ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сандро Шварц: У сборной России хорошие шансы пробиться на чемпионат мира

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 15-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» рассказал о состоянии здоровья травмированных футболистов, арбитре Виталии Мешкове, который будет обслуживать встречу, а также высказался о победе молодежной сборной России над испанцами
Сандро Шварц: У сборной России хорошие шансы пробиться на чемпионат мира
19 ноября 2021 14:31
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Динамо"

- Какие у вас ожидания от матча?
- Нас ждет соперник, который добивался весомых результатов за последнее время. «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА и «Спартаком», победил «Зенит» и «Крылья Советов». Там собраны быстрые и техничные игроки. Особенно в атаке. Нам надо будет надежно сыграть в обороне, при перехвате мяча использовать выпады в контратаку.

- Каково состояние здоровья футболистов, у которых были травмы: Лаксальта, Варелы, Захаряна?
- Лаксальт точно не сыграет, и Лесовой тоже. Варела и Захарян частично провели тренировки в общей группе. Как и Моро с Шиманьски. Завтра точно будет ясно, кто сможет сыграть.

- На днях появилась информация, что Лаксальт успеет восстановиться до конца года и сможет сыграть с «Зенитом» в последнем туре. Это так?
- Сейчас просматривается положительная динамика в его восстановлении. В сжатые сроки мы хотим подвести игрока к составу. Я не могу сказать, что он будет готов к «Зениту». Он индивидуально тренируется на поле.

- В чем проблема «Динамо» после матчей сборных? Ваша команда всегда не очень хорошо играет после такой паузы.
- В этом году было только два перерыва на сборные. Те матчи после паузы, против «Нижнего Новгорода», например, мы проиграли. Но это не тенденция. Взять матч против «Спартака» - мы упустили победу, не смогли дожать соперника, когда вели в счете. В прошлом сезоне в таких матчах были и победы. Не стоит видеть в этом тенденцию.

- Как оцените физическое состояние команды? Насколько готовы играть в свой футбол?
- Мы следим за этой информацией и смотрим за нагрузками, которые ребята испытывают на тренировках. Судя по вчерашней тренировке, они свежие физически и хорошо готовы. Наша цель - добыть победу в воскресенье. И ментально, и физически команда в хорошем состоянии.

- Вы еще не узнаете в лицо арбитра Виталия Мешкова?
- Перед каждой нашей встречей я смотрю, кто будет судить. Мешков судил нас с «Нижним Новгородом» и мы тогда проиграли. Больше не могу назвать матчей, связанных с ним. Нам надо играть в свой футбол и не смотреть, кто нас судит.

- Грулев в последних двух матчах хорошо себя показал на левом фланге. Планируете ли выпускать его на этой позиции и дальше?
- Не могу сказать, на какой позиции он начнет встречу в воскресенье. Но он точно будет в старте. На каждой тренировке Грулев усердно работает, и мне приятно видеть его профессиональный подход к делу.

- Вы уже год работаете в России. Потенциально можете рассмотреть вариант с тем, чтобы возглавить сборную России, допустим, на условиях совмещения?
- Конечно, приятно, что наша работа так высоко ценится, но мы не думаем об этом. Весь фокус внимания направлен на матч с «Арсеналом».

- Год вы не играли против «Арсенала», и там недавно сменился тренер. Туляки показывали хорошие результаты с ЦСКА и «Спартаком», но в целом выступают неудачно. Какие изменения вы могли бы отметить в команде Божовича?
- Мы проанализировали последние встречи при Божовчие. 4-1-4-1 - это схема, в которую играет команда при нем. Туляки не много владеют мячом, но хороши в контратаках. Там есть быстрые футболисты. Они активно играют в зоне подбора и наносят много ударов из пределов штрафной. Нам надо будет надежно сыграть в обороне. Есть историческая веха, которую можно сопоставить - 76 лет назад у «Динамо» был английский тур, и тогда бело-голубые победили лондонский «Арсенал» с разницей в один мяч.

- На этой неделе «Динамо» переподписало контракт с Шуниным. Как идут переговоры с Евгеньевым и Грулевым о продлении контракта?
- Мы общаемся плотно с Бувачем и в курсе дела. Но по двум игрокам рано говорить.

- Божович называет футбол своих команд сексуальным. Вы знаете об этом?
- Каждый раз я узнаю какие-то новые футбольные слова. Это слово можно отнести к таковым.

- У вас есть объяснение, почему в этом сезоне повысилось количество травм?
- Да, мы смотрим историю по каждой травме игроков. Это те повреждения, которые бывают по нагрузкам. Диего получил мышечную травму, у Лесового другая история. Каждая травма у нас на учете, и мы отслеживаем также природу этих повреждений.

