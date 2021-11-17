Лучший вариант – Македония, худший – Польша. Что ждет сборную России в стыках?

Во вторник в Европе завершился основной этап отбора на чемпионат мира и определились возможные соперники нашей сборной в стыках, жеребьевка которых состоится 26 ноября (сами матчи запланированы на конец марта).

Россияне попали в категорию сеяных команд, поэтому в полуфинале сыграют дома с одной из пяти сборных: Турцией, Польшей, Северной Македонией, Австрией или Чехией. В число не сеяных попала также Украина, но УЕФА разводит наши команды во избежание эксцессов. Ниже – рейтинг потенциальных соперников по полуфиналам в зависимости от степени «приемлемости» для подопечных Валерия Карпина (если он останется на своем посту).

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ (ПРОХОД РОССИИ – 90%)

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Рейтинг ФИФА: 74

Статистика в квалификации: 5-3-2, 23-11

Участие в чемпионатах мира: нет

Стоимость состава: 49 млн евро

Самый дорогостоящий футболист: Элиф Элмас («Наполи», 17 млн евро)

Встречи со сборной России: 0-0-4, 0-7

Команда мечты для всех участников стыкового раунда. У македонцев были откровенно слабые конкуренты в борьбе за вторую строчку: Румыния, Армения, Исландия и Лихтенштейн. Лишь «викинги» еще не так давно из себя что-то представляли. Остальные много лет играют роли статистов.

Подопечные Благойя Милевски оказались первыми парнями на деревне и добились права продолжить борьбу за поездку на ЧМ. В целом эта команда ничего особенного из себя не представляет, но опасаться ее все-таки стоит. В марте, просидев 70% времени в обороне, они отобрали у Германии три очка, причем на ее поле. По мячу в той встрече забили две главные местные звезды Горан Пандев (он завершил международную карьеру после Евро-2020) и Элмас. Впрочем, тогда немцев еще тренировал потерявший рычаги управления Йоахим Лев.

Стоит учитывать, что на выезде «красные львы» даже опаснее, чем дома. В родных стенах они не смогли забить Армении, Румынии (по 0:0) и Германии (0:4), тогда как на чужих полях стабильно отличались не менее двух (!) раз, а в Ереване отгрузили хозяевам аж пятерку. Это наглядное подтверждение тому, что в контратакующем футболе команда чувствует себя увереннее, чем в позиционном нападении.

Тем не менее, класса команды недостаточно для того, чтобы претендовать на что-то серьезное. Например, на Евро-2020 она смогла дать бой Австрии (1:3) и Украине (1:2), но все-таки не набрала ни одного очка и при разнице мячей 2-8 отправилась домой после группового этапа.

В целом это довольно обученная и вязкая команда, способная доставить проблемы многим, в том числе и России, но на фоне остальных потенциальных соперников заметно выделяется не в лучшую сторону. С другими будет куда сложнее.

ПРИЕМЛЕМЫЕ ВАРИАНТЫ (ПРОХОД РОССИИ – 50%)

АВСТРИЯ

Рейтинг ФИФА: 32

Статистика в квалификации: 4-1-4, 19-17

Участие в чемпионатах мира: 1934 (4-е место), 1954 (бронза), 1958, 1978, 1982, 1990, 1998

Стоимость состава: 122 млн евро

Самый дорогостоящий футболист: Давид Алаба («Реал», 55 млн евро)

Встречи со сборной России: 3-1-1, 3-3

Одна из самых непрогнозируемых сборных. Вообще-то у австрийцев очень приличный подбор игроков. Здесь есть Алаба, Марсель Забитцер («Бавария»), Конрад Лаймер («Лейпциг»), Кристоф Баумгартнер («Хоффенхайм»), Марко Арнаутович («Болонья») и другие классные игроки, большинство из которых выступает в бундеслиге (а у нас там только ни разу не вышедший в официальных матчах Андрей Лунев).

