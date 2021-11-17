ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Борис Игнатьев: Нам было бы лучше сыграть со Швецией или Уэльсом

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился мыслями о стыковых матчах сборной России в отборе к чемпионату мира-2022, все потенциальные соперники по которым уже определились.
Борис Игнатьев: Нам было бы лучше сыграть со Швецией или Уэльсом
17 ноября 2021 11:29
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

- Определились все команды, которые будут участвовать в стыковых матчах. Кто из сеянных сборных нам был бы предпочтительнее?

- Думаю, что Швеция и Уэльс. Они более понятные, потому что не особо вычурные с точки зрения игры. Они много работают, хорошо борются. Но мы знаем, что с ними делать. Португалия и Италия слишком сложны для нас. Они хорошо контролируют мяч. А когда у нас нет мяча, нам играть сложнее. Что и показал матч с Хорватией.

- Из не сеянных сборных кого хотели бы в соперники?

- Каждая из этих команд получила шанс пробиться на чемпионат мира, поэтому для любой сборной это будет последний бой. Мне бы хотелось играть с Северной Македонией. Турцию мы обыгрывали, и у себя дома с ними можно было бы сыграть. Они не любят борьбы. С такими командами нам было бы интереснее. С этими двумя соперниками было бы лучше всего встретиться.

- Верите, что мы можем пробиться на чемпионат мира через стыки?

- Трудно сказать. Я не думал, что все так получится с Хорватией. Если мы все предусмотрим и создадим все условия для сборной, дадим ей возможность провести большой сбор, чтобы футболисты набрали хорошие кондиции, если на серьезном уровне будет вестись подготовка, то шансы расцениваю как пятьдесят на пятьдесят. А если мы опять только три дня дадим на подготовку, то ничего не получится.

- У России есть небольшое преимущество. Первый матч мы играм дома, и второй можем сыграть в родных стенах, если жребий ляжет. Это весомый фактор?

- Для нас дома играть предпочтительнее. К тому времени болельщик придет, соскучившись по сборной. Игроки понимают, что дома стены помогают.

- Почему наша молодежка может обыгрывать Испанию и играть с ней в смелый футбол, а национальная сборная этого не может?

- У нас хорошая молодежная команда. Но вопрос в том, что в таких сборных, как Испания, и в ее клубах, готовят футболистов, а мы готовим команды. Нам нужен, прежде всего, результат, а не качество работы. Галактионову удалось вооружить идеями большую группу талантливых игроков. Ведь чтобы не растерять хорошие игровые качества, у тренера рука должна быть на пульсе. Надо управлять ситуацией. Многие футболисты нашей прошлой молодежки, как, например, Евгеньев, были очень перспективным. А сегодня Евгеньева мы нигде не видим. Таким игрокам надо помогать. Тогда они будут двигаться вперед. Но главное – у нас хорошо выстроенная командная игра и определенный уровень футболистов. В Испании важно готовить игроков. В первом матче с испанцами, когда мы проиграли им, выступало два футболиста, которые уже играют в главной команде страны. Поэтому отдаю должное нашей молодежной сборной, но дело и в составе соперника тоже. А сравнивать игру молодежки с первой сборной нельзя. Это совсем разные вещи.

- Вы исключаете, что Карпин может уйти из сборной перед стыками, о чем он заявил недавно в интервью?

- Это эмоциональные слова. Многие переживают после поражения. Он совестливый человек. Реакция у нас такая, что мы сразу нападаем, не выставляя больших аргументов. Нам надо сделать все возможное, чтобы он остался.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Слухи: планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra может работать под управлением процессора Snapdragon 8 gen1 (aka Snapdragon 898)Инсайдер Nils Ahrensmeier поделился качественными фотографиями нового бюджетного смартфона Moto G41Валерий Карпин думает над тем, оставаться ли в сборной РоссииЭто пошлость? Самые откровенные костюмы фигуристокМилевский: в раздевалке Карпин и футболисты кричали про Дзюбу«Я люблю свое тело» - ведущая «Матч ТВ»
Инструкция по заработку денег от Gambit. Расклады на V4 Future Sports Festival 2021 по CS:GO
17 — 21 ноября в Будапеште пройдет LAN-турнир с участием 8 европейских киберспортивных команд по CS:GO, которые поборются за главный приз — 330 тысяч долларов.
Украина — тоже в стыках, но России она не попадется… А вот Левандовски может — уже в полуфинале
Отбор на ЧМ-2022 в Европе завершился 16 ноября матчами в группах D, E и G. Эти игры представляли для России повышенный интерес.
Так вот кого забыл позвать в Хорватию Карпин! Как российская молодежка победила грозных испанцев
В очередном матче отборочного турнира к Евро-2023 для игроков не старше 21 года молодежная сборная России в Химках победила испанских сверстников (1:0) благодаря эффектному голу Константина Тюкавина.
Канада в Москве — сигнал о возможном отказе НХЛ от Олимпиады? Ковид в «Оттаве» усиливает эту версию
Сборная Канады в декабре примет участие в Кубке Первого канала. На такой шаг североамериканцев подталкивает вспышка ковида в НХЛ.
Так какой Роналду ориентации? История всех странных похождений Криштиану, который станет 6-кратным отцом
Фото «обнимашек» с чернокожим атлетом на яхте, поездки «в гости к другу в Марокко» и один каминг-аут, который таковым не оказался. «Плеймейкер» ставит точку в слухах о нетрадиционной ориентации Криштиану Роналду, который в следующем году пятый и шестой раз станет отцом.
«Кто не рискует, тот не пьет шампанского!» Число победителей «Джекпота» перевалило за 300
Букмекерская компания «Лига Ставок» продолжает ежедневно определять победителей акции «Джекпот», между которыми за 14 месяцев будет разыграно 400 000 000 рублей.
«Лига Ставок» улучшила условия «Джекпота», «Фонбет» подписал Овечкина, клиент «1хСтавки» выиграл 12 миллионов
Очередная порция новостей букмекерского рынка.
Призовой фонд «Джекпота» от «Лиги Ставок» вырос с 260 до 400 миллионов рублей
Букмекерская компания «Лига Ставок» изменила условия уникальной акции, в рамках которой до декабря 2022 года будут разыграны сотни миллионов рублей.
Первый шаг по стопам Капризова! Как Егор Чинахов открыл лицевой счет в НХЛ (видео)
20-летний воспитанник «Авангарда», которому в дебютном сезоне в НХЛ прочат борьбу за титул лучшего новичка лиги, забил свой первый гол за «Коламбус» в домашнем матче с «Детройтом» (5:3).
Как бы Карпин теперь не сбежал из сборной… После Роналду в стыки к нам отправилась еще и Италия Манчини
Во вторник, 15 ноября, состоялись очередные матчи отбора ЧМ-2022. Прямые путевки в Катар получили Англия и... Швейцария, опередившая в группе чемпионов Европы итальянцев.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика