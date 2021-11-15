Выбирайте – игра или результат? Стыки для России даже полезнее поездки на ЧМ-2022

СПЛОШНАЯ СЕРАЯ МАССА

- Для детского тренера важен результат сегодня. Ему сегодня надо выигрывать чемпионат, иначе его уволят. У него свои амбиции, свои дети, и на будущее ему насрать. Поэтому набирают здоровых, а не талантливых. Они раскроются, но раскроются позже. И делают из них роботов – не дают импровизировать, рисковать, в них убивают индивидуальность. Поэтому у нас нет звезд, сплошная серая масса. Поэтому в 12 лет мы с испанцами играем на равных, а в 20 на это смотреть больно.

Это монолог футбольного скаута из отечественного сериала «Вне игры». Не в бровь, а в глаз, как говорится. В субботу юношеская сборная России U19 победила немцев со счетом 3:1 (от разгрома соперники ушли уже в компенсированное время), а днем позже взрослая команда не выстояла в Сплите.

Было изначально понятно, что хорваты на голову сильнее подопечных Валерия Карпина. Они готовились к матчу года и одержали заслуженную победу. Потому что в отличие от мучавшегося соперника играли в футбол. И наверняка забили бы намного раньше, если бы не практически уничтоживший газон ливень.

В болотном футболе у нас больше шансов, но хозяева даже в таких условиях периодически умудрялись комбинировать, хотя и свели такие атаки до минимума и стали бесконечно подавать в нашу штрафную, совершив за матч более 40 кроссов. Естественно, одна из этих подач привела к голу. Она, кстати, была второй подряд за пару секунд – мяч летал через нашу штрафную с фланга на фланг. И вот пример. В начале второго тайма головой в упор бил Андрей Крамарич – потащил Матвей Сафонов. Он вообще стал единственным в составе нашей команды, кого надо похвалить за конкретно игру, а не только желание и старание.

Вся остальная команда не сообразила за 90 минут даже одного мало-мальски стоящего подхода и нанесла всего два удара по воротам – Даниил Фомин от безнадеги и отсутствия адресатов шарахнул издалека сильно мимо, да Вячеслав Караваев в компенсированное время вместо передачи свободному Роману Зобнину предсказуемо пробил над перекладиной. Также из-за штрафной. На этом все. И не удивительно, ведь «у нас нет звезд, сплошная серая масса», если возвращаться к монологу из первого абзаца.

Проиграли и проиграли. Так оно и должно было произойти по всем предматчевым раскладам. Наивно было полагать, что команда (тем более, играя в ТАКОЙ футбол) выстоит. Не понимаю тех, кто на полном серьезе в опросах нажимал на варианты ответов, которые сводились к тому, что все будет хорошо. Не должно было, так что расстраиваться можно только от того, как именно это получилось. Зато можно тешить себя иллюзиями, что как будто не хватило совсем чуть-чуть. В полку «достойных поражений» прибыло. Но текст на самом деле не об этом.

СТЫКИ – ЭТО НЕ ТАК УЖ ПЛОХО

У России все еще есть шанс попасть на чемпионат мира – через стыковые матчи. И знаете, это даже неплохо, что все сложилось именно так. Не потому, что Карпин легко их пройдет. А потому, что нас ждут еще два безумных матча от ножа, в которых все будет решаться. Два финала, в которых пан или пропал. Это драйв, накал, эмоции, атмосфера. Здорово же. Если, конечно, матча будет два, а не один. Отскочить, например, от Португалии куда менее стыдно, чем от какого-нибудь Туниса. И пользы от этой игры будет куда больше, потому что России нужны такие статусные игры, а футболистам – опыт решающих встреч против соперников более высокого уровня, чем Словения со Словакией. Даже если в итоге ничего не получится. И вот почему.

Представьте, что Кудряшов не подставил ногу в концовке, и россияне выстояли в Сплите. Что тогда? Мы точно приняли бы участие в ЧМ-2022. Ну и? Как сказал бы Валерий Карпин.

