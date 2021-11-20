Валерий Георгиевич, неужели вам непонятно, что ваши игроки испугались, потому что ничего не умеют?

Реально, дамы и господа, это какой-то бесконечный театр абсурда. Еще после погромов на Манежке, которые я наблюдал своими глазами из «Аиста», де-факто редакционного кафе-буфета на Лубянском проезде, убеждал каждого встречного на этажах «Советского спорта» и в интернете, что нечего беситься, коли рожа крива. Тех, кто не догонял с первого раза, посылал к Крылову: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Еще тогда я предупредил, что вскоре мечтатели в розовых штанишках привезут к нам в качестве мессии какого-нибудь Джона Смита. Ведь эти гурты профанов наивно полагали - все дело в костюмере, а не в тканях.

Ну и помогли, сынку, тебе твои ляхи?

Только, умаляю, оставьте при себе мантру про волшебника Хиддинка. Его непутевую сборную вытащили за шиворот на Евро красавцы хорваты: раздербанили на «Уэмбли» в ненужном им матче Англию. Если кто-то посмел мне не поверить, процитирую будущего автора вечного мема об ожиданиях и проблемах:

- Итог отбора считаю неудовлетворительным. Мы не выполнили главную задачу: не вышли в финальную часть чемпионата Европы.

Аршавин это сказал после бездарного поражения в Рамат-Гане от Израиля. Но в Австрию/Швейцарию птенцы голландца все-таки просочились, чтоб там опозориться еще круче: дважды в одну калитку, вообще без какого-либо сопротивления влетели испанцам – 1:4 и 0:3. Любой здравомыслящий человек матч с Нидерландами вынесет за скобки – в команде тогда случилась трагедия, которая морально убила игроков. Точно то же самое произошло давеча на Евро с Данией в матче с финнами – итог аналогичен.

Опять же, если кто-то мне все еще не верит – разве Марибор вам все открыто и честно не рассказал о способностях голландского Калиостро?!

Ну да, ляхи, разумеется, не помогли. Сами посудите: неужели кто-то в здравом уме отважится из топоров сварить erwtensoep (голландский гороховый суп) или минестроне (итальянский овощной суп). А вот русскую кашу… Ну почему бы снова не попробовать!

Черчесов на Евро-2020 рискнул. Исполнил зарубленную в Сплите безъяйцевыми исполнителями мечту Карпина: дескать, иногда лучше проиграть 0:3, чем 0:1. Саламыч ввязался в обоюдоострую игру с Бельгией и Данией – ну и? Мгновенно получил 0:3 и 1:4 – и порцию чудовищного хейта на родине недавнего героя нации, вышедшего на ЧМ-2018 в открытый космос.

Теперь вот в музыканты подрядился «Валера, верим!» - и после первой же оплеухи крепко призадумался: мы в футболе – говно (цитирую Слуцкого и Ловчева) или право имеем? Татьяна Анатольевна ему уже публично подсказала: первое, Валера, первое! Однако уроженец Нарвы, увы, все еще пребывает в жестоком плену сладких иллюзий. Абсолютно ложных изначально.

Что главное в любом деле, любой профессии? Поставить диагноз. Правильный – а не тот, что высмеял Иван Андреевичем еще 200 лет назад. Только после этого лечить болезнь. На выздоровление могут потребоваться годы, а то и десятилетия. Как это вышло во Франции, где в начале кризисных 70-х годов прошлого века приняли национальную программу по развитию футбола и через победу на Евро-1984 стали чемпионами мира только в 1998-м.

Но для наших бойцов клавиатуры и микрофона все это как-то совсем не феерично. Они, нагло презирая резюме Аршавина, Слуцкого и Ловчева, требуют всех порвать исключительно здесь и сейчас. С нашими априорными лузерами! Хорошо бы, только меж собой упражнялись – нет! Регулярно 150-миллионый люд РФ в эту авантюру втягивают. Чтобы после очередного грандиозного фиаско начать тупо ныть в поисках разнокалиберных отмазок. Типа – все дело в головах. Все умеем, но боимся. Сборной нужен психолог. Нам не удаются решающие матчи. И вообще - Земля стоит на трех слонах. Или китах. Какая разница, подытожил бы Сухоруков в роли старшего брата.

Ну самим-то не смешно весь этот бред плодить и тиражировать, засирая людям мозги?! Когда же кто-то отважится сказать правду, как Тарасова, его игнорируют либо мгновенно затыкают рот кляпом. Лучший пример – последний выпуск на «Матч ТВ» нового ток-шоу «Есть тема». Стоило популярному психологу интерпретировать слова Карпина о тотальной трусости его сборников в Сплите как:

- Человек совершенно искренне сказал, что думает. Карпин решил, что под его началом стадо баранов. Он решил, что это стадо играть не может. Что он ничего с этим сделать не может. И не знает, что с этим дела…

Тут, на полуслове, ведущий, испугавшись правды, истошно завопил:

- Если бы мы были на суде, я бы сказал: протестую! Протестую, потому что это домыслы!

