейцарцы или итальянцы, и вторая команда из группы, где сражаются голландцы, турки и норвежцы. В этом споре расклады могут быть самые разные, не исключено, что Нидерланды вообще пролетят мимо ЧМ, если дома проиграют Норвегии, а Турция в гостях победит Черногорию.

Нашего соперника по полуфиналу надо искать среди таких сборных как Северная Македония, Шотландия, Чехия, Уэльс, Австрия, Финляндия (если опередит Украину, с которой Россию, если что, разведут). Шанс пройти дальше, конечно же, есть, не забывая, что первый стыковой матч команда Валерия Карпина сыграет дома. Эти встречи пройдут 24-25 марта. Если доживем до финала, то они намечены на 28 и 29 марта, но там ничего хорошего нас уже точно не ждет.

Среди возможных соперников плачущий Роналду, нестареющий Ибрагимович, дерзкая Голландия, Польша с Левандовски, чемпион Европы Италия, которая пока также не решила вопрос выхода на ЧМ, ну или Швейцария, что тоже не подарок. А может быть и Норвегия с Холандом. Эрлинг пока травмирован, с ним в составе скандинавы вероятно уже были бы с билетом в Катар.

Нам, впрочем, легче бы от этого точно не стало.