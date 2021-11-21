Попали в десяточку. «Спартаку» пора переносить юбилей после полного провала в первом круге РПЛ

На днях защитник «Зенита» Ракицкий уверял корреспондентов, что красно-белых не считает конкурентом своей команде. Год назад такие слова сочли бы за излишнюю браваду и желание унизить соперника. Но теперь относишься к ним просто как к факту. Да, «Спартак» «Зениту» отныне не конкурент. Старенький уже совсем, сто лет – не шутка.

Довести до такого состояния прославленный некогда клуб оказалось делом несложным. Пару неверных кадровых решений – в менеджменте и на тренерской скамейке – и прошлогоднее второе место становится сегодня несбыточной мечтой. Сезон столетнего юбилея уже стал особенным для «Спартака». Клуб после первого круга не попал в первую половину участников чемпионата и находится к зоне вылета куда ближе чем к зоне еврокубков. Уже даже поговаривают, что юбилей стоит перенести. Действительно, поднимать бокалы в такой ситуации можно только не чокаясь.

В Краснодаре спартаковцы продлили серию без побед во всех турнирах до пяти игр. В чемпионате побеждали полтора месяца назад – 3 октября в Грозном. На этом фоне никого уже не смущают странные новости, которые появлялись сразу после поражения от «быков» в соцсетях проспартаковских журналистов. Несут они измученным фанатам то ли добрые вести, то ли печальные. Уже трудно верить во что-то хорошее, если в этом замешан Леонид Федун. Нам рассказывают, будто отобедал босс клуба с Паоло Ваноли, которого все уже окрестили новым тренером красно-белых. И что в должность итальянец должен заступить в зимний перерыв.

Ждать осталось не так долго, если верить инсайдерам, которых вокруг «Спартака» развелось великое множество. Руй Витория смертный приговор себе в качестве наставника москвичей подписал не один раз, с этим не поспоришь. Игра его команды, как может показаться, не так уж безнадежна, но в ней есть стабильность – отсутствие результата.

По забитым за первый круг голам «Спартак» делит 10-11 места. На один мяч опережает «Нижний Новгород» и на два «Уфу», где трудится нынче бросавший год назад перчатку «Зениту» экс-гендир красно-белых Шамиль Газизов. Только если подумать о несопоставимых бюджетах соперников, легко понять всю глубину деградации спартаковского коллектива.

Нынешняя команда Газизова плетется в зоне стыковых матчей, но и та «сделала» москвичей по пропущенным голам – 19 против 21. Замыкающий таблицу вместе с «Химками» (по 12 очков) «Урал» пропустил также меньше – 16, а подмосковная команда больше, чем красно-белые, всего на один мяч. Можно, конечно, вспомнить, что 7 голов отгрузил команде Витории разбушевавшийся в Санкт-Петербурге «Зенит». Но «Спартак» выиграл всего пять матчей из 15. В двух из трех играх при португальце его игроки неизменно не побеждают, о какой случайности падения тут может идти речь.

Пресс-атташе клуба Дмитрий Зеленов уверяет журналистов, что «Леонид Федун не мог ни с кем обедать в Италии по той простой причине, что находится в Москве». Но тут ему могли бы возразить, что в нашей замечательной столице есть куча мест, где можно откушать с итальянцем Ваноли что-нибудь чудесное. Дмитрий же не возражает против обеда, а упирает на то, что не мог его шеф делать это в другой стране.

Но почему было бы не познакомить Ваноли с нашей кухней под просмотр матча «Краснодар» - «Спартак»? Как по мне, так замечательный мог выдаться вечер. Итальянцу точно понравилось бы, ведь с голами команды Виктора Гончаренко аппетит у Паоло неизменно бы возрастал.

Леонид Арнольдович мог бы даже предложить ему что-нибудь выпить. Например, за то, чтобы больше никогда не опускаться на десятое место. Это был бы замечательный тост, с которым гость наверняка согласился бы. И не мог бы отказать в просьбе выпить все до дна без остатка.

Ваноли так Ваноли. Любому преемнику Руя можно будет только позавидовать. Потому что падать «Спартаку» в РПЛ дальше попросту некуда. Принимать команду на такой позиции – все равно что выиграть в лотерею.