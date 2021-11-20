Как «Краснодар» и «Спартак» оказались в середине таблицы? Центральный матч тура оправдал ожидания

ХРОМЫЕ ТОПЫ

На стадионе «Краснодар» встречались два битых жизнью отечественных топ-клуба, «окруживших» «Рубин» в середине турнирной таблицы («Ахмат» обошел красно-белых за полчаса до стартового свистка, отодвинув москвичей на 10-е место). О тяжести кризиса говорит такой вот факт – в сумме два клуба в пяти последних турах (то есть 10 матчах) одержали всего две победы.

Рую Витории перед этой игрой пришлось непросто. Из строя выбыли сразу три центральных полузащитника из четырех – Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс травмированы, а Руслан Литвинов в прошлом туре нарвался на дисквалификацию. Благо, набрал форму Наиль Умяров, проведший классный матч за молодежку против Испании. А вот в пару к нему португалец выставил Михаила Игнатова – полузащитника интересного, но более полезного в игре с мячом, чем без его.

Клуб Сергея Галицкого был очень мотивирован еще и потому, что на своем поле в последние годы «быкам» редко удаются игры против «Спартака», выигравшего набравшего в шести этих играх 13 очков (4 победы, ничья и поражение). Виктор Гончаренко оппоненту сюрпризов почти не приготовил. На правый фланг обороны вернулся Сергей Петров, а на острие – Джон Кордоба (он вытеснил из состава Виктора Классона, «передвинув» на фланг Алексея Ионова).

Смотри, кто зашел в гости к «Краснодару» 🤩



Валерий Георгиевич просто не может пропустить матч «Спартака». Заходи и ты тоже – всё на Матч ТВ 📺 pic.twitter.com/SEK2N1CSle — Матч ТВ (@MatchTV) November 20, 2021

РОЗЫГРЫШ ПО-КРАСНОДАРСКИ

Спартаковцы начали встречу на удивление лихо и в течение нескольких стартовых минут провели несколько перспективных атак, одну из которых Александр Соболев не смог завершить прицельным ударом из выгодной позиции в штрафной. Без надежности в центре полузащиты катать мяч смысла не имело, поэтому гости быстро его продвигали в финальную треть поля, чему способствует и открытый стиль краснодарцев.

Впрочем, вскоре краснодарцы забрали себе инициативу и в разительной контратаке, которую в завершающей стадии красиво разыграли Эдуард Сперцян, Реми Кабелла и Кордоба, открыли счет. Причем началась эта контратака с углового, поданного Джорданом Ларссоном, что в очередной раз подтверждает, что команды Гончаренко куда лучше действуют в таких вот вылазках, чем в позиционных атаках. Ворота «Крыльев Советов» и «Динамо» в двух предыдущих турах они поразить не смогли.

В этой атаке «Краснодара» прекрасно всё. Шестой гол Кордобы в сезоне 👏🏻 pic.twitter.com/9cp3zk74mG — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 20, 2021

Для «Краснодара» такое развитие событий идеально. Во всех шести матчах сезона, в которых «горожане» открывали счет, они одерживали победу. И наоборот – все шесть побед (а теперь и семь) одержаны именно в таких играх. Краснодарцы продолжили владеть мячом, не подпуская к нему соперника, и за счет этого уверенно контролировали происходящее. Витория, не дожидаясь перерыва, отреагировал так же, как в игре с «Локомотивом» – перевел команду на 4-4-2. Игра выровнялась, острые моменты возникали у обоих ворот. Такой футбол смотреть очень интересно.

СУХОЙ ПОТЕРЯЛ ЗРЕНИЕ ИЛИ СОВЕСТЬ

Отдельно стоит сказать об арбитре Алексее Сухом, в адрес которого спартаковские болельщики имели полное право проскандировать то, что обычно скандируют в адрес судей. Как минимум: «Продай свисток, купи очки». На 10-й минуте рефери наказал Умярова желтой карточкой за игру плечом в мяч – настолько очевидной, что надо потерять зрение и совесть, чтобы этого не заметить. По факту, в дебюте он посадил центрального полузащитника на карточку, что тоже влияет на игру (кстати, во втором тайме судья «простил» Умярову очевидный фол на желтую), пусть и не столь очевидно, как, например, решение в следующем эпизоде

Минут за 15 до конца Сухой отказал красно-белым в штрафной после того, как Тони Вилена ногой врезал развернувшему его Ларссона. Тут стоит отметить, что корпусом и одной ногой защитник был в штрафной, а вот та нога, по которой врезал защитник, была за пределами штрафной, так что это все же, наверное, штрафной удар, но факт заключается в другом – чтобы не заметить этого нарушения, надо сидеть в темнице на другом континенте. Сухой в футболе не разбирается и не должен судить в РПЛ.

