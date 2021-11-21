Валерий Карпин: Я был идиотом, когда сказал про свой возможный уход из сборной

О ПРОДОЛЖЕНИИ РАБОТЫ В СБОРНОЙ РОССИИ

- У меня есть продленный контракт. Я сомневался в себе. Не в контракте, ни в чем... Сомневался, могу ли я. Любой человек сомневается в каких-то вещах. Это нормально. Я идиот, что сказал про возможный уход из сборной. Многим игрокам я это озвучил еще в самолете. Это были эмоции, и сказал я это не всем. В раздевалке этого не было. Мне нужно было понять реакцию футболистов. А сейчас вопрос о моей работе в сборной закрыт положительно. Решил, что буду готовиться к стыкам. Уже четыре дня ведем работу. Надо думать, на каких стадионах принимать соперников, оценивать плюсы и минусы. Уже ведем разговоры о подготовке к стыкам, возможном переносе тура. Март в Москве – не самый благоприятный месяц по погоде.

О ПОМОЩИ ОЛЕГА РОМАНЦЕВА В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОСТАТЬСЯ В СБОРНОЙ

- Одним из важных звонков был звонок от Олега Романцева. Мы обо всем поговорили. Он вспомнил про Украину и сказал, что ни в коем случае нельзя сейчас уходить. Все футболисты по-разному реагируют, и он сказал, что все вопросы нужно решить. Мое заявление об уходе - педагогический прием? Сказать можно все, что угодно. Еще раз скажу, что жалею об этом заявлении. Из меня такие слова вытащили. Была дружеская обстановка, другим бы людям такого не сказал.

О РЕАКЦИИ ИГРОКОВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ МАТЧА С ХОРВАТИЕЙ

- Реакция футболистов была такая же, как после игры – недопонимание. Они спрашивали, что случилось. Я говорил не про результат. Можно сыграть как против словаков и выиграть. В матче с Хорватией оценивал качество игры. Они все понимают. Что они могли сказать в СМИ? Они и сами были в шоке. Я пожалел, что сказал о возможном уходе. Был на эмоциях. Поэтому и говорю, что флеш-интервью - катастрофа для тренера. То же самое касается интервью после неудач. Через два дня я бы такого не сказал.

О ВОЗМОЖНЫХ СОПЕРНИКАХ ПО СТЫКОВЫМ МАТЧАМ

- До Португалии и Италии был вариант, что в стыках окажется Испания. Кто лучше - португальцы или сербы? У сербов сильное поколение. Надо уметь играть со всеми. Что произошло с Италией за два месяца? Видимо, там нужен психолог.

О КАПИТАНСТВЕ В СБОРНОЙ РОССИИ

- Неважно, кто выходил с повязкой. Просто раньше в ваших головах был один капитан, сейчас иначе. Какая разница, кто капитан? У всех есть ответственность. Я заставил их в себе усомниться? Почему? Я же сказал, что пожалел о своих словах. Были сомнения, теперь я признаю, что был не прав. Я живой человек, тоже ошибаюсь. Это была ошибка.

О ВОЗМОЖНОСТИ НЫНЕШНЕГО ПОКОЛЕНИЯ ИГРОКОВ СБОРНОЙ

- Посмотрим, как все дальше будет развиваться. Пять лет назад появились Головин, Миранчук. У нас каждую пятилетку появляются ребята. Им нужно развиваться. Если, условно, Тюкавин будет в порядке в марте, то он будет в сборной. Взять Головина. В сборной он играет на другой позиции, поэтому по-другому. Нельзя отрывать одного футболиста от всей команды. Головин играл не во всех матчах, я его знаю мало - две недели. Если честно, раньше не следил за ним.

О ПОВОДЕ ДЛЯ ОПТИМИЗМА

- У нас был опыт Хорватии. Он оптимистичен. Плохой опыт - тоже опыт. Опыт игры со Словакией вселяет оптимизм, потому что после нее была такая игра со Словенией.

Будем бороться. Романцев, кстати, сказал мне, что был в схожей ситуации. Я ему объяснил, что у него ситуация была другая, потому что он нас всех знал. С 1996 года примерно одни и те же ребята играли. Он сказал: «Ты их всех только узнал. Они по-разному на все реагируют. Ты их, возможно, только сейчас прочувствовал». Может, он прав в этом моменте.

О СМЕНЕ ПСИХОЛОГИИ РОССИЙСКИХ ФУТБОЛИСТОВ

- Я спросил у футболистов, что они думают про мои сомнения насчет игры. Они ответили, что не знают, смогут ли играть так, как мы хотели. Это нормально. Футболист, находясь в игре, вообще не понимает, правильно ли играет и перемещается. Я считаю, ребята поняли, что могут играть по-другому. После матча со Словакией был разговор, в итоге со Словенией была другая игра. Произойдет ли такое же в стыках? Дай бог. Я не сомневаюсь в способностях игроков. На нашем уровне у них есть мастерство. Но на другом уровне они уже так не могут, потому что потряхивает. Меня тоже потряхивало. Я шел бить пенальти «Наполи», такая трясогузка была. Нет одного конкретного образа действий, который все разрешит. Футболисты сами по себе разные. Одному по барабану, другому нет. Один так реагирует, другой иначе. Как решить проблему перед стыками? Ключей нет. Но исправить ситуацию можем. У меня есть план, которого будем придерживаться. Три месяца будем общаться с футболистами, на психологические курсы для этого записываться не буду.