Искренне не понимаю, почему после провального Евро-2020, на котором стало окончательно ясно, что у нас нет команды, все так зациклились на Катаре. По старой памяти, не иначе. Ведь футболистов высокого уровня у нас нет, как и командной игры, как и наигранных связок, как и налаженного выхода из обороны. А единственный полезный (самая точная формулировка в нашей действительности) форвард Артем Дзюба не играет, потому что 10 лет назад не поладил с тренером.

Что эта команда делала бы в Катаре? Что это за самоцель туда поехать? Вам мало 1994-го, 2002-го, 2014-го (мундиали), 1996-го, 2004-го, 2012-го, 2016-го и 2021-го (Евро)? Что это за форма самоистязания? Да, были два успешных турнира, но в одном у нас было топовое поколение под руководством топового иностранца, а в другом – домашние стены, халявная жеребьевка (Египет и Саудовская Аравия – подарок ФИФА хозяевам) и приехавшая без тренера Испания, возившая нас 120 минут, но не устоявшая перед «ногой Акинфеева».

Но такое стечение обстоятельств случается раз в 10 лет. Два выхода в плей-офф за 14 циклов – это ведь не случайность. А если учесть, что сегодняшние «дети лимита» - самое слабое поколение в истории, то вообще ничего ждать от него не приходится. Поэтому сегодня главная задача сборной (под руководством Карпина или нет, не так важно) – создание боеспособной команды. Вот эту задачу должны решать РФС и тренерский штаб, о чем я, кстати, писал сразу после Евро-2020.

ПОЖЕРТВОВАТЬ КАТАРОМ РАДИ БУДУЩЕГО

«Для детского тренера важен результат сегодня. Ему сегодня надо выигрывать чемпионат, иначе его уволят. У него свои амбиции, свои дети, и на будущее ему насрать. Поэтому набирают здоровых, а не талантливых. Они раскроются, но раскроются позже». Вновь цитата из первого абзаца. Она ведь актуальна и для взрослой сборной. Не имея конкурентоспособной команды, РФС и тренерский штаб опять сконцентрировались на результате, а не развитии. Потому что Александру Дюкову надо отчитываться наверх, а Карпину – не потерять рабочее место. Но к чему это привело?

Сборная России лепилась по ходу отборочного цикла заново. Не в расчете на создание нового коллектива, а исключительно под набор очков. Поэтому мы постоянно слышим: «Сейчас главное результат, а не игра». И так год за годом. Когда уже придет время для этой неуловимой игры, вечно проигрывающей эфемерному результату, которого по факту нет?

Многие из этого поколения уже прошли свой пик и не сделают шаг вперед. Федор Смолов, Алексей Ионов, Кудряшов, Антон Заболотный, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Роман Зобнин, Георгий Джикия. Да, один-два опытных игрока для баланса команде не помешают, но строить эту самую команду надо не вокруг них.

Сборной России нужна боеспособная команда. Вот реальная главная задача. Если учесть, что она играет 10 матчей в году, ясно, что быстро новый коллектив не собрать. Так не лучше ли потратить время и пожертвовать одним турниром, зато через пару лет крепким коллективом приехать на Евро-2024 с реальными шансами побороться в плей-офф за место где-нибудь в полуфинале? Пусть звезд у нас за это время не появится, но по примеру условной Дании можно собрать крепкий дружный коллектив, в котором каждый четко знает свой маневр, а тренер при построении тактики отталкивается от сильных сторон своих игроков.

Но нет, мы тратим драгоценное время не на строительство новой команды, способной чего-то добиться, а на то, чтобы заползти на ЧМ (еще и не получится, судя по всему) и там опять обосраться. Потому что опять «сегодня важен результат, а не игра». А через год приехать в Германию и повторить «успех». По тем же причинам. И так по кругу до бесконечности. Потому что на вопрос: «Шашечки или ехать?» всегда отвечаем неправильно.

Пора мыслить не отборочными циклами, а собственными возможностями. Когда придет новое поколение Аршавиных и Павлюченко, Жирковых и Семаков, тогда можно вернуться к турнирным задачам, а сейчас цель должна быть одна – создать команду. На это не жалко потратить времени и пропустить один крупный турнир. Иначе ничего не изменится – «в 12 лет играть с испанцами на равных, а в 20 на это больно смотреть».