Ха-ха-ха. Что здесь сказать: ну и варите дальше кашу из топоров, слепые неучи и дилетанты! К XXII веку, может, что-то в кастрюльке и сформируется. Нано-технологии вам в помощь!

Чуть ранее психолог виртуозно рассекретил все тайны марлезонского балета специально для Валерия Георгиевича, чтоб тот не затягивал со спуском с небес на землю:

- Карпин утверждает, что претензий к настрою нет. Но это был неправильный настрой! Он не мог у футболистов вызвать иной реакции, кроме той, что мы увидели. Тревога возникает, когда вы ждете чего-то плохого и не знаете, чего конкретно.

Согласны? Я – однозначно. Именно так в жизни и бывает. Боишься – или остерегаешься – всего непознанного. Слушаем дальше:

- Перед людьми поставили задачу, решить которую они категорически не способны. Ни в одном матче – в сборной у Черчесова, у Карпина, наших клубов никакого высокого прессинга, никакой активной игры мы не видели. Это как сказать простому человеку, а ты на заказ спляши или прыгни. То есть людям поставили условие, которые они не могли выполнить. Тревога – это смесь печали, вины и стыда. Это было и в Хорватии, и на чемпионате Европы. Тревога проявляется именно голами в свои ворота, пасами неизвестно куда.

Великолепно! В самое яблочко. Психолога Гущина в президенты РФС! Или на смену Карпину, ибо вот финальный совет эксперта:

- Был бы я на месте тренера, сказал бы, что будет на самом деле. Вас прижмут. Вас будут бить. Они – лучше. Единственный ваш шанс – биться за каждый сантиметр поля, выгрызать его. Скорее всего, о вас скажут плохо. Но вы должны быть честны перед самими собой. Вот так сказал бы я. А говорить – ребят, вы сейчас побежите, всех порвете… Ага, сейчас! Так они вам и поверят.

Браво! Вот что значит настоящий специалист. Я словно побывал на установке в раздевалке сборной Франции или Италии перед матчем против России. Имею в виду хоккей, естественно. А вы что подумали? Именно в таком героическом стиле 9 мая 2013 года французы отстояли единственную викторию над Россией в чемпионатах мира. У потомков Де Голля это тоже День Победы.

Если кому что-то еще непонятно, раскладываю на атомы. Карпин настаивает, что был настрой, но не было смелости – все вдруг чего-то испугались.

Во-первых, ничего не боятся только дураки. Во-вторых, посмотрел бы я на Карпина, если бы ему предложили выйти на ринг против Тайсона. Окей – не Карпина, а какого-нибудь перворазрядника или даже мастера спорта международного класса. Тут хоть четыре яйца имей, тебя на раз калекой сделают: будешь потом из инвалидной коляски внукам хвалиться – зато я самого Тайсона не испугался!

Уважаемый Валерий Георгиевич, вы к этому призываете?!

Неужели вы до сих пор не уразумели, почему игроки не выполнили установку? Даже яйцеголовым Бывалому, Трусу и Балбесу это было очевидно более полувека назад:

- Невозможно работать! Вы даете нереальные планы. Это как его… Волюнтаризьм.

Ответили кумиры советской публики Фрунзику Мкртчяну на упрек в том, что не оправдали оказанного им высокого доверия.

Снова отчаянно вопрошаю: господа и дамы, ну самим-то не смешно?!

Неужели кому-то еще неясно, почему мы сливаем решающие матчи? Только лишь потому, что играем хуже, а соперник в этих поединках никогда не расслабится, выложится по полной. Потому Россия в плей-офф никогда не продует Франции. Италии. И даже Бразилии. В хоккей. Не в футбол, как вы, надеюсь, успели догадаться. Ибо в шайбе мы – короли. Аки Франция, Италия, Бразилия, Аргентина, Германия в летнем спорте номер один.

Вот и вся разница.

Короче, Валерий Георгиевич, не хотите нового позора – уходите. Никогда эти ребята более 5-10 секунд мячом управлять не будут. Не обучены. Элементарно не умеют! Не их это дело и судьба. Оттого и леденеют от страха сделать фатальную ошибку. Никому не хочется повторить судьбу Филимонова, Ковтуна или Кудряшова, которому пришлось срочно самоликвидироваться во всех аккаунтах.

Если только на той стороне нормальный мотивированный оппонент, а не Мальта, Кипр и даже Словения со Словакией, которую, по вашему же признанию, вы случайно превозмогли.

Все еще колеблитесь? Ну тогда позвоните тренерам хоккейных сборных Франции и Италии. А лучше – Испании. Полюбопытствуйте у коллег – готовы они предложить высокий прессинг Овечкину, Малкину, Кучерову, Панарину, Капризову, Свечникову, Тарасенко и Ко?

Все произрастает из внутреннего чемпионата. Пока все действующие там лица заняты исключительно тем, чтоб банально пилить государственное бабло, толку не будет. Если только РФС не додумается – дарю идею бесплатно! - сформировать сборную из одиннадцати латиноамериканцев.