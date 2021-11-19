Сандро Шварц: У сборной России хорошие шансы пробиться на чемпионат мира

- Какие у вас ожидания от матча?

- Нас ждет соперник, который добивался весомых результатов за последнее время. «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА и «Спартаком», победил «Зенит» и «Крылья Советов». Там собраны быстрые и техничные игроки. Особенно в атаке. Нам надо будет надежно сыграть в обороне, при перехвате мяча использовать выпады в контратаку.

- Каково состояние здоровья футболистов, у которых были травмы: Лаксальта, Варелы, Захаряна?

- Лаксальт точно не сыграет, и Лесовой тоже. Варела и Захарян частично провели тренировки в общей группе. Как и Моро с Шиманьски. Завтра точно будет ясно, кто сможет сыграть.

- На днях появилась информация, что Лаксальт успеет восстановиться до конца года и сможет сыграть с «Зенитом» в последнем туре. Это так?

- Сейчас просматривается положительная динамика в его восстановлении. В сжатые сроки мы хотим подвести игрока к составу. Я не могу сказать, что он будет готов к «Зениту». Он индивидуально тренируется на поле.

- В чем проблема «Динамо» после матчей сборных? Ваша команда всегда не очень хорошо играет после такой паузы.

- В этом году было только два перерыва на сборные. Те матчи после паузы, против «Нижнего Новгорода», например, мы проиграли. Но это не тенденция. Взять матч против «Спартака» - мы упустили победу, не смогли дожать соперника, когда вели в счете. В прошлом сезоне в таких матчах были и победы. Не стоит видеть в этом тенденцию.

- Как оцените физическое состояние команды? Насколько готовы играть в свой футбол?

- Мы следим за этой информацией и смотрим за нагрузками, которые ребята испытывают на тренировках. Судя по вчерашней тренировке, они свежие физически и хорошо готовы. Наша цель - добыть победу в воскресенье. И ментально, и физически команда в хорошем состоянии.

- Вы еще не узнаете в лицо арбитра Виталия Мешкова?

- Перед каждой нашей встречей я смотрю, кто будет судить. Мешков судил нас с «Нижним Новгородом» и мы тогда проиграли. Больше не могу назвать матчей, связанных с ним. Нам надо играть в свой футбол и не смотреть, кто нас судит.

- Грулев в последних двух матчах хорошо себя показал на левом фланге. Планируете ли выпускать его на этой позиции и дальше?

- Не могу сказать, на какой позиции он начнет встречу в воскресенье. Но он точно будет в старте. На каждой тренировке Грулев усердно работает, и мне приятно видеть его профессиональный подход к делу.

- Вы уже год работаете в России. Потенциально можете рассмотреть вариант с тем, чтобы возглавить сборную России, допустим, на условиях совмещения?

- Конечно, приятно, что наша работа так высоко ценится, но мы не думаем об этом. Весь фокус внимания направлен на матч с «Арсеналом».

- Год вы не играли против «Арсенала», и там недавно сменился тренер. Туляки показывали хорошие результаты с ЦСКА и «Спартаком», но в целом выступают неудачно. Какие изменения вы могли бы отметить в команде Божовича?

- Мы проанализировали последние встречи при Божовчие. 4-1-4-1 - это схема, в которую играет команда при нем. Туляки не много владеют мячом, но хороши в контратаках. Там есть быстрые футболисты. Они активно играют в зоне подбора и наносят много ударов из пределов штрафной. Нам надо будет надежно сыграть в обороне. Есть историческая веха, которую можно сопоставить - 76 лет назад у «Динамо» был английский тур, и тогда бело-голубые победили лондонский «Арсенал» с разницей в один мяч.

- На этой неделе «Динамо» переподписало контракт с Шуниным. Как идут переговоры с Евгеньевым и Грулевым о продлении контракта?

- Мы общаемся плотно с Бувачем и в курсе дела. Но по двум игрокам рано говорить.

- Божович называет футбол своих команд сексуальным. Вы знаете об этом?

- Каждый раз я узнаю какие-то новые футбольные слова. Это слово можно отнести к таковым.

- У вас есть объяснение, почему в этом сезоне повысилось количество травм?

- Да, мы смотрим историю по каждой травме игроков. Это те повреждения, которые бывают по нагрузкам. Диего получил мышечную травму, у Лесового другая история. Каждая травма у нас на учете, и мы отслеживаем также природу этих повреждений.

- Смотрели ли вы матч молодежных сборных России и Испании? Удивил ли вас результат, и как оцените игру Тюкавина?

- Да, я смотрел игру России с Испанией по телевизору. Россия показала качественный футбол именно командно. Тюкавин после замены хорошо поймал ритм, проявил лучше качества, показал высокое мастерство, когда забил мяч. Мы рады, что он с хорошим настроением возвращается в команду после сборной.

- Как вам матч России с Хорватией?

- Я не могу оценить эту игру. Да, я ее смотрел, и считаю, что у сборной России хорошие шансы пробиться на чемпионат мира.

- Сможет ли Бальбуена сыграть с «Арсеналом», ведь когда он возвращался из сборной в прошлый раз, перед «Спартаком», стоял вопрос, успеет ли он добраться в расположение команды.

- Перед игрой со «Спартаком» он приехал из сборной в день матча, и поэтому не смог сыграть. Сейчас ситуация другая. Он вчера вернулся, и мы посмотрим, в каком состоянии он находится. Но в заявку мы его точно включим.

- «Арсенал» часто атакует флангами. Можно сказать, что главная угроза будет исходить от Хлусевича и Давиташвили, которые там действуют?

- Да. Стоит отметить, что игроки атаки у них мастеровитые, обладают высокой скоростью, часто идут в обводку. Также надо сказать о центральном нападающем. Но пристальное внимание стоит уделить и дальним ударам, которых много у «Арсенала».

- «Динамо-2» завершило сезон. Панируете ли вы на концовку года привлекать еще людей из второй команды к тренировкам основы, помимо Сазонова, Кутицкого, Гладышева и Галкина?

- «Динамо-2» будет тренироваться до последних официальных матчей главной команды, чтобы была возможность привлекать оттуда игроков.