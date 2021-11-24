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Сергей Семак: Если у нас идет серия без выездных побед, значит, мы недостойны побед

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Мальме» (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов рассказал о том, почему пенальти в конце матча бил Ракицкий, а также назвал причину неудачи в гостевых матчах Лиги чемпионов
Сергей Семак: Если у нас идет серия без выездных побед, значит, мы недостойны побед
24 ноября 2021 09:57
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

- Перед матчем вы говорили, что ждете от «Мальме» агрессивной игры. В первом тайме хозяева играли именно так. Почему ваша команда оказалась не готова к этому?
- Мы были готовы. В первом тайме у наших ворот почти не возникало моментов, кроме одного, который и привел к голу.

- В домашнем матча с «Мальме» было необычным расположение Дугласа при позиционных атаках. Сейчас было по-другому. Вы не предполагали, что ваша команда будет владеть мячом?
- В прошлом матче был Кузяев, которому удобнее играть выше. А сегодня вышел Дуглас, поэтому расположение было именно таким.

- Чистяков был близок к удалению еще в первом тайме. Почему заменили Ловрена, а не его?
- Чистяков действовал менее уверенно, чем обычно. Но мы решили оставить его, потому что по игре на втором этаже и с длинными передачами он смотрится лучше. А Ракицкий полезен в развитии атак.

- Почему Клаудиньо сильно нервничает?
- Мы его заменили, в том числе, потому, что у него была желтая карточка. Он еще адаптируется к футболу в России и не всегда играет на стабильно высоком уровне.

- Рассматривали выход Сутормина?
- Такой вариант был, но сейчас Караваев лучше готов.

- В конце игру к вам подошел защитник «Мальме» Ахмедходжич. Что он хотел?
- Я ему сказал, что видел момент со вторым пенальти. И это был чистый фол. Он сказал, что у него к судье были другие претензии. Думаю, что результат матча справедлив. Мы могли и победить, и проиграть.

- При вас у «Зенита» уже 16 матчей без гостевых побед в еврокубках. Почему?
- Мы вообще нечасто побеждаем. В этом розыгрыше Лиги чемпионов победили однажды. Да, серия неприятная, и она означает, что мы недостойны победы.

- Повлияла ли атмосфера на стадионе на футболистов?
- Болельщики здорово поддерживали свою команду. Не зря говорят, что это двенадцатый игрок. На арене была та атмосфера, за которую и любят футбол.

- Как считаете, ваша команда была готова к матчу психологически?
- Нам и в чемпионате России в гостях приходится непросто. Работа под давлением - это тоже мастерство. К этому нужно быть готовым. У нас есть молодые футболисты, и кому-то из них не хватает тактического и технического мастерства. Это одна из причин неудачных выездных матчей.

- Почему второй пенальти бил Ракицкий, ведь Дзюба предлагал это сделать Малкому?
- Потому что Ракицкий чувствовал уверенность в себе в сложной ситуации.

- Вы не хотите отстранить Дзюбу от исполнения пенальти, учитывая, что он неоднократно промахивался в последний год?
- Несмотря на не забитый пенальти, по проценту реализованных одиннадцатиметровых он является одним из лучших в «Зените». А будет он бить дальше или нет, мы подумаем.

источник: «Советский спорт»
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