Кержаков против Кержакова, «Спартак» в Краснодаре, Слуцкий в «Колизее». Превью 15-го тура РПЛ

«КРАСНОДАР» - «СПАРТАК», СУББОТА 19:00

Позиции в таблице: 7 – 9

Текущая форма: ННВПП – ВНПНН

Отсутствуют: Вандерсон, Рамирес, Газинский (травмы) – Понсе, Мелкадзе, Хендрикс, Маслов, Зобнин (травмы), Литвинов, Бакаев (дискв.)

В центральном матче тура сойдутся два главных неудачника сезона – это касается и команд в целом, и их тренеров Виктора Гончаренко и Руя Витории в частности. На двоих в пяти последних турах они одержали всего две победы – над «Нижним Новгородом» и «Ахматом». Португалец вообще проживает в Москве каждый день, как последний. По слухам, ему давно готовится замена.

«Краснодар» в этой встрече будет фаворитом, но предсказать, какая команда находится в лучшей форме, затруднительно. «Быки» проиграли две последние встречи, в том числе дома «Крыльям Советов», а красно-белые в меньшинстве вытянули ничью с «Локомотивом», хотя в первом тайме выглядели ужасно. Да еще пауза на матчи сборных всегда сильно отражается на коллективах.

Индивидуально хочется отметить двух игроков сборной России. Вратарь «горожан» Матвей Сафонов так мощно провел ноябрьские матчи, что в клуб вернулся в отличном состоянии, даже несмотря на поражение в Хорватии. А вот спартаковец Роман Зобнин, напротив, далеко не в лучшем настроении. Говорят, даже попросил клуб снизить ему зарплату – с 3 млн евро в год до 2 млн. Впрочем, в игре он участия не примет, получил в сборной травму и выбыл на три недели.

Так что у Витории в очередной раз не остается выбора в центре поля, ведь Руслан Литвинов был удален в прошлом туре и также пропустит матч, а Йоррит Хендрикс травмирован. Так что надежда только Наиля Умярова (он был лучшим в матче, в котором российская молодежка победила испанскую) и Михаила Игнатова, которому больше подходит позиция под нападающими. Также под вопросом участие Самуэля Жиго (10 дней назад ожидалось, что он восстановится к этой игре) и Максимилиана Кофрие. Если сыграть не смогут оба, португальцу придется задействовать Илью Кутепова и Николая Рассказова (или Илью Гапонова), что сильно повышает шансы хозяев забить, и не раз.

У «Краснодара» не будет защитника Кристиана Рамиреса, полузащитника Юрия Газинского и вингера Вандерсона, но длина скамейки позволяет компенсировать эти потери. Например, в последних матчах очень прилично смотрится в центре поля Александр Черников, у которого, по словам его бывшего тренера Мхитара Давидяна, «телосложение бодибилдера».

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

«Краснодар»: Сафонов – Петров, Кайо, Сорокин, Вилена – Чернов, Крыховяк – Кабелла, Сперцян, Классон – Кордоба.

«Спартак»: Селихов – Кофрие, Жиго, Джикия – Мозес, Умяров, Игнатов, Айртон – Ларссон, Соболев, Промес.

«ЗЕНИТ» - «НИЖНИЙ НОВГОРОД», ПЯТНИЦА 19:00

Позиции в таблице: 1 – 13

Текущая форма: ППВВН – ВПППП

Отсутствуют: Кузяев (травма), Клаудиньо (дискв.) – Калинский (дискв.)

Тур стартует в пятницу в Петербурге, и здесь главное событие – возвращение в родной город легенды «Зенита» Александра Кержакова. Он привезет на «Газпром Арену» «Нижний Новгород». К сожалению, со спортивной точки зрения интриги в этой игре мало. Дебютанты РПЛ здорово потрепали нервы сильным мира сего (отобрали очки у «Сочи», «Спартака», «Динамо» и «Рубина»), но в шести последних турах потерпели пять поражений, так что их шансы выглядят призрачными.

В этом отношении Сергею Семаку, теряющему в паузу наибольшее количество сборников, немного повезло. Возобновлять сезон ему доведется играми с аутсайдерами «НН» и «Мальме» (во вторник). Это отличная возможность в несложных спаррингах вернуть игровую форму вернувшимся после травмы Магомеду Оздоеву и Дугласу Сантосу.

Не сыграют в ближайшем матче только Далер Кузяев (его восстановление затягивается) и лучший игрок команды Клаудиньо, но с таким соперником чемпионы должны справляться и без бразильца. Он еще пригодится в Швеции. Плюс под вопросом Станислав Крицюк, а это значит, что против тренера Александра Кержакова может сыграть вратарь Михаил Кержаков. Вот это была бы встреча!

