Карпин призывал всех к смелому футболу, а сам, похоже, оказался трусом

Хотел сосредоточиться на пресловутой ответственности, о которой вдруг вспомнили главные тренеры сборных по двум самым популярным мужским забавам у нас в России. Да вот давеча Карпин нежданно углубил тему невинными откровениями.

- Возглавлять сборную России на таком турнире, как Олимпийские игры и чемпионат мира, – большая ответственность, я все прекрасно понимаю. Перед тем, как принять это решение, я все взвешивал – все за и против. Но такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться, - констатировал Алексей Жамнов сразу после официального назначения в сентябре. В октябре он добавил:

- Помощниками главного тренера будут Сергей Гончар, Алексей Кудашов, Евгений Набоков и Сергей Федоров. Генеральным менеджером команды станет Илья Ковальчук. За свой выбор кандидатов в штаб ответственность несу я. Состав штаба не изменится даже в том случае, если энхаэловцы не поедут на Олимпиаду.

- В какой футбол хотелось бы играть? Ну, в футбол «Барселоны» в лучшие годы, когда она все выигрывала. Верю, что те футболисты, которые у нас есть, могут играть в смелый футбол, - после трусливой вроде как доминанты Станислава Черечесова на Евро-2020 порадовал наивную публику Валерий Карпин, приняв сборную в июле. И развил мысль:

- Многое можно изменить, но если не изменить менталитет, толку не будет. Можно играть в три или два центральных защитника. Однако если все делать с опаской или выжидая, толку не будет. Надо никого не бояться, показывать смелый футбол.

Новый гарант тогда сделал мой день. Так рассмешить – нужно очень постараться! Хотел бы я когда-нибудь услышать, что коуч сборной Франции или Италии перед матчем с Россией на полном серьезе произнесет:

- Мы – не трусы. Мы порвем этих русских в клочья! Мы задавим их на их же территории! Ни один живым не уйдет!

Подозреваю, такому стратегу могли и неотложку вызвать. Речь, конечно, о хоккее. А вы о чем подумали? Но это так – реплика между делом. Клоуны и цирк ведь всем нравятся!

В конце сентября Карпин порадовал нюансами:

- Смелый футбол — это когда мы пытаемся далеко от наших ворот отобрать мяч. А когда команда соперника заставляет тебя обороняться в своей штрафной или на нашей половине поля — это потому, что нас заставили, а не потому, что мы туда отошли сами и встали на своей половине поля. Или у нашей штрафной мы встали и стоим, ждем ошибки соперника. По мне, это не смелый футбол. Смелый футбол — это когда ты пытаешься отобрать мяч на чужой половине поля, далеко от своих ворот.

Мотайте на ус, чародеи шайбы Франции и Италии! А вот что мы услышали, сгинув в болотах Сплита:

- Что значит смелый футбол? У всех понимание разное. Стоять на линии своей штрафной — это не смелый футбол. Пытаться прессинговать на чужой половине поля, чтобы хорваты не могли выйти — смелый. Но Хорватия — хорошая команда, способная выйти из-под любого прессинга.

Ну вот – это уже ближе к теме! Карпину потребовалась рухнуть лицом в грязь, чтоб понять для всех – особенно тренеров хоккейных сборных Франции и Италии – очевидную мысль: для смелости – сиречь, игры от себя, созидания, а не разрушения - нужны соответствующие кадры! А также соперник с той стороны, который тебя мигом не прибьет, если ты полезешь вперед, раскроешь тылы. Против лома – в нашем случае вице-чемпиона мира - нет приема. Кроме знаменитого автобуса в штрафной от Курбана Бекиевича!

Но вернемся к тому, с чего начали – ответственности.

- Естественно, это полностью моя вина, - охотно признался Карпин после самострела Кудряшова. - Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше. Нужно работать во всех направлениях, чтобы ребята не боялись. У многих не было желания получать мяч, а обороняться все 90 минут невозможно. Никаких сил не хватит. В такой ситуации может что-то случайно залететь в ворота, так и произошло. У нас не было передышки. Хотя Хорватия не прессинговала нас в каком-то сумасшедшем ритме. Просто надо хотеть получать мяч, не бояться.

Сюжет на наших глазах закольцевался сам собой. Карпин пришел к тому, с чего начал в июле… И сам испугался! А как иначе воспринимать его сенсационный спич по возвращении в Москву, дескать, действующий контракт со сборной ничего не значит: если он захочет уйти, никто его остановит. На размышление тренер взял неделю.

О чем это говорит? Валерию Георгиевичу понадобилось три с половиной месяца, чтобы понять то, что лично для меня было аксиомой с самого начала. А именно – российские футбольные лузеры попросту не умеют играть от атаки! Причем это никакая не трусость. Это их банальный уровень вечных подмастерьев! Которые могут попасть, к примеру, на Евро-2008 разве только благодаря царскому подарку от тех же хорватов, а там дважды постыдно влететь в одну калитку испанцам с общим счетом 1-7!

Грустно, что Карпин именно сейчас осознал, что с этим безнадежным материалом в стыках можно лишь еще больше опозориться. Повесить на себя ярлык крикливого неудачника, обнадежившего страну пустыми обещаниями.

Но мне хочется спросить: Валерий Георгиевич, а где же ваша ответственность? В чем она проявляется? Возглавить войско, повести его в бой, потерпеть поражение – обидное, но в промежуточном сражении! – и втихую трусливо сбежать с поля брани?!

В том-то и дело, что тренер сборной что в футболе, что в хоккее теперь по большому счету ни за что не отвечает. Потому они густо и сыплют тут и там – в проброс! - о вине и ответственности. А это ведь то, что в любом деле, любой профессии, тем более когда ты руководитель, само собой подразумеваются. Так зачем этим бравировать! Превысишь ты, скажем, разрешенную скорость, тебе штраф тут же автоматом прилетит. Не закроешь в метро нос маской, рискуешь пять тыщ потерять. Вот это, я понимаю, ответственность.

При Сталине вовсе ответить можно было головой. При Брежневе – партбилетом, а следовательно – карьерой. А сейчас-то чем? Все наши экс-профессионалы отлично упакованы. Заработанных в спорте денег внукам хватит. У многих паспорта Евросоюза или вид на жительство в США, а семьи – давно за границей.

Ну завалит Алексей Юрьевич вместе со всем своим громким штабом Олимпиаду, почему бы там же в Пекине не покаяться: не рубите, мужики, не рубите; не шмогла я, не шмогла... Соберет вещички и, перекрестившись, вернется к обычной жизни преуспевающего буржуа. О чем, как мне кажется, сейчас больше всего мечтает Карпин.

Но сказать об этом стесняется.