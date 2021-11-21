Катар-2022: остался один год

21 ноября 2022 года стартует турнир, который не будет похож ни на какой другой. Он не просто предложит болельщикам возможность познакомиться с культурой принимающей страны, но и даст возможность посетить более одного матча в день во время группового этапа. Все стадионы будут расположены рядом друг с другом.

- Нам будет приятно быть всем вместе рядом, - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино. - Болельщиков будут угощать первоклассным футболом на восьми современных стадионах. Мы с нетерпением ждем возможности объединить людей из разных слоев общества. То, что я вижу здесь, - это страна, которая готовится приветствовать весь мир и каждого болельщика, но также изучает, где необходимы улучшения, и предпринимает реальные шаги для этого.

Чемпионат мира по в Катаре начнется на потрясающем стадионе «Аль-Бейт», который будет открыт всего через несколько дней, когда Катар встретится с Бахрейном в матче открытия Кубка арабских государств-2021. В тот же день инновационный стадион «Рас Абу Абуд» также впервые откроет свои двери. Останется достроить только одну из восьми – стадион «Лусаил», место проведения финала, который будет открыт в начале следующего года.

- Мы очень рады отпраздновать веху, которой остается один год. Этот турнир запомнится как инновационный, устойчивый и преобразующий, когда люди приехали со всего мира, чтобы впервые посетить Ближний Восток и арабский мир и получить опыт, изменяющий жизнь, - добавил Хасан Аль-Тавади, Генеральный секретарь Высшего комитета по доставке и наследию. - После 11 лет напряженной работы и устойчивого прогресса мы находимся на пути к проведению первого чемпионата мира в нашем регионе.