В последние годы австрийцы редко пролетают мимо чемпионатов Европы (три из четырех последних), но вместе с тем на чемпионат мира они в последний раз ездили еще в прошлом веке. Другая – я бы сказал, неожиданная – проблема заключается в том, что в прошедшем отборочном цикле команда была не похожа на себя, причем не заладилось все прямо с первого тура – 2:2 в Глазго. И понеслось.

Австрийцы неожиданно крупно проиграли дома Дании (0:4), а вскоре – и на выезде Израилю (2:5), а также уступили в родных стенах Шотландии (0:1). То есть плохо сыграли в пяти из шести матчей с прямыми конкурентами. Как следствие, the boys финишировали в группе… аж четвертыми, вслед за всеми основными соперниками, а израильтянам проиграли даже по разнице мячей. В стыки они пробились только благодаря успешному выступлению в Лиге наций.

Впрочем, отчасти проблема кроется в большой группе травмированных. Прямо сейчас в лазарете находятся Хавьер Шлагер, Лаймер, Баумгартнер, Саша Калайджич, Штефан Ляйнер, Валентин Лазаро, Максимилиан Вебер, Марко Фридль и Юлиан Баумгартлингер. Практически целый состав. Состояние команды в марте будет определять их физическое состояние. И остальных лидеров, конечно. Так что не стоит обманываться мнимой слабостью соперника, чему подтверждением тот факт, что в четырех встречах в XXI веке нашей команде не только не удалось победить Австрию ни разу, но даже поразить ее ворота (нулевая ничья и три минимальных поражения).

ЧЕХИЯ

Рейтинг ФИФА: 31

Статистика в квалификации: 4-2-2, 14-9

Участие в чемпионатах мира: 2006 (до 1994 года входила в состав Чехословакии)

Стоимость состава: 118 млн евро

Самый дорогостоящий футболист: Томаш Соучек («Вест Хэм», 42 млн евро)

Встречи со сборной России: 3-1-1, 3-3

Чехи тоже неважно выступили в отборе, финишировав в своей группе вслед за Бельгией и Уэльсом, а в стыки пробились через Лигу наций. Проблема этой команды в заметной неоднородности состава. Наряду с такими классными футболистами, как Томаш Соучек, Владимир Цоуфал, Алекс Крал (все трое представляют «Вест Хэм») и Патрик Шик («Байер») выходят на поле перспективные или опытные и обученные, но более низкие классом партнеры.

Плюс в команде немало игроков из местного чемпионата. Поэтому в значительной степени чехи непредсказуемы. Например, на Евро-2020 они вышли из группы с Англией и Хорватией, а в 1/8 финала уложили на лопатки Нидерланды, однако в отборочном раунде все четыре победы одержали в матчах с Эстонией и Белоруссией, набрав в противостоянии с Бельгией и Уэльсом всего пару очков.

Так что и перспективы чешской сборной в России будут во многом зависеть от функционального состояния игроков в конкретных матчах. Тем более, что основа этой команды – вязкость в середине поля и умение навязать сопернику борьбу.

ПЛОХОЙ ВАРИАНТ (ПРОХОД РОССИИ – 40%)

ТУРЦИЯ

Рейтинг ФИФА: 39

Статистика в квалификации: 6-3-1, 27-16

Участие в чемпионатах мира: 1954, 2002 (бронза)

Стоимость состава: 272 млн евро

Самый дорогостоящий футболист: Чаглар Сеюнджю («Лестер», 45 млн евро)

Встречи со сборной России: 1-3-4, 6-10

В последние пять лет наши сборные встречались аж шесть раз – на две победы России пришлось три ничьи и поражение. Но это поражение – самое свежее воспоминание о Турции. В прошлогодней Лиге наций мы проиграли в Стамбуле со счетом 2:3, а Магомед Оздоев безумной передачей через себя подставил Андрея Семенова под удаление.

Раньше считалось, что в противостоянии с турками преимущество на нашей стороне, но в последние годы их команда здорово прогрессирует. До сентября ее возглавлял Шенол Гюнеш, при котором в составе появилось много сравнительно молодых игроков, а после провального чемпионата Европы (беспросветные поражения от Италии, Швейцарии и Уэльса) его сменил… Штефан Кунц, которому РФС при выборе преемника предпочел Валерия Карпина. С одной стороны, было бы интересно посмотреть за их очным противостоянием, но с другой – это громадный риск.

