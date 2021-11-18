ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Карпин призывал всех к смелому футболу, а сам, похоже, оказался трусом

Любой мастер творит на паузе. Но это так только со стороны кажется. Слабачкам. Они не понимают, что в этом и есть класс – играть в другом измерении. Вот потому я считаю, что пришло и мне время высказаться о Карпине. И Жамнове – заодно.
Карпин призывал всех к смелому футболу, а сам, похоже, оказался трусом
18 ноября 2021 16:51
автор: Виталий Славин
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Хотел сосредоточиться на пресловутой ответственности, о которой вдруг вспомнили главные тренеры сборных по двум самым популярным мужским забавам у нас в России. Да вот давеча Карпин нежданно углубил тему невинными откровениями.

- Возглавлять сборную России на таком турнире, как Олимпийские игры и чемпионат мира, – большая ответственность, я все прекрасно понимаю. Перед тем, как принять это решение, я все взвешивал – все за и против. Но такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться, - констатировал Алексей Жамнов сразу после официального назначения в сентябре. В октябре он добавил:

- Помощниками главного тренера будут Сергей Гончар, Алексей Кудашов, Евгений Набоков и Сергей Федоров. Генеральным менеджером команды станет Илья Ковальчук. За свой выбор кандидатов в штаб ответственность несу я. Состав штаба не изменится даже в том случае, если энхаэловцы не поедут на Олимпиаду.

- В какой футбол хотелось бы играть? Ну, в футбол «Барселоны» в лучшие годы, когда она все выигрывала. Верю, что те футболисты, которые у нас есть, могут играть в смелый футбол, - после трусливой вроде как доминанты Станислава Черечесова на Евро-2020 порадовал наивную публику Валерий Карпин, приняв сборную в июле. И развил мысль:

- Многое можно изменить, но если не изменить менталитет, толку не будет. Можно играть в три или два центральных защитника. Однако если все делать с опаской или выжидая, толку не будет. Надо никого не бояться, показывать смелый футбол.

Новый гарант тогда сделал мой день. Так рассмешить – нужно очень постараться! Хотел бы я когда-нибудь услышать, что коуч сборной Франции или Италии перед матчем с Россией на полном серьезе произнесет:

- Мы – не трусы. Мы порвем этих русских в клочья! Мы задавим их на их же территории! Ни один живым не уйдет!

Подозреваю, такому стратегу могли и неотложку вызвать. Речь, конечно, о хоккее. А вы о чем подумали? Но это так – реплика между делом. Клоуны и цирк ведь всем нравятся!

В конце сентября Карпин порадовал нюансами:

- Смелый футбол — это когда мы пытаемся далеко от наших ворот отобрать мяч. А когда команда соперника заставляет тебя обороняться в своей штрафной или на нашей половине поля — это потому, что нас заставили, а не потому, что мы туда отошли сами и встали на своей половине поля. Или у нашей штрафной мы встали и стоим, ждем ошибки соперника. По мне, это не смелый футбол. Смелый футбол — это когда ты пытаешься отобрать мяч на чужой половине поля, далеко от своих ворот.

Мотайте на ус, чародеи шайбы Франции и Италии! А вот что мы услышали, сгинув в болотах Сплита:

- Что значит смелый футбол? У всех понимание разное. Стоять на линии своей штрафной — это не смелый футбол. Пытаться прессинговать на чужой половине поля, чтобы хорваты не могли выйти — смелый. Но Хорватия — хорошая команда, способная выйти из-под любого прессинга.

Ну вот – это уже ближе к теме! Карпину потребовалась рухнуть лицом в грязь, чтоб понять для всех – особенно тренеров хоккейных сборных Франции и Италии – очевидную мысль: для смелости – сиречь, игры от себя, созидания, а не разрушения - нужны соответствующие кадры! А также соперник с той стороны, который тебя мигом не прибьет, если ты полезешь вперед, раскроешь тылы. Против лома – в нашем случае вице-чемпиона мира - нет приема. Кроме знаменитого автобуса в штрафной от Курбана Бекиевича!

Но вернемся к тому, с чего начали – ответственности.

- Естественно, это полностью моя вина, - охотно признался Карпин после самострела Кудряшова. - Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше. Нужно работать во всех направлениях, чтобы ребята не боялись. У многих не было желания получать мяч, а обороняться все 90 минут невозможно. Никаких сил не хватит. В такой ситуации может что-то случайно залететь в ворота, так и произошло. У нас не было передышки. Хотя Хорватия не прессинговала нас в каком-то сумасшедшем ритме. Просто надо хотеть получать мяч, не бояться.

Сюжет на наших глазах закольцевался сам собой. Карпин пришел к тому, с чего начал в июле… И сам испугался! А как иначе воспринимать его сенсационный спич по возвращении в Москву, дескать, действующий контракт со сборной ничего не значит: если он захочет уйти, никто его остановит. На размышление тренер взял неделю.

О чем это говорит? Валерию Георгиевичу понадобилось три с половиной месяца, чтобы понять то, что лично для меня было аксиомой с самого начала. А именно – российские футбольные лузеры попросту не умеют играть от атаки! Причем это никакая не трусость. Это их банальный уровень вечных подмастерьев! Которые могут попасть, к примеру, на Евро-2008 разве только благодаря царскому подарку от тех же хорватов, а там дважды постыдно влететь в одну калитку испанцам с общим счетом 1-7!

