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Сандро Шварц: На протяжении 80 минут мы не отпускали хватку, а затем сыграли пассивно и пропустили

После матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» - «Арсенал» (5:1) главный тренер бело-голубых Сандро Шварц отметил, что, если оценивать первый круг по очкам, то, по сравнению со вторым кругом прошлого сезона, прогресс очевиден, а его коллега Миодраг Божович назвал позором игру своей команды.
Сандро Шварц: На протяжении 80 минут мы не отпускали хватку, а затем сыграли пассивно и пропустили
21 ноября 2021 19:24
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Динамо»

- Как вам матч? – вопрос Шварцу.
- Мы доминировали на протяжении первого тайма, и вся игра была под нашим контролем. Мы забили четыре мяча, все они получились разными. На протяжении 80 минут мы не отпускали хватку. Во втором тайме забили пятый гол. Но затем сыграли немного пассивно и позволили сопернику отыграть один мяч. У нас теперь 29 оков в копилке. Во втором круге прошлого сезона было 26. То есть прогресс очевиден.

- Понятно, что счет позволял, но почему оборона дала слабину в моменте, когда пропустили мяч?
- Мы полностью контролировали игру, но были пассивны в тот момент, поэтому и пропустили. Мы все проанализируем и извлечем уроки.

- Ваша команда выдала хороший первый тайм. На чем делали акцент в перерыве?
- У нас не было ничего особенного в раздевалке, не вносили тактических корректировок. Просто сказали, как надо дальше играть, и ребята это показали.

- Что с Макаровым? Насколько серьезно повреждение?
- Пока сложно сказать. Ему надо пройти обследование. Надеюсь, ничего страшного у него нет.

«МНЕ УЖЕ СТЫДНО ИЗВИНЯТЬСЯ ПЕРЕД НАШИМИ БОЛЕЛЬЩИКАМИ»

- Трудно комментировать нашу игру, потому что ее не было, - сказал Божович. - На 27-й минуте пропустили уже четыре гола. Это очень большой позор. Но что делать… Хорошо, что не пропустили больше, потому что могли. Во втором тайме уже не было давления, «Динамо» затормозило, мы выглядели лучше, но это ничего не значит. Мы и до матча были в сложной ситуации, но продолжаем вести борьбу за выживание.

- Что скажете болельщикам, которые приехали из Тулы поддержать команду?
- Я извинился перед ними после матча с «Ростовом». После «Динамо» мне уже стыдно извиняться.

- Вы поработали в «Динамо», и матчи тогда проводились в Химках. Сейчас они проходят в Москве. Как вам стадион?
- Стадион шикарный, атмосфера очень хорошая, как всегда на матчах «Динамо». Болельщики отлично поддерживают команду.

источник: «Советский спорт»
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