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

«Зенит»: Кержаков – Ловрен, Чистяков, Ракицкий – Караваев, Вендел, Барриос, Круговой, Малком, Дзюба, Мостовой.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин – Пенчиков, Гоцук, Кечкеш, Каккоев, Юлдошев – Берковский, Шарипов, Могилевец, Такачук – Балай.

«СОЧИ» - «РУБИН», ВОСКРЕСЕНЬЕ 19:30

Позиции в таблице: 2 – 8

Текущая форма: ВВПВВ – ПННВП

Отсутствуют: нет – Кварацхелия (дискв.), Самошников (травма)

А закрывает тур главный преследователь лидера чемпионата «Сочи» Владимира Федотова. В соперниках у него крепкий, но растерявший форму «Рубин» Леонида Слуцкого. Показательны результаты команд в предыдущем туре – сочинцы дома разбили ЦСКА (4:1), а казанцы были разорваны в Ростове (1:5). В той игре четвертую желтую карточку в сезоне получил Хвича Кварацхелия, так что на «Фиште» он не сыграет. А жаль, форму грузин набрал классную – в прошлый четверг его дубль за сборную Грузии прибил шведов и отправил их в стыки.

Хозяева будут очевидным фаворитом в этой паре. За работой Федотова и игрой его команды смотреть одной наслаждение. Гостям надо особенно опасаться нападающего Матео Кассьерру, у которого в 8 матчах 10 (7+3) очков результативности.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

«Сочи»: Заболотный – Прохин, Родригао, Юрганов – Маргасов, Нобоа, Цаллагов, Терехов – Бурмистров, Юсупов – Кассьерра.

«Рубин»: Дюпин – Зотов, Тальби, Абильгор, Уремович – Хван Ин Бем – С. Бакаев, Дрейер, Хакшабанович, Кварацхелия – Костюков.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (6-Е МЕСТО В РПЛ) - «УРАЛ» (16), СУББОТА 14:00

Самарцы сыграют первый матч после известия о смерти от коронавируса Дениса Ковбы, отдавшего «Крыльям Советов» более 10 лет карьеры. В память о нем хозяевам надо побеждать. Тем более, что соперник как нельзя более подходящий – «Урал» идет на последнем месте в таблице и имеет уникальную статистику результативности – пять (!) голов в 14 матчах.

В случае победы подопечные Игоря Осинькина могут подняться в топ-5, что само по себе сенсация.

«ЛОКОМОТИВ» (4) - «АХМАТ» (10), СУББОТА 16:30

Маркус Гисдоль все лучше узнает своих футболистов и с каждым разом все ближе к тому, чтобы нащупать игру. В прошлом туре железнодорожники должны были добивать «Спартак», но второй тайм провели безвольно. Надо исправляться. В соперниках «Ахмат», проигравший пять из семи гостевых матчей сезона.

ЦСКА (5) – «ХИМКИ» (15), ВОСКРЕСЕНЬЕ 14:00

Еще один московский клуб после неудачи в прошлом туре принимает дома соперника из второй половины турнирной таблицы. Гости находятся в разобранном состоянии и не могут определиться даже с кандидатурой главного тренера. В этом качестве назывались фамилии Массимо Карреры (это при Денисе Глушакове в составе!), бывшего помощника итальянца по чемпионскому «Спартаку» Романа Пилипчука и – вот уж будет прикол – Игоря Черевченко, уволенного менее месяца назад.

«РОСТОВ» (11) - «УФА» (12), ВОСКРЕСЕНЬЕ 14:00

А в этой паре сойдутся два середняка, провалившие старт сезона, но наладившие игру в последний месяц. Ростовчане в последних трех турах одержали две крупные победы – над «Арсеналом» (4:0) и «Рубином» (5:1) – и отобрали очки у «Спартака» (1:1), а уфимцы не проигрывают вот уже четыре матча. Да еще и лучший бомбардир чемпионата Гамид Агаларов не снижает обороты.

Так что будет крайне любопытно взглянуть на встречу одной из самых результативных команд лиги (больше «Ростова» забил только «Зенит») с вновь одной из крепчайших оборон (два пропущенных мяча в четырех последних турах). Победитель сможет выдохнуть спокойно – отрыв от зоны прямого вылета станет уже ощутимым.

«ДИНАМО» (3) - «АРСЕНАЛ» (14), ВОСКРЕСЕНЬЕ 16:30

И снова московский клуб принимает провинциалов из подвала турнирной таблицы. Динамовцы продлевают контракт с Антоном Шуниным, следят за слухами об интересе европейских топ-клубов к Арсену Захаряну и наслаждаются футболом, а туляки не могут наладить игру в обороне (26 голов в 14 турах – худший показатель в РПЛ) и стремительно идут ко дну.