Грустно, что Карпин именно сейчас осознал, что с этим безнадежным материалом в стыках можно лишь еще больше опозориться. Повесить на себя ярлык крикливого неудачника, обнадежившего страну пустыми обещаниями.

Но мне хочется спросить: Валерий Георгиевич, а где же ваша ответственность? В чем она проявляется? Возглавить войско, повести его в бой, потерпеть поражение – обидное, но в промежуточном сражении! – и втихую трусливо сбежать с поля брани?!

В том-то и дело, что тренер сборной что в футболе, что в хоккее теперь по большому счету ни за что не отвечает. Потому они густо и сыплют тут и там – в проброс! - о вине и ответственности. А это ведь то, что в любом деле, любой профессии, тем более когда ты руководитель, само собой подразумеваются. Так зачем этим бравировать! Превысишь ты, скажем, разрешенную скорость, тебе штраф тут же автоматом прилетит. Не закроешь в метро нос маской, рискуешь пять тыщ потерять. Вот это, я понимаю, ответственность.

При Сталине вовсе ответить можно было головой. При Брежневе – партбилетом, а следовательно – карьерой. А сейчас-то чем? Все наши экс-профессионалы отлично упакованы. Заработанных в спорте денег внукам хватит. У многих паспорта Евросоюза или вид на жительство в США, а семьи – давно за границей.

Ну завалит Алексей Юрьевич вместе со всем своим громким штабом Олимпиаду, почему бы там же в Пекине не покаяться: не рубите, мужики, не рубите; не шмогла я, не шмогла... Соберет вещички и, перекрестившись, вернется к обычной жизни преуспевающего буржуа. О чем, как мне кажется, сейчас больше всего мечтает Карпин.

Но сказать об этом стесняется.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Северсталь" вырвала победу в МинскеAudi Q9 (2022) уже совсем скоро взойдет на трон SUVТур чемпионата России могут перенести ради стыковых матчей сборнойКарпин одной фразой ответил Кудряшову на его извиненияРоссийская волейболистка сняла откровенное видеоВот что ответил Карпин после извинений Кудряшова за автогол
Алёна, тебя вычеркивать или как? Косторная и другие интриги Гран-при Франции
В пятницу 19 ноября начинается пятый, предпоследний этап серии Гран-при. В женском одиночном катании на нем выступят три россиянки: Анна Щербакова, Алена Косторная и Ксения Синицына.
15-й тур РПЛ с матчем «Краснодар» — «Спартак»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
19 - 21 ноября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о пятнадцатом туре, в котором бесплатно будут показаны четыре матча.
Неужели Зобнин впрямь попросил урезать ему зарплату? Тогда он сделал то, чего мы ждем от любого российского футболиста
Вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин стал главным футбольным героем накануне 15-го тура РПЛ. Но, если честно, в историю с его просьбой урезать зарплату верится с трудом.
«Динамо» выиграло дерби силовиков, «Локо» испортил питерский дебют Комарова. Крутой вечер КХЛ
В центральных матчах игрового дня регулярного чемпионата КХЛ бело-голубые по буллитам одолели ЦСКА (3:2), а команда Игоря Никитина в гостях переиграла питерских армейцев (3:1) благодаря хет-трику Александра Полунина.
«Это не история про слепую удачу, а интеллектуальный досуг». Ольга Журавская — о себе и букмекерском бизнесе
Первый вице-президент букмекерской компании «Лига Ставок», учредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская дала большое интервью WBCMedia. Приводим основные фрагменты.
Это Дикий Запад, детка! История букмекерства по-калифорнийски
Мафия, продажные власти, «букмекеры под прикрытием», полицейские рейды и регулярные аресты – все это сопровождало незаконный беттинг в США в XX веке. А журналист The Press Enterprise Джо Блэксток провел краткий исторический экскурс на примере Калифорнии.
Так что же случилось с Игнатовым в Токио: судейский «сплав» или всё по-честному? Подробный разбор
На последнем этапе Гран-при Макар Игнатов первым в истории российского фигурного катания сделал на одном турнире шесть прыжков по четыре оборота, но остался вообще без медали. Как такое может быть?
Инструкция по заработку денег от Gambit. Расклады на V4 Future Sports Festival 2021 по CS:GO
17 — 21 ноября в Будапеште пройдет LAN-турнир с участием 8 европейских киберспортивных команд по CS:GO, которые поборются за главный приз — 330 тысяч долларов.
Украина — тоже в стыках, но России она не попадется… А вот Левандовски может — уже в полуфинале
Отбор на ЧМ-2022 в Европе завершился 16 ноября матчами в группах D, E и G. Эти игры представляли для России повышенный интерес.
Так вот кого забыл позвать в Хорватию Карпин! Как российская молодежка победила грозных испанцев
В очередном матче отборочного турнира к Евро-2023 для игроков не старше 21 года молодежная сборная России в Химках победила испанских сверстников (1:0) благодаря эффектному голу Константина Тюкавина.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика