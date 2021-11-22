Ашот Хачатурянц: Когда документ о Fan ID будет принят, встречусь с фанатами и все им объясню

ОБ ИТОГАХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РПЛ

- На собрании членов РПЛ я рассказал, как прошел аудит компании, который был завершен в этом месяце. Результаты для некоторых были неожиданными. Но я понимаю, что с этим делать дальше. Был представлен проект концепции стратегического развития. Сама программа – это более серьезный документ. Был представлен именно проект. Мы договорились, что в трехмесячный срок получим обратную связь. Я знаю, что была утечка материала из этой стратегии. Это процентов двадцать от стратегии, которую мы хотим представить.

ОБ ИСТОРИИ С «ТАМБОВОМ»

- История с «Тамбовом» – это история регламентов. Мы пересматриваем существующие регламенты. Подобное не должно повториться. Мы уже договорились с клубами централизовать работу с РПН. Обращения будут приходить напрямую к нам. Я, как президент лиги, буду вести переговоры с этой структурой. Главная задача – не потерять наших зрителей. Тем более в непростые ковидные времена.

О ВВЕДЕНИИ FAN ID

- Это инициатива правительства и пока прошло только первое слушание. Наша задача – донести до людей, которые будут принимать такое решение, что нужно сделать систему получения легкодоступной. Есть положительный опыт использования Fan ID на чемпионате мира 2018 года. Надо сделать этот процесс максимально понятными и открытыми. Вопрос с Fan ID уже решен. Я понимаю, зачем это нужно. У нас не уникальный опыт в этом плане. Я недавно посетил матч «Ювентус» – «Зенит» в Италии. Мне пришлось пройти три проверки. Сначала сравнивали билет с паспортом, рамка и ковид-пасс. При этом стадион был полный. Нужно отнестись с пониманием. История с Fan ID возникла не от хорошей жизни. Женщины и дети должны чувствовать себя комфортно на стадионах. Очень важно, чтобы реализация этого решения была проведена максимально комфортно для всех, иначе это может сказаться негативно на лиге. Я согласен, что основа футбола - это фанаты за воротами. Сохранить их - первоочередная задача. Будет оказана поддержка для разъяснения работы Fan ID. Но еще нет окончательного документа. Работа с фанатами для нас в приоритете. Конечно, потребуются дополнительные усилия, чтобы сохранить группу фанатов, которая дает всю прелесть футболу. После того, как документ будет принят в окончательном виде, я встречусь с фанатами и все им объясню. Мы приложим усилия, чтобы этот документ был максимально прост для клубов.

О РАБОТЕ НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДЕЙСКОГО КОМИТЕТА РФС

- Я пока никуда не ухожу из руководства судейским корпусом. По договоренности с руководителем РФС буду присматривать за судьями. На свое место рекомендую Павла Команцева. Уверен, что он совместно со мной доведет эту реформу до конца. Я остаюсь в ЭСК. У нас есть инструмент, который выносит окончательное решение. По результатам решения делаются выводы для окончательных оценок судей.

О ПЕРЕНОСЕ МАТЧЕЙ 22-ГО ТУРА РПЛ

- В Италии вчера тур перенесли буквально за полдня. Они получили моментальную поддержку. Мне кажется у нас в стране интерес к футболу не меньше. Мы все заинтересованы, чтобы сборная успешно провела стыковые матчи. Даты переноса зависят от того, как успешно наши клубы выступят в еврокубках. У нас есть три варианта.

О ВАРИАНТАХ РЕФОРМЫ РПЛ

- Чемпионат России проводится по гладкому формату в 30 туров. Нидерландское аналитическое агентство Hypercube предложило несколько новых вариантов проведения турнира. Среди них – швейцарская система. Выбор окончательного варианта зависит от того, какую работу мы сможем провести с клубами. У клубов разный взгляд на возможные варианты, в зависимости от того, какое место в таблице они занимают. Все в РПЛ понимают, что важно увеличение количества игр и интенсивности. Нужно время, чтобы выбрать оптимальную схему. Мы представим ее вместе со стратегией развития РПЛ. Работа по ней не заканчивается. Мы хотим вовлечь в нее все клубы. Они сегодня проголосовали «за». Многое будет зависеть от того, насколько качественно я смогу донести свои идеи. Клубы понимают, что мои действия направлены на результат. Моя заинтересованность проста – надо отдать все силы, чтобы изменить ситуацию в футболе.

О ПОВЫШЕНИИ ПОПУЛЯРНОСТИ ФУТБОЛА СРЕДИ МОЛОДЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ

- Это серьезная работа с клубами. Я планирую вынести на обсуждение клубов некоторые изменения в устав. Получит ли это поддержку, будет зависеть от того, как я смогу представить свою точку зрения. Я буду просить клубы, чтобы дали мне семнадцатый голос, как президенту лиги. Это значимый вопрос – является ли президент голосующим или нет. Я считаю, что мой голос должен учитываться. Моя задача, чтобы младшее поколение приходило не только на «Спартак» – «Зенит», но и на «Уфа» – «Урал». Футбол должен стать зрелищем, тогда и придут люди. В этом сезоне мы видим прогресс некоторых клубов, которые используют правильные технологии. Это приведет к тому, что люди будут ходить на футбол.

О ПРОБЛЕМАХ В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ

- Проблем у нас много. Мы хотим повысить конкурентоспособность лиги, футболистов и сборной. Хотим, чтобы наши клубы успешно выступали в еврокубках. Вся структура управления лигой будет изменена. В аппарате лиги будет введено понятие «проектный менеджмент». У нас будет четыре или пять основных проектов. И такой менеджер будет отвечать передо мной за реалии.