Сергей Хусаинов: Удаление Фукса верное, а Мурило – нет. На Игнатове пенальти был

«КРАСНОДАР» - «СПАРТАК» - 2:1

Судья: Сухой (Люберцы)

10-я минута – желтая карточка Умярову за игру рукой. Очевидная ошибка Сухого, заставляющая усомниться в том, как вообще этот арбитр попал на футбольное поле. Умяров сыграл плечом, а не рукой, но никто арбитра не поправил. С этого момента судья и поплыл. Уже во втором тайме Умяров, имея предупреждение, грубо сыграл против Крыховяка на желтую, но Сухой побоялся его удалять, памятуя о том, каким было первое предупреждение. Вот так неверные решение наслаиваются друг на друга, превращаясь в снежный ком.

31-я минута – падение Ларссона в штрафной после единоборства с Виленой (нет пенальти). Вилена заехал Ларссону по ногам. Неясно, что помешало арбитру, находящемуся в хорошем положении, определить нарушение правил. Это должен был быть штрафной, потому что фол совершен за пределами штрафной, и желтая карточка нарушителю (Ларссон не выходил один на один). И тогда Вилена не доиграл бы матч до конца, потому что на 74-й минуте получил еще одну желтую. Вновь череда, казалось бы, не очень значительных ошибок судьи приводит к значительному влиянию на результат.

45+4-я минута – пенальти после падения Игнатова в единоборстве с Петровым. Несмотря на бурные дискуссии, считаю, что пенальти назначен верно. Петров рукой завалил Игнатова. А раз это осознанный фол (рукой нельзя свалить человека случайно, это же не ситуация, где ты случайно до мяча ногой не дотянулся и врезался в колено), то должна быть предъявлена и желтая карточка в подтверждение решения. Говорят, Игнатов первым хватал Петрова? Защитник стал заваливаться не потому, что спартаковец хватал рукой, а сам не устоял в единоборстве и стал ловить прорывавшегося к воротам оппонента.

61-я минута – пенальти за фол Айртона на Ионове. Тоже никаких вопросов. Айртон не успел и прихватил Ионова – пенальти и желтая карточка.

ЦСКА – «ХИМКИ» - 0:0

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург)

12-я минута – удаление Фукса и пенальти за фол последней надежды на Адеми. Тоже обсуждаемое решение, но я согласен с Безбородовым – это пенальти и удаление за лишение очевидной возможности забить.

Адеми был без мяча? Да, но никто кроме Фукса помешать пробить ему не мог, и аргентинец рукой сознательно остановил нападающего. Судья расценивает действия нарушающего, а не прогнозирует, дотянется пострадавший к мячу или нет. Это проблемы Фукса. Он видел перспективу голевого момента и руками его сорвал. Беспокоит, что опытный Безбородов даже не заметил нарушения и назначил пенальти только по подсказке VAR.

«ЛОКОМОТИВ» - «АХМАТ» - 1:2

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону)

34-я минута – удаление Мурило за фол последней надежды на Архипове. А вот здесь при очевидности нарушения я категорически не согласен с прямым удалением. Архипов действительно убегал от Мурило, но убегал в сторону от ворот. Там до голевого момента было очень далеко. Соответственно, это штрафной и желтая карточка. Вот если бы Архипов двигался к центру ворот, тогда да, а так…

80-я минута – игра рукой Черного (нет пенальти). Мяч попал в руку защитнику «Локо» случайно. Для меня это не пенальти, а игровой эпизод.

«РОСТОВ» - «УФА» - 2:2

Судья: Кукуляк (Калуга)

17-я минута – пенальти за игру рукой Агаларова рукой. То же самое, что и по эпизоду с Черным, только в том случае пенальти не был назначен, а здесь – был. Это очередной пример того, как разные арбитры по-разному трактуют схожие эпизоды. На мой взгляд, и здесь не надо было ставить на «точку». Агаларов выставил руку, но мяч попал в нее случайно от игрока, с которым он вел единоборство. Но арбитров, видимо, инструктируют иначе, и они не могут для себя до конца определить, за что пенальти ставится, а за что – нет. Отсюда разночтения.

57-я минута – пенальти за фол Хаджикадунича на Агаларове. Хаджикадунич двумя руками притянул к себе нападающего, находящегося спиной к воротам: «Привет, давно не виделись!» Тут Кукуляк прав, чистый пенальти.

«СОЧИ» - «РУБИН» - 1:2

Судья: Матюнин (Москва)

59-я минута – удаление Юрганова за фол последней надежды на Хакшабановиче. Еще одна прямая красная карточка. Она у меня сомнений не вызывает. Юрганов потерял мяч и завалил на газон убегавшего один на один Хакшабановича. Все очевидно.

61-я минута – вторая желтая карточка Абильгора за фол на Заике. Снова согласен с Матюниным – Абильгор не задел Заику, но пошел в отбор безрассудно. Его действие вообще не связано с игрой в футбол, это не футбольный элемент, а кунг-фу. Поэтому и предупреждение. Оно стало для Абильгора вторым? А кто об этом должен думать – он или арбитр?

«ДИНАМО» - «АРСЕНАЛ» - 5:1

Судья: Мешков (Дмитров)

22-я минута – гол Бальбуэна. Его нельзя было засчитывать, потому что защитник «Динамо», выпрыгивая на мяч, навалился на Беляева с использованием рук. Ну, это же нарушение. Как же так? Благодаря Мешкову счет стал 2:0, и динамовцы легко довели матч до победы, то есть он напрямую повлиял на результат. Впоследствии у него было еще несколько помарок, но мы здесь разбираем только ключевые эпизоды, поэтому остановимся на этом.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «УРАЛ» - 1:1

Судья: Левников (Санкт-Петербург)

Левников в абсолютно идентичных эпизодах при принятии решений ориентировался на цвет футболки. Налицо злоупотребление служебным положением. Игроку «Урала» просто фол, игроку «Крыльев Советов» за аналогичное нарушение еще и довесочка – предупреждение.

В результате четвертые желтые карточки получили Пруцев и Иванисеня. Теперь они пропустят матч следующего тура с «Нижним Новгородом», борющимся за выживание в юбилейный для города год. Вот так арбитры из Петербурга вмешиваются в распределение мест в таблице с участием клуба, который тренирует бывший игрок «Зенита». И не надо говорить мне, что это случайность.