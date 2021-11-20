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Сергей Хусаинов: Арбитр Сухой не управлял игрой, его уровень ниже уровня футболистов

Арбитру ФИФА Сергею Хусаинову понравился матч «Краснодар» - «Спартак», но не понравилось судейство арбитра Алексея Сухого
Сергей Хусаинов: Арбитр Сухой не управлял игрой, его уровень ниже уровня футболистов
20 ноября 2021 22:21
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Спартак"

- Матч мне понравился, играли в футбол. Но атакуют футболисты обеих команд лучше, чем обороняются - много совершенно ненужных фолов со стороны обороняющихся.

- Про работу арбитра Алексея Сухого, что скажете?
- Трактовка единоборств арбитром не соответствует правилам игры. Витиеватые формулировки - недостаточно сильный контакт - тому причина. Но в правилах ни о каком отягощении не говорится. И еще - очень низкий допуск единоборств. Поэтому арбитр трактует по-разному одинаковые единоборства.

К примеру, у Умярова не было игры рукой - мяч попал в грудь, ему Сухой показал желтую. А затем против Умярова сзади была грубая атака, арбитр даже фол не зафиксировал.

- То есть, у Умярова руки не было?
- Не было, мяч попал в правую часть грудины. Еще один важный момент: фол со стоны Вильены на границе штрафной площади. Да, пенальти не было, нарушение было до штрафной, но фол-то зафиксируй.

- ВАР посмотрел эпизод на предмет пенальти. Да, нарушение было до штрафной, Сухой этого не заметил. Почему арбитры на ВАРе не подсказали Сухому? Был бы опасный штрафной.
- Должны были подсказать. Почему не подсказали – не знаю. Нет ответа.

И где-то Сухой постеснялся давать желтую, игроки это почувствовали. Отсюда частые разговоры, апелляции к судье.

Если же в целом брать, у арбитра очень слабое понимание 12-го правила Международного совета по правилам «Нарушение правил игры». Там четко сказано, что является нарушением - подножки, наступы и т.д.

Это привело к тому, что Сухой игрой не управлял. Его уровень не соответствовал уровню футболистов и уровню матча.

- Итог - Сухой не управлял игрой?
- Именно так. Как следствие - постоянные разговоры игроков с арбитром и диалоги между собой на грани стычек. Хорошо еще, что футболисты не подрались.

источник: «Советский спорт»
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