Как Ловчев разрешил спор в телестудии: мы в футболе - говно или право имеем. Я с моим гуру согласен

Внимательно посмотрел матч года в Сплите. Добросовестно отслушал многочисленных экспертов. Резюме: как всегда, полностью согласен с любимым моим футболистом отрочества Евгением Ловчевым. Самовлюбленные дилетанты так довели лучшего игрока СССР-1972, что после первого тайма Серафимыч демонстративно покинул телестудию, приговаривая:

- Неужели вы все не понимаете, что с такой игрой мы рано или поздно обязательно пропустим?

Мой кумир, по обыкновению, оказался прав. Хотя после матча уже в другой студии ему снова пришлось неоднократно повышать голос, чтобы привести оппонентов в чувство.

В этом и беда нашего футбола и родного для многих «Спартака», что рулят ими люди, малосведущие в любимой игре миллиардов.

Неужели кому-то еще непонятно, что перманентные провалы сборных всех уровней – особенно той, которая уже лет 30 безнадежно борется за олимпийскую путевку – закладываются в домашнем чемпионате?! Сколько раз можно писать о том, что в чемпионате Бразилии по хоккею, в котором платят сереньким легам миллионы долларов, не может не быть жесточайшего лимита на иностранцев! Это отсыл к знаменитой фразе Пеле о гипотетической победе наших футболистов на ЧМ строго после того, как бразильские маги шайбы выиграют ЧМ по хоккею.

Ну ведь всем же давным-давно ясно: если мы не дадим по рукам эффективным младореформаторам и агентам, которые пачками тащат в наши клубы иномусор, ничего не изменится?! Неужели для всех это неочевидно после бесконечных фиаско в еврокубках клубов РПЛ, где лимит де-факто уже обнулен?!

Миллион раз прав Ловчев – вся закавыка в мастерстве! Что толку после постфактум-мантры Дивеева, дескать, мы играли на победу – не удерживали ничью? Какая, у чертям лысым, победа, если за 80 минут вы среднюю линию от силы пару раз перешли?!

Да, при 0:1 вы забегали. Да поздно было уже. Да и не умеете вы ровным счетом ничего. Хотя даже погода вдруг решила помочь России – залила весь газон потоками воды, в которых то и дело тонул мяч. Все было в ваших руках/ногах. Кроме одного – того самого мастерства. И справедливости.

Ведь никто не будет спорить с тем, что хорваты обязаны все были решить еще до перерыва. Но раз за разом из выгоднейших позиций тупо лупили в отважного кипера «Краснодара» либо мимо ворот.

Наша с Ловчевым проблема в том, что мы слишком много знаем. Слишком многое видели и пережили. А потому нам есть с чем сравнивать. В отличие от нынешнего племени хулителей Аршавина за его единственно правильную фразу после катастрофы в Варшаве на Евро-2012. Андрей тогда еще мягко выразился. Слуцкий со своими клубными сливками позже так прямо на весь мир и гаркнул: «Мы – говно!» Честный человек. Мой респект. Заметьте, никто с тренером сборной на Евро-2016 спорить не решился. Так чего же честной народ давеча хотел от Черчесова, а сейчас от Карпина?!

Когда Серафимыч вчера в телестудии начал перечислять многочисленные и весомые заслуги сборной СССР в его игроцкие времена, он забыл упомянуть, что мы и в финале Евро-1972 играли. А успехи все эти закладывались на внутренней арене, где не было ни одного шабашника-легионера. Как игрока, а тем более - тренера. Но где сейчас наша тренерская школа? Известно где – на балашихинской помойке! В топ-клубах давно рулят сплошь прожорливые Калиостры. «Зенит» вроде как исключение. Но в поле на главных ролях опять гуртом эти голимые иноземцы. Какой от них прок Карпину? Верно – никакой!

Так что, всем расслабиться. Все идет по плану. Едем в стыки. Потом будем волосы рвать. А Евгению Серафимовичу поменьше волноваться. В этом тотальном бардаке телевизионщики не виноваты.