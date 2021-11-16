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Хорошая компания у сборной России – к Роналду и Жоте добавились Инсинье и Кьеза

Еще одна топ-сборная, чемпион Европы Италия не смогла стать первой в отборочной группе, и будет пробиваться в Катар через стыковые матчи. Ранее в стыки попала сборная Португалии. Хорошая компания подобралась у «Наших парней».
Хорошая компания у сборной России – к Роналду и Жоте добавились Инсинье и Кьеза
16 ноября 2021 14:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: Федерация футбола Италии

ИТАЛИЯ - В ТУПИКЕ

Вчера в Белфасте итальянцам нужна была победа. Потому что было очевидно, что сборная Швейцарии в параллельном матче в Люцерне с большой долей вероятности обыграет очень слабую Болгарию.

У Швейцарии сейчас отличная команда, сборная на подъеме. Мы видели совсем недавно, как швейцарцы в Риме переигрывали Италию, создали больше опасных моментов, и уж точно не заслужили поражения. Судьба им улыбнулась – Жоржиньо на 89-й минуте с пенальти пробил выше ворот.

Но вернемся во вчерашний вечер. Северная Ирландия дома пока не пропустила ни одного гола в этом отборе – 0:0 с Болгарией и Швейцарией, 1:0 - с Литвой. Причем литовцы забил в свои ворота.

Как видим, забить североирландцам трудно, но и они крайне редко поражают ворота соперников.

Что мы увидели вчера? Хозяева откровенно играли от обороны, в первом тайме лишь пару раз перешли на половину поля соперника. Итальянцы владели мячом, территорией, но не создали ни одного реально голевого момента.

Ситуация повторилась во втором тайме. С той лишь разницей – две контратаки хозяев только чудом не закончились взятием ворот Доннаруммы.

Затем, чем дальше, тем больше чемпионы Европы стали нервничать - в самом начале второго тайма швейцарцы забили первый гол, а вскоре и второй, стало ясно, что Италии нужна только победа. Причем ситуация в Люцерне складывалась так, что даже одного гола итальянцам могло и не хватить. Так в результате и получилось – Швейцария разгромила Болгарию 4:0.

А Италия так забить и не смогла, а по такой игре и не могла. Повторю: Скуадра адзурра, несмотря на подавляющее игровое преимущество, не создала ни одного по-настоящему голевого момента.

Италия после победы на Евро-2020 явно переживает кризис. Я бы даже назвал это каким-то тупиком. Футболисты те же, которые блестяще прошли отбор к Евро-2020, всего пять месяцев назад громили в Риме швейцарцев 4:0, а сейчас от тех же швейцарцев, там же в Риме, еле ноги унесли.

Но очевидно, что Италия все равно остается командой с приставкой «топ». И это потенциально наш соперник в стыковых матчах ЧМ-2022.

НЕВЕРОЯТНЫЕ СЕРБЫ

А днем ранее в стыки попали еще одни фавориты отборочного турнира – португальцы. В последнем туре Португалия принимала в Лиссабоне конкурентов из Сербии. У обеих команд было по 17 очков, но разница мячей лучше у Португалии. Хозяев устраивала ничья. Но, судя по нарезке самых интересных моментов матча, сербы победили совершенно справедливо. Хотя Митрович забил победный мяч только на 91-й минуте.

Были еще два не засчитанных гола сербов, да и по опасным моментам они превосходили хозяев. Гол сербы пропустили в самом начале матча из-за ошибки на ровном месте защитника Гуделя. Человека, который очень редко играет в «Севильей» все последние три года. Иногда выходит на замену. Просто сейчас в Сербии проблема с защитниками. У тренером сборной нет выбора.

Итак, два гранда - Португалия и Италия – неожиданно не стали победителями своих групп, и теперь могут стать соперниками сборной России в стыковых матчах. Эти гранды попадут в число сеяных, как и Россия, поэтому в первом раунде плей-офф нам с этими командами играть не придется. Разве что во втором. При условии, что второй раунд для нас будет.

источник: «Советский спорт»
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