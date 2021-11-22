Увы, Карпин так ничего и не понял. Может, все-таки позвонить Ивану Занатте?

Неделя, взятая тренером сборной на размышление – дезертировать с поля боя или лечь на рельсы, подошла к концу. И «Валера, верим!» потрясенную невиданными откровениями общественность не подвел:

- Уговорили, остаюсь, - сообщил он вчера в интернет-эфире.

Нет слов, поступок настоящего мужика. Искренний респект. Но главный-то вопрос в том, что за эту неделю надумал вдруг засомневавшийся в способностях подопечных специалист. Ведь ключевая фраза доктора медицинских наук не в том, что Георгич – плакса. Процитирую еще раз, что Гущин поведал давеча на «Матч ТВ» в ток-шоу «Есть тема»:

- Перед людьми поставили задачу, решить которую они категорически не способны. Ни в одном матче – сборной у Черчесова, у Карпина, наших клубов никакого высокого прессинга, никакой активной игры мы не видели. Это как сказать простому человеку, а ты на заказ спляши или прыгни. То есть людям поставили условие, которые они не могли выполнить. Тревога – это смесь печали, вины и стыда. Это было и в Хорватии, и на чемпионате Европы. Тревога проявляется именно голами в свои ворота, пасами неизвестно куда.

Был бы я на месте тренера, сказал бы, что будет на самом деле. Вас прижмут. Вас будут бить. Они – лучше. Единственный ваш шанс – биться за каждый сантиметр поля, выгрызать его. Скорее всего, о вас скажут плохо. Но вы должны быть честными перед самими собой. Вот так сказал бы я. А говорить – ребят, вы сейчас побежите, всех порвете… Ага, сейчас! Так они вам и поверят.

К сожалению, тренер не услышал ни психолога, ни меня. Несмотря ни на что он хочет в футболе доказать, что перворазрядник, даже мастер спорта международного класса должен делом доказать, что он не трус: выйти на ринг и на заказ отмолотить Тайсона!

Ну в Сплите ведь попробовали! Ну и?!

Реально, Валерий Георгиевич, какого вы ждете высокого прессинга, активной игры, точной распасовки, владения мячом более десяти секунд, если ваши хлопцы ни черта не умеют?! Потому и всего боятся, ибо обязательно рано или поздно ошибутся. Как Кудряшов. Они где-то вот это, что вы требуете, показывают? Наши клубы, даже нашпигованными легионерами, где русские на подсобных ролях, регулярно позорятся в еврокубках. Так откуда что возьмется в сборной при минимальном времени на подготовку? Ноль способен родить только ноль – неужели непонятно?!

Вы бесконечно напоминаете о метаморфозе за два дня между матчами со Словакией и Словенией. Но дальше сами же говорите, что Хорватия – это принципиально иной уровень. А в стыках будет опять уровень немотивированной или, наоборот, перегоревшей Словении, почти лишившейся шансов даже на стыки? Либо вы уверены, что на заказ сыграете, как договорились от себя, и раскатаете хотя бы Северную Македонию? После зимней паузы. С нашими забубенными посредственностями. Которые, в отличие от вас, прекрасно осознают, что они тотальные неумехи. Всей карьерой это доказывают.

С одной стороны, вы признались, что сильно пожалели, публично рассказав о своих сомнениях. С другой – снова настаиваете, что иногда проиграть 0:3 лучше, чем 0:1. И добавляете, что не сомневаетесь в мастерстве сборников, а также что вы были единственным, кто верил в победу в Сплите.

Ну и? Поколение советских людей тоже верило в коммунизм. И где оно – это светлое будущее человечества? Опуститесь вы уже, наконец, на землю. Танцуйте от материала, которым располагаете, а не от ваших иллюзий и грез сыграть по-барселонски. В вашем положении мечтать именно вредно! Доктор Гущин подтвердит.

А еще я не понимаю наших именитых ветеранов во главе с Евгением Ловчевым, которые накинулись с оголтелой критикой на сборную после Сплита. Уважаемые, а вы-то чего ждали?! Вы же сами отлично знаете, что скиллы этих парней близки к статистической погрешности.

Вы их истошно костерите за слабый характер. Но погодите! В хорватских болотах они как раз выжали из себя все соки. В чем-чем, а в отсутствии мотивации, самоотверженности, мужества Джикию и Ко можно упрекнуть в самую последнюю очередь.

Вы постоянно обращаетесь к своему славному прошлому. Безусловно, сборной СССР можно было гордиться. Но сколько в ней было украинцев, грузин и других представителей отколовшихся от нас южных республик?

А главное – в чемпионате Союза не были ни единого легионера как среди игроков, так и руководства. При этом наша тренерская школа при Лобановском слыла ведущей минимум в Европе. То есть нашей молодежи в родной лиге никто не мешал развиваться, брать на себя заглавные роли в еврокубках, а тренеры вынуждены были заботиться о воспитании собственного резерва. Ибо купить, привезти кого-то из-за бугра было невозможно.

Но заметьте: далеко не всегда при гораздо меньшей, чем сейчас, конкуренции сборная СССР пробивалась в финальные стадии Евро и чемпионата мира. А когда пробивалась, зачастую пролетала с треском в решающих поединках. Как, к примеру, на ЧМ-1962 в Чили, после которого угодил в опалу Лев Яшин. Или на Евро-1972, где мы в финале бездарно продули ФРГ – 0:3. Или на Олимпиаде-1976 в Монреале: в телерепортаже с проигранного ГДР полуфинала Николай Озеров вербально буквально уничтожил Лобановского. По возвращении домой ниспровергателя «Баварии» в Суперкубке-1975 с позором выгнали из сборной.

Ну и до кучи провал триумвирата Бесков – Лобановский – Ахалкаци на ЧМ-1982, когда нам для выхода в полуфинал требовалась исключительно победа над Польшей. Однако Блохин, Шенгелия, Гаврилов, Оганесян, Бессонов и Ко даже по воротам Млынарчика толком не ударили – 0:0.

Да, в советское время мы в футболе, конечно, не были карликами. Как сейчас. И похвастать было чем – два триумфа на Олимпиадах, золото и три серебра Евро, четвертое место ЧМ. Три индивидуальных «Золотых мяча». Но те времена, увы, не вернуть.

Мы уже более 30 лет мечтаем хотя бы попасть на Игры. На Евро и ЧМ перебиваемся редкими счастливыми случаями из разряда – раз в год и палка стреляет. Да и то благодаря царскому подарку от хорватов либо автобусу, ноге вратаря и смене поколений у испанцев. Такова се ля ви.

Однако Карпин по-прежнему витает в облаках и настойчиво твердит о каком-то мастерстве. Чую, Валерий Георгиевич так и не позвонил, скажем, тренеру сборной Китая Ивану Занатте. Не поинтересовался, какой высокий прессинг применят его смельчаки 13 февраля против Канады на Олимпиаде-2022.