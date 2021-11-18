Промесу грозит четыре года тюрьмы

Прокуратура Амстердама возбудила уголовное преследование в отношении нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сообщает AD.

Он обвиняется в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату. Форварду грозит до четырех лет тюрьмы.

Инцидент произошел летом 2020 года на семейной вечеринке в небольшом городке Абкауде. По некоторой информации, Квинси в один из моментов вечеринки поссорился со своим двоюродным братом, после чего нанес ему удар ножом в ногу. В результате чего тот получил травму колена.

В декабре 2020 года Промес был арестован в Амстердаме и провел три дня в СИЗО. Но потом был отпущен, однако правоохранительные органы продолжили расследование инцидента.

Дата слушания по делу не объявлена. До окончания следственных мероприятий Промес может находиться в России, его интересы будет представлять адвокат.

В «Спартаке» прокомментировали информацию о начале уголовного преследования Квинси Промеса.

– Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет. Что касается сообщений в СМИ, то «Спартак» будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало. По нашей информации, продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет, – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.