Один из самых спорных моментов первого тайма 💥



На Ларссоне сфолили, но пенальти в итоги не дали – ВАР подтвердил, что никакого 11-метрового не было ❌ pic.twitter.com/44cpOIReuU — Матч ТВ (@MatchTV) November 20, 2021

«Компенсацию» москвичам он выписал под самый занавес первого тайма, и это решение тоже получилось неоднозначным. Умница Игнатов пошел в обыгрыш Петрова и в обоюдной борьбе руками упал вместе с защитником. Пусть и этот эпизод разбирают эксперты, потому что уже невозможно понять, что является нарушением, а что – нет. Блестящий Матвей Сафонов пенальти от Соболева (назвать его удар бездарным значит похвалить) отразил, но кто-то из его партнеров раньше времени вбежал в штрафную (повтор подтвердил этот факт), и нападающий со второй попытки сравнял счет.

⚽️ ДВА ПЕНАЛЬТИ СОБОЛЕВА – ОДИН ГОЛ



Сначала Сафонов потащил, но один из игроков вбежал за радиус у штрафной, а это запрещено. Судья абсолютно верно потребовал перебить



Со второй попытки Соболев сравнял 💥https://t.co/ala3rkKF3t pic.twitter.com/PK8LbXvJqk — Матч ТВ (@MatchTV) November 20, 2021

Все эти решения невероятно накалили обстановку, особенно на тренерских скамейках. Гончаренко в раздевалку отправился уже с предупреждением в активе, а Гжегож Крыховяк уходил с поля с криками: «Позор, это позор!» Вот так арбитр ломает игру всем сразу.

РОКОВАЯ ОШИБКА АЙРТОНА

Выходя на вторую половину, футболисты несколько успокоились, чему подтверждением попавший в трансляцию эпизод веселой беседы Сафонова и Соболева. Относилось это только к судейству, а вот игра осталась такой же яркой и веселой. Обе команды быстро переходили центр поля и остро доставляли мяч в центр штрафной, где защитники иногда были больше похожи на манекены. В равной степени забивать могли и те, и другие. Хозяевам повезло чуть больше – Айртон рукой прихватил Алексея Ионова, и Крыховяк с «точки» переиграл Александра Селихова.

А вот и видео гола Крыховяка, который может стать победным для «Краснодара» ⚽️



Изящную атаку быков прервало нарушение, за которым последовал 11-метровый. Гжегож не промахнулся 💥 pic.twitter.com/aDzwoyQkvU — Матч ТВ (@MatchTV) November 20, 2021

Индивидуально у краснодарцев понравилась вся атакующая линия, но особенно Кабелла, делавший все – бил, создавал, раздавал и не ленился в отборе. Практически безупречный матч. А у москвичей впереди выделялись Виктор Мозес, в каждом движении которого видно мастерство, и обретающий себя заново Ларссон. Швед хорошо контролировал мяч на скорости, много играл на партнеров и несколько раз сыграл тонко, а вот Квинси Промес и Соболев по-прежнему разочаровывают – чаще всех попадают в кадр (то есть к старательности вопросов нет), но убивают своей неэффективностью.

«Спартак» во втором тайме не уступал сопернику, что сделать было весьма непросто, ведь Гончаренко мог усилить игру Классоном, а у Виктории никого, кроме Александра Ломовицкого. Почувствуйте разницу. В целом же игра полностью оправдала звание центральной в туре и навела на такую мысль: если эти команды середняки таблицы, то что же за звери там наверху? Победы в этом матче заслуживали и те, и другие, но хозяевам повезло чуть больше. Впрочем, они этого заслужили.

А вот Витория ничем не выдает свою беспомощность. Очевидно, что ему нужна поддержка со стороны руководства, а не давление и поиск замены. Тренер – последний, кто виноват в недоборе очков. Единственное, чего ему не хватает, так это удачи.

РПЛ. 15-й тур

«Краснодар» - «Спартак» - 2:1 (1:1)

Голы: Кордоба, 16 – 1:0. Соболев, 45+4 – с пенальти – 1:1. Крыховяк, 61 – с пенальти – 2:1.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Спайич, 63), Кайо, Сорокин, Вилена, Черников, Крыховяк, Ионов (Классон, 63), Сперцян (Чернов, 90), Кабелла, Кордоба.

«Спартак»: Селихов, Кофрие (Рассказов, 71), Жиго, Джикия, Мозес, Умяров, Игнатов, Айртон (Ломовицкий, 85), Ларссон, Промес, Соболев.

Предупреждения: Умяров, 10. Черников, 33. Кофрие, 56. Айртон, 59. Сперцян, 66. Вилена, 74.

Судья: Сухой (Люберцы).