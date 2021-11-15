Валерий Карпин: Дедлайн по принятию мной решения остаться в сборной - неделя

О НАСТРОЕ СБОРНОЙ НА МАТЧ С ХОРВАТИЕЙ

- В безобразном матче со Словакией были примерно такие же проблемы, что и с хорватами. В этом я признаю свою вину. Я дал ребятам слишком много информации, и это их запутало. В матче с Хорватией все психологические проблемы вылезли наружу. Но у меня нет претензий к ребятам по поводу настроя. Все бились. Но после того, как ты настроился, нужно выходить и играть в футбол. А с этим возникли проблемы.

О СХЕМЕ 4-3-3

- До вчерашнего дня я считал, что схема 4-3-3 жизнеспособна. Игра со Словенией в этом убедила. Но, видимо, это было жизнеспособным вариантом до определенного момента. Возможно, для матча с Хорватией надо было вернуться к схеме попроще. Но найдется ли хоть один человек в мире, который скажет, что если бы мы играли в три центральных защитника, то не проиграли бы?

О ТОМ, ПОЧЕМУ НЕ ПОДСТРОИЛИСЬ ПОД ХОРВАТОВ

- Мы оборонялись всей командой. Проблема не в обороне, а в том, что не смогли создать моменты. После игры посмотрел матч. Могли бы играть спокойно, потому что никакого дикого прессинга от хорватов и близко не было. Почему не смогли – вопрос. Лучше бы мы играли так, как планировали, и проиграли 0:3. У нас была проблема с владением мячом. Хотелось бы, чтобы мяч задерживался у нас дольше пяти секунд. Глобальная мысль у меня такая – наши игроки боятся. Кто-то журналистов, кто-то болельщиков, кто-то громких имен. У каждого по-своему.

О ЗАЯВЛЕНИИ, ЧТО ИГРА ПРОТИВ ХОРВАТИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ ГЛАВНОЙ В КАРЬЕРЕ

- Все прицепились к моей фразе про самый важный матч. Если включить голову, то вопрос был про самый важный матч в моей карьере. У меня был «Спартак», «Мальорка», «Армавир», работа на «Матч ТВ». Потом я возглавил «Ростов», мы попадали в стыки. Что было бы, если бы мы их проиграли? После этого меня не было бы сборной. Я считаю, что в моей карьере тот матч был самый важным. Кроме того, я хотел увести игроков от важности встречи с Хорватией.

О ТОМ, НУЖЕН ЛИ СБОРНОЙ ПСИХОЛОГ

- Никогда у нас не было психологов. Даже слова такого не существовало. Если рассуждать о том, нужен ли психолог или нет, мне кажется, что в сборной за три - четыре дня он ничего не сможет сделать, но я не уверен. Это зависит от каждого футболиста.

О ТОМ, МОЖЕТ ЛИ ПОРАЖЕНИЕ ОТ ХОРВАТИИ ПОКОЛЕБАТЬ ВЕРУ В СЕБЯ У ФУТБОЛИСТОВ

- Можно радоваться, что мы обыграли Кипр, Мальту, Словакию и Словению. Но если я хочу двигаться дальше, играть против сильных сборных, таких, как Хорватия, то надо понимать, что уровень ответственности в таких матчах будет выше. Я не уверен в том, смогу ли психологически подготовить команду к стыковым матчам, если исходить из того, что было вчера.

О ТОМ, СТОИЛО ЛИ КУДРЯШОВУ ПАДАТЬ И ПРОСИТЬ МЕДПОМОЩЬ ПЕРЕД АВТОГОЛОМ

- Допустим, Федор упал бы и лежал, а нам бы в это время забили. Это все подтягивание фактов под то, что нам хочется. Если бы он упал, то потом сказали бы, что он не боец и душит нашу команду. Было бы именно так, я уверен.

О ТОМ, ЧТО ЗАДЕЛО В ИГРЕ ФУТБОЛИСТОВ С ХОРВАТАМИ

- Хорошо было бы подольше потренировать ребят, но это невозможно. Мне бы этого хотелось, также как и им. Об этом можно мечтать, но это нереально. В матче с Хорватией я не увидел у футболистов попыток отработать то, что было на тренировках. Меня задело не только это. Мы все отрабатывали, обговорили, но когда нужно было попытаться сделать, не сделали.

О ПРОДОЛЖЕНИИ РАБОТЫ В СБОРНОЙ

- Не знаю, хочу ли продолжать тренировать сборную. Думаю над этим. Допустим, у меня есть контракт. Но если я скажу, что больше не хочу работать, меня кто-то удержит силой? Сейчас контракт автоматически продлен. Но дедлайн по моему решению - неделя. Мне надо отдохнуть, а потом все проанализировать и подумать. Через неделю я скажу, что все хорошо, а в декабре, допустим, что нет. Если бы в сентябре мне сказали, что за два тура до конца сборная обеспечит себе стыки с отрывом в девять очков от третьего места, я бы подписался под этим. Но меня в игре с хорватами очень разочаровал даже не результат, а сама игра. Не было попыток играть. И что дальше? В стыках будет еще больше давления. Сможет ли под ним сборная играть в футбол или будет только выбивать мяч?

О ТОМ, ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ДЗЮБА ВЕРНЕТСЯ В СБОРНУЮ

- Дзюба был в расширенном списке. Потом я позвонил, чтобы включить его в основной. Закрыл этот вопрос после того, как он сказал, что ему надо готовиться, он не готов физически. Перед Словенией и Словакией я ему звонил, чтобы включить в расширенный список. Он снова отказался, по тем же причинам. Может быть вернусь к рассмотрению его кандидатуры перед мартовскими матчами. Все возможно. Но Дзюба должен хорошо играть за «Зенит». В прошлом месяце он со «Спартаком» не играл, с «Динамо» не играл. С «Уралом» на тайм вышел, после чего его заменили.