- Смотрели ли вы матч молодежных сборных России и Испании? Удивил ли вас результат, и как оцените игру Тюкавина?
- Да, я смотрел игру России с Испанией по телевизору. Россия показала качественный футбол именно командно. Тюкавин после замены хорошо поймал ритм, проявил лучше качества, показал высокое мастерство, когда забил мяч. Мы рады, что он с хорошим настроением возвращается в команду после сборной.

- Как вам матч России с Хорватией?
- Я не могу оценить эту игру. Да, я ее смотрел, и считаю, что у сборной России хорошие шансы пробиться на чемпионат мира.

- Сможет ли Бальбуена сыграть с «Арсеналом», ведь когда он возвращался из сборной в прошлый раз, перед «Спартаком», стоял вопрос, успеет ли он добраться в расположение команды.
- Перед игрой со «Спартаком» он приехал из сборной в день матча, и поэтому не смог сыграть. Сейчас ситуация другая. Он вчера вернулся, и мы посмотрим, в каком состоянии он находится. Но в заявку мы его точно включим.

- «Арсенал» часто атакует флангами. Можно сказать, что главная угроза будет исходить от Хлусевича и Давиташвили, которые там действуют?
- Да. Стоит отметить, что игроки атаки у них мастеровитые, обладают высокой скоростью, часто идут в обводку. Также надо сказать о центральном нападающем. Но пристальное внимание стоит уделить и дальним ударам, которых много у «Арсенала».

- «Динамо-2» завершило сезон. Панируете ли вы на концовку года привлекать еще людей из второй команды к тренировкам основы, помимо Сазонова, Кутицкого, Гладышева и Галкина?
- «Динамо-2» будет тренироваться до последних официальных матчей главной команды, чтобы была возможность привлекать оттуда игроков.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кирилл Капризов стал первой звездой дня в НХЛ"Рейнджерс" уступили "Торонто", несмотря на 28 сэйвов ШестёркинаНазвана дата презентации нового компактного флагманского смартфона Xiaomi 12XАлина Загитова публично призналась в любви18+: российская волейболистка выложила в сеть горячее видеоНа Карпина предложили завести уголовное дело
Иск к «Фонбету» от ФАС, крутой доезд по экспрессу в «Лиге Ставок» и новый тренд в Твиттере. Букмекерский обзор
Очередная порция новостей из мира беттинга.
Врагами в ЦСКА были все — от Бабаева до Березуцких. О чем рассказал Олич и почему ему совсем не верится
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич пояснил причины расставания с армейским клубом, в котором проработал менее трех месяцев весной 2021-го.
Великий кривой. История гениального Гарринчи, который мог стать Королем футбола вместо Пеле
На его могиле близ Рио-де-Жанейро написано: «Здесь покоится радость всего бразильского народа». Вспоминаем историю футболиста Гарринчи – лучшего в мире дриблера, у которого одна нога была короче другой. Он мог затмить самого Пеле, но угодил в капкан пьянства, свободной любви и кабальных контрактов.
Кроуфорд, конечно, фаворит, но не настолько же! Расклад на супербокс в Вегасе
Утром 21 ноября по московскому времени американец Терренс Кроуфорд проведет пятую защиту титула WBO в полусреднем весе. Оцениваем шансы в его бою против соотечественника Шона Портера по прозвищу Шоутайм.
Хэмилтон снова сократит отставание от Ферстаппена. Расклады и ставки на первый в истории Гран-при Катара
19 - 21 ноября на автодроме «Лосаил» в Дохе пройдет очередной этап «Формулы-1».
Русская звезда погасила «звезды»! Как Капризов впервые в жизни набрал четыре очка в матче НХЛ (видео)
«Миннесота» разгромила на своем льду «Даллас» (7:2) благодаря голу и ассистентскому хет-трику Кирилла Капризова.
Посыпал корт стеклом, доводил дочек до слез, угрожал жене винтовкой. Об отце сестер Уильямс наконец сняли кино
19 ноября на экраны выйдет фильм «Король Ричард» об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс. Его роль в картине сыграл Уилл Смит. «Плеймейкер» вспоминает историю человека, который устроил ад дочерям, чтобы «закалить их характер». Покажут ли все грани ада в новом кино – большой вопрос.
«Спартак» потеряет лидера посреди сезона? Новый поворот в деле Промеса, которому грозят три года тюрьмы
Для Квинси Промеса наступают тяжелые времена. Прокуратура Нидерландов официально выдвинула обвинения 29-летнему полузащитнику «Спартака» в покушении на убийство и нападении при отягчающих обстоятельствах - за удар ножом своего кузена в 2020 году.
Алёна, тебя вычеркивать или как? Косторная и другие интриги Гран-при Франции
В пятницу 19 ноября начинается пятый, предпоследний этап серии Гран-при. В женском одиночном катании на нем выступят три россиянки: Анна Щербакова, Алена Косторная и Ксения Синицына.
15-й тур РПЛ с матчем «Краснодар» — «Спартак»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
19 - 21 ноября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о пятнадцатом туре, в котором бесплатно будут показаны четыре матча.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика