Маркус Гисдоль: Не могу принять удаление Мурило

- Прокомментируйте игру? – вопрос Гисдолю.

- Перед матчем у нас были большие проблемы из-за травмированных. Мы играли с теми футболистами, которые у нас были. Надеюсь, что такого больше не будет происходить. К нашим кадровым проблемам добавились и красная карточка. До нее мы играли строго и надежно. После удаления наше беспокойство за результат увеличилось. Не могу принять эту красную карточку Мурило. Это был поворотный момент в матче. Мы играли сплоченно, но удаление повлияло, конечно. После этого нам пришлось играть вдевятером, мы попробовали все, что могли, бросили все силы на результат, но этого не хватило даже для ничьей.

- Состав у вас был не оптимальный. Почему Рыбчинский не вышел с первых минут? Почему на позицию правого защитника выпустили Сильянова, а не Живоглядова?

- Это обусловлено моими впечатлениями, которые я получил в течение последней недели. Те ребята, кто начал игру, смотрелись предпочтительнее на тренировках.

- Команда проигрывает в счете, но футболисты, которые получают травмы, долго лежат на поле. Это странно. Почему так получалось?

- Никакого отношения к мотивации это не имеет. Игра в меньшинстве потребовала особенно много усилий. Когда ты проигрываешь 0:2, вернуться в игру сложно. Не могу никого упрекнуть в нехватке желания. Это был сложный матч, особенно после удаления.

- В концовке вы сделали тройную замену, выпустив молодых. Какова идея этих замен? Как планировали сравнять счет этим составом?

- Пабло не мог продолжить матч, он отдал все силы и дал знак, что не может играть. У Тикнизяна тоже была травма. Заменили и Бека-Бека. Я был не совсем доволен его игрой. Мы хотели добавить в игру свежесть и попробовать с новыми игроками сравнять счет.

«НАША ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – ЗАВЕРШАЮЩАЯ СТАДИИ АТАК»

- Поделитесь впечатлениями от матча, - вопрос Талалаеву.

- Для нас принципиальны матчи с командами, которые сами играют в футбол, а не только обороняются. Мы знаем, что должны быть готовы к давлению и агрессивному футболу. Это и при Николиче было. Мы хорошо подготовились. У «Локомотива» и до удаления не было сто процентных моментов. Мы хорошо работали по прессингу. Но, матч, который должен был закачиваться 5:0, завершился со счетом2:1. У нас главной сложностью является недостаток мастерства в завершающий стадии атаки. Мы тоже виноваты, потому что гоним команду вперед, и нападающие выполняют много беговой работы. Это давление заставляет их не реализовывать моменты. Единственный отрезок, когда мы получили атаку на свои ворота, Лесакович создал гол. Была нервозность. Заменами мы отодвинули игру от ворот, игра успокоилась и если бы забили еще, то игра закончилась бы раньше.

- По ударам по воротам статистика такова, что у «Ахмата» их шестнадцать, у «Локомотива» только три. Что скажите?

- Отдам должное своим игрокам. Мы не отталкиваемся от соперника никогда. Можно говорить, что мы не забиваем, не бьем вперед, а можно делать выводы и замещать это работой. Мы и с «Зенитом» не уступили по ударам, но не хватает мастерства. Ищем другие пути – нарабатываем стандарты и дальние удары. А с точки зрения ударов, статистика искажена. Надо отдать должное игрокам «Локомотива», они вдесятером бежали вперед, оказывали давление и не сдавались до последнего.

- Во втором тайме вы использовали контратаки. Для чего вышел Конате? Это тяжелый игрок, а не быстрый разгонщик атак.

- При игре одиннадцать на десять, мы все равно отдавали пространство. Понимали, что управляем игрой. Нам надо было поднять высокую линию обороны «Локомотива» и туда входить. А когда соперник оборонялся уже позиционно, нам нужен был столп, чтобы получить превосходство наверху. Конате дважды попал в штангу. Плюс мы выпустили второго игрока - Швеца, чтобы он тоже туда вбегал. Но не все верховые мячи входили в ту зону, куда он бежал. Это один из вариантов ведения игры. Имея таких габаритных игроков, глупо их не использовать.

- Первый круг закончился. Довольны ли выступлением «Ахмата», и где недобрали очки?

- Доволен качеством игры, но не хватает завершения в атаке, плюс пропускаем необязательные моменты. Сегодня был только один опасный удар, и мы пропустили. Надо работать над качеством. По добору очков, надо готовиться от матча к матчу. Стратегически что-то закладывать в РПЛ сложно. Нельзя планировать набор очков. Это не работает. У нас любой может обыграть любого. Точно матч с «Рубином» мы не должны были проигрывать. Но после того, как я в Казани указал на судейские ошибки, они потом были отмечены именно как ошибки, а меня обвинили в том, что я устроил скандал. Но это констатация фактов. Я бы отметил то, что последние пять туров у нас улучшилось судейство. Надо слушать, что говорят тренеры, а не смотреть, как они это делают. Например, Григорий Иванов, говорит много правильных вещей, а это своеобразно преподносится.