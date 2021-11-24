Сергей Семак: Если у нас идет серия без выездных побед, значит, мы недостойны побед

- Перед матчем вы говорили, что ждете от «Мальме» агрессивной игры. В первом тайме хозяева играли именно так. Почему ваша команда оказалась не готова к этому?

- Мы были готовы. В первом тайме у наших ворот почти не возникало моментов, кроме одного, который и привел к голу.

- В домашнем матча с «Мальме» было необычным расположение Дугласа при позиционных атаках. Сейчас было по-другому. Вы не предполагали, что ваша команда будет владеть мячом?

- В прошлом матче был Кузяев, которому удобнее играть выше. А сегодня вышел Дуглