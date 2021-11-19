Ивица Олич: С первого дня чувствовал, что Бабаев воюет против меня

Ивица Олич раскрыл подробности своей отставки из ЦСКА. По словам бывшего наставника армейцев, его уволили за день до вылета на сборы.

Об этом он рассказал «Чемпионату».

Об увольнении из ЦСКА

- Узнал об увольнении за день до вылета на сборы. Я должен был лететь с командой в Австрию и со мной связался Бабаев. Он сказал об увольнении и завил: «Думаем, что так будет лучше». Я чувствовал, что философия, которую навязывает руководство, и которую хочу видеть я, абсолютно разная. Поэтому, когда сказали, что я должен уехать, принял эту новость. Мне не хотелось выглядеть смешным. Я за свою карьеру поработал более чем с двадцатью тренерами, много видел, много знаю, а последние четыре года работал с лучшими игроками Европы. Уверен, что мог бы помочь ЦСКА. И знаю, что это же чувствовали и футболисты. Поэтому мне жаль. Я мог что-то сделать.

О Романе Бабаеве

- Я с первого дня чувствовал, что он нечестен и воевал против меня. В лицо я ему это тоже сказал. Бабаев раньше мне говорил, что он за меня, во всем поддерживает, а на деле с первого моего дня в ЦСКА вместе с другими людьми работал над тем, чтобы избавиться от меня. Роман все сделал умно и тактически грамотно. Если посмотреть на скамейку во время нашего победного гола в ворота тульского «Арсенала» в Кубке России, то все станет понятно: кто радовался голу, а кто просто сидел с каменным лицом. Я из этого вынесу урок. Важно, что я попробовал и остался доволен собой. Многое поменять за три месяца я не мог, но что-то привнести у меня получилось. В следующий раз просто выберу клуб, где будет полный профессионализм.

О том, как работалось в ЦСКА

- Я пришел в очень сложной ситуации: в команде было много травм, из-за чего на важные игры у меня оставалось тринадцать игроков и два вратаря. Когда чемпионат закончился, я хотел провести сборы, собрать полностью свой тренерский штаб с людьми, которые меня понимают. Чтобы мы были одной командой. Но вместо этого мне пришлось воевать с Бабаевым и остальными. Все смешали – и результаты, и отъезд в сборную Хорватии, чтобы показать: я совсем не думаю о ЦСКА. Им хотелось поставить своих людей, а тут я. Врача они тоже выгнали. Человека, который долго работал в команде. Я всегда уважал этого врача, у нас был хороший контакт. Когда его уволили, он мне позвонил и сказал: «Мы классно работали, был полный профессионализм. Спасибо за эти три месяца. Я знаю, что против тебя плетутся интриги». То есть про это знали все.

О том, готов ли вернуться в ЦСКА в будущем

- Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. А если уйдет Бабаев, то всегда готов. В ЦСКА однажды туда придут люди, которые все изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат – это одно. У меня было свое видение работы, я не хотел вмешиваться в политику клуба. Время все расставит по местам.

О приглашении в тренерский штаб Рахимича

- Мне не позволили пригласить в свой штаб Рахимича. Сказал о нем руководству в первый же день. Я хотел его пригласить и как только пришел в ЦСКА, и по окончании сезона. Бабаев мне сказал, что в клубе много людей, поэтому взять его нельзя, и Элвер ничем не сможет мне помочь. Вот и все объяснение. Было обидно это слышать, я сильно расстроился. Рахимич живет ЦСКА, говорит на русском, я могу доверять ему на 100%. Знал, что он был бы полностью мне предан. Мне хотелось работать с опытным человеком, чтобы он мог помогать на тренировках. Это одна из самых главных причин, почему я не чувствовал поддержку. Причем я не чувствовал ее не только от Бабаева. Взять Василия Березуцкого и Ермаковича, которые ушли через две недели после того, как я возглавил команды. Если бы они ушли сразу, я бы понял - они люди Гончаренко. Но они проработали две недели, получили зарплату, а потом ушли. На таком уровне это неправильно.

Об Алексее Березуцком

- Он почти всегда молчал на тренировках. Я пытался привлекать его к работе со стандартами, тренировкам защитников. Хотел, чтобы мы были как одна команда, но он держался отстраненно. Честно скажу: думаю, что руководство изначально собиралось поставить тренером кого-то из братьев, поэтому они были против меня. Из-за этого я хотел, чтобы у меня в штабе находился Рахимич. Все это было не правильно, и надеюсь, что больше никогда в моей жизни такого не будет. Повторюсь, время все расставит по местам: кто поступал верно, а кто нет. Я это быстро оставил в прошлом, потому что вернулся к работе в сборной. Однажды хочу снова поработать в клубе, но пока сборная для меня на первом месте.