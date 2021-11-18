За осечку в Португалии Лобановскому вынесли «смертный приговор». Но вскоре амнистировали

Кошмар Марибора-2009 до сих пор не выветрился из памяти народа. Бронзовый призер Евро-2008 сборная России после домашней победы в стыках со Словенией (2:1) уступила в ответном матче 0:1 и не пробилась на ЧМ-2010 в Южной Африке. На обратном пути тренера Гуса Хиддинка всей командой уговаривали остаться, но тщетно – голландец ушел.

Ушел и Борис Игнатьев, под руководством которого сборная не сумела взять итальянский барьер в стыках к ЧМ-1998. После ничьей в Петровском парке (1:1) наши не сподобились хотя бы на один гол в Неаполе (0:1). Впрочем, россиян не устраивала нулевая ничья. Новым старым тренером сборной стал Анатолий Бышовец, который не задержался у штурвала.

А Георгий Ярцев после победы на «Миллениуме» над Уэльсом 1:0 имени Вадима Евсеева, разумеется, остался. Стыки к Евро-2004 долго будут помнить на безрыбье успехов.

Возглавлявший сборную СССР Валентин Николаев ушел после фееричного сезона-1971 и героической ничьей 0:0 в Севилье с Испанией в решающем матче отбора к Евро-1972. Как и в Сплите, наши сыграли без атаки, просидев все 90 минут в своей штрафной. Ворота на замке удалось сохранить благодаря голкиперу Евгению Рудакову и обороне во главе с капитаном команды Альбертом Шестерневым. Рудакова узнал и оценил весь футбольный мир, на чемпионате Европы он попал в символическую сборную турнира, а наши прорвались в финал, в котором, увы, попали под немецкую машину во главе с супербомбардиром Гердом Мюллером (0:3). По итогам 1971 года сборная СССР, не знавшая поражений, взлетела на первое место в рейтинге ФИФА, но ее тренер вынужден был уйти. По приказу… министра обороны Андрея Гречко. Дело в том, что возглавляемый Николаевым чемпионский ЦСКА с большим трудом отстоял место в высшей лиге, причем благодаря договорному матчу на финише чемпионата, что не устроило высшее армейское руководство. Оно потребовало от тренера отказаться от совместительства и сосредоточиться на ЦСКА.

Особняком стоит отборочная кампания Евро-1984. Сборная СССР под руководством Валерия Лобановского триумфально прошла групповой турнир, сокрушив в Лужниках Португалию 5:0, добившись ничьей в Польше 1:1. В последнем матче наших устраивала ничья в Лиссабоне. Однако уставшие к концу сезона (играли 13 ноября) советские футболисты, несмотря на вдохновенную игру лучшего футболиста СССР Федора Черенкова, не смогли отстоять нулевую ничью. В конце первого тайма французский судья Жорж Конрат поставил пенальти в ворота Рината Дасаева, хотя защитник Сергей Боровский из минского «Динамо» нарушил правила в метре от штрафной площади.

После поражения по Лобановскому палили из всех орудий. Тренера обвиняли в том, что он перегрузил команду, критиковали его фирменную «выездную модель», не соответствующую «прогрессивным мировым тенденциям», принципы комплектования сборной. Репортаж в газете «Правда» гуру спортивной журналистики Льва Лебедева вышел с заголовком «Пожертвовали атакой». Главную причину неудачи нашли в ошибочном выборе пассивной тактики.

Правда, пару моментов наши во втором тайме создали, но Вадим Евтушенко и Хорен Оганесян не смогли сравнять счет, а после навеса Черенкова мяч угодил в перекладину.

Оргвыводы не замедлили себя ждать: Лобановского убрали с рекомендацией «сборную ему больше никогда не доверять». Его сменил Эдуард Малафеев. Ему удалось добыть путевку в Мексику на ЧМ-1986. Однако за две недели до мундиаля главную команду страны опять возглавил Лобановский. Спустя годы Малафеев признался, что наши футбольные власти предложили ему руководить командой вместе с Лобановским на паритетных началах. Эдуард Васильевич отказался, памятуя о прелестях тренерского триумвирата на ЧМ-1982 в Испании.

В Мексике сборная Лобановского, костяк которой составили киевские динамовцы (свежеиспеченные обладатели Кубка кубков), вышла из группы с перового места, но в 1/8 финала потерпела досадное поражение от Бельгии (3:4 в дополнительное время). Тренера не тронули, даже не критиковали, а виновником неудачи назначили… рефери из Швеции Эрика Фредрикссона. Наша пресса обвинила его в двух засчитанных мячах в советские ворота, забитых якобы из офсайда. Вранье! Ноо это другая история.