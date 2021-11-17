Борис Игнатьев: Нам было бы лучше сыграть со Швецией или Уэльсом

- Определились все команды, которые будут участвовать в стыковых матчах. Кто из сеянных сборных нам был бы предпочтительнее?

- Думаю, что Швеция и Уэльс. Они более понятные, потому что не особо вычурные с точки зрения игры. Они много работают, хорошо борются. Но мы знаем, что с ними делать. Португалия и Италия слишком сложны для нас. Они хорошо контролируют мяч. А когда у нас нет мяча, нам играть сложнее. Что и показал матч с Хорватией.

- Из не сеянных сборных кого хотели бы в соперники?

- Каждая из этих команд получила шанс пробиться на чемпионат мира, поэтому для любой сборной это будет последний бой. Мне бы хотелось играть с Северной Македонией. Турцию мы обыгрывали, и у себя дома с ними можно было бы сыграть. Они не любят борьбы. С такими командами нам было бы интереснее. С этими двумя соперниками было бы лучше всего встретиться.

- Верите, что мы можем пробиться на чемпионат мира через стыки?

- Трудно сказать. Я не думал, что все так получится с Хорватией. Если мы все предусмотрим и создадим все условия для сборной, дадим ей возможность провести большой сбор, чтобы футболисты набрали хорошие кондиции, если на серьезном уровне будет вестись подготовка, то шансы расцениваю как пятьдесят на пятьдесят. А если мы опять только три дня дадим на подготовку, то ничего не получится.

- У России есть небольшое преимущество. Первый матч мы играм дома, и второй можем сыграть в родных стенах, если жребий ляжет. Это весомый фактор?

- Для нас дома играть предпочтительнее. К тому времени болельщик придет, соскучившись по сборной. Игроки понимают, что дома стены помогают.

- Почему наша молодежка может обыгрывать Испанию и играть с ней в смелый футбол, а национальная сборная этого не может?

- У нас хорошая молодежная команда. Но вопрос в том, что в таких сборных, как Испания, и в ее клубах, готовят футболистов, а мы готовим команды. Нам нужен, прежде всего, результат, а не качество работы. Галактионову удалось вооружить идеями большую группу талантливых игроков. Ведь чтобы не растерять хорошие игровые качества, у тренера рука должна быть на пульсе. Надо управлять ситуацией. Многие футболисты нашей прошлой молодежки, как, например, Евгеньев, были очень перспективным. А сегодня Евгеньева мы нигде не видим. Таким игрокам надо помогать. Тогда они будут двигаться вперед. Но главное – у нас хорошо выстроенная командная игра и определенный уровень футболистов. В Испании важно готовить игроков. В первом матче с испанцами, когда мы проиграли им, выступало два футболиста, которые уже играют в главной команде страны. Поэтому отдаю должное нашей молодежной сборной, но дело и в составе соперника тоже. А сравнивать игру молодежки с первой сборной нельзя. Это совсем разные вещи.

- Вы исключаете, что Карпин может уйти из сборной перед стыками, о чем он заявил недавно в интервью?

- Это эмоциональные слова. Многие переживают после поражения. Он совестливый человек. Реакция у нас такая, что мы сразу нападаем, не выставляя больших аргументов. Нам надо сделать все возможное, чтобы он остался.