По составу у Турции одна из самых перспективных команд Европы. В сборную вызываются 20-летний Оркун Кекчу («Фейенорд»), 21-летний Озан Кабак («Норвич»), 22-летний Мерт Мюлдюр («Сассуоло»), 23-летний Мерих Демирал («Аталанта»), 24-летние Дзеки Челик, Юсуф Язиджи (оба – «Лилль») и Дженгиз Ундер («Марсель»), 25-летний Сеюнджю («Лестер»). А рядом с ними опытные Бурак Йилмаз, Джанер Эркин (помните его по ЦСКА?), Дженк Тосун и другие ветераны.

Несмотря на неудачный Евро, это очень опасная команда, грохнувшая в отборе Нидерланды (4:2). Кстати, на выезде турки были особенно эффективны – набрали 12 очков из 15, проиграв только в Амстердаме. Проиграли позорно крупно – 1:6, но это был сентябрьский блок матчей, первый для Кунца, а сама игра стала в этом блоке третьей. Футболисты просто не справились с нагрузкой.

Это быстрая команда с эффективной атакой (27 голов в 10 матчах) и сравнительно надежным нападением. Конечно, 16 пропущенных мячей вызывают сомнения в последнем утверждении, но половину из них турки получили в двух играх с шальными голландцами. Подбор исполнителей, умение играть на контратаках и присущая туркам куражность – очень опасное для нашей команды сочетание факторов, которое может привести к крайне печальным последствиям. Страшнее будет попасть только на Польшу.

ХУДШИЙ ВАРИАНТ (проход России – 30%)

ПОЛЬША

Рейтинг ФИФА: 23

Статистика в квалификации: 6-2-2, 30-11

Участие в чемпионатах мира: 1938, 1974 (бронза), 1978, 1982 (бронза), 1986, 2002, 2006, 2018

Стоимость состава: 293 млн евро

Самый дорогостоящий футболист: Роберт Левандовски («Бавария», 60 млн евро)

Встречи со сборной России: 1-3-1, 7-7

Одного только факта, что в сборной Польши играет лучший форвард планеты Левандовски, достаточно, чтобы понять, кого нам точно не надо в стыках. А ведь помимо него есть Петр Зелиньски («Наполи»), Ян Беднарек («Саутгемптон»), Аркадиуш Милик («Марсель»), Войцех Щенсны («Ювентус»), один из лучших легионеров РПЛ Гжегож Крыховяк («Краснодар») и малоизвестный, но очень перспективный защитник Мэтти Кэш («Астон Вилла»). У России исполнителей такого класса и близко нет.

Напрямую на ЧМ поляки не вышли только потому, что попали в одну группу к Англии, с которой, кстати, сыграли очень прилично – дома удержали ничью (1:1), а на «Уэмбли» пропустили решающий мяч на 85-й минуте после розыгрыша углового (1:2). Впечатляет и их результативность в отборе – в 10 турах 30 голов, из которых на счету Левандовски только 8, что говорит о том, что эта команда не так зависима от своего бомбардира, как, например, Россия времен Станислава Черчесова от Артема Дзюбы.

Из всех потенциальных соперников сборной России по полуфиналу у поляков наивысший рейтинг ФИФА и наибольшая стоимость состава, так что 26 ноября держим кулачки, чтобы не встретить Левандовского как минимум до Катара.

Меж тем, победа в полуфинале – только полдела, а в финале сборную России наверняка ждет ад. Противопоставить сборным Португалии и Италии нам нечего, а Швеция и Уэльс больно били нас совсем недавно, так что мы еще помним «свое место». Остается надеяться только на Шотландию. Но, опять же, ей надо не только попасть с нами в одну «пульку», но и пройти свой полуфинал. А если ей достанутся те же Польша или Турция… Остается только молиться.