Кого хочешь, выбирай: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия, Чехия. Кто достанется России?

Итак, в стыковых матчах сыграют Россия, Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс, Турция, Польша, Северная Македония, Украина. И как-то многие забыли, что к этим десяти сборным подключаются команды - победители групп из Лиги наций – это Австрия и Чехия. Они не попали в Катар напрямую и не заняли вторые места в своих отборочных группах ЧМ.

Перед жеребьевкой все сборные разделят на «сеяных» и «несеяных». В «сеяные» попали сборные, набравшие наибольшее количество очков в групповом турнире, имеющие лучшую разность забитых и пропущенных мячей и т.д. Там несколько критериев.

Сборная России, если брать набранные очки, показала один из лучших результатов – в активе нашей команды 22 очка. Нас опередила только Шотландия – 23 очка. У Турции 21 очко.

А, к примеру, такие топ-сборные, как Италия и Португалия, показали более скромные результаты в отборочной кампании – 16 и 17 очков соответственно.

Меньше всего очков набрала сборная Украины – 12. Но этого ей хватило, чтобы опередить в группе D Финляндию и Боснию Герцеговину. Причем перед последним туром у украинской команды было всего 9 очков. Три очка она набрала вчера, обыграв в Сараево боснийцев - 2:0.

Итак, в число «сеяных» вошли: Россия, Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс.

«Сеяные» сборные на первом этапе получают преимущество своего поля. Напомним, что стыковые матчи будут состоять из одной встречи на каждом из двух этапов, а не из двух – дома и в гостях, как это было всегда.

Список «несеяных» выглядит так: Украина, Турция. Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия.

С Украиной нас разведут, поэтому остаются пять сборных - Турция. Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия.

Как говорится, кого хочешь, выбирай.

В финальный раунд попадут шесть победителей пар первого этапа, которые и разыграют три путевки на ЧМ-2022. Здесь хозяев поля будет определять жребий.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября, сами матчи пройдут весной: полуфиналы - 24 и 25 марта, финалы - 28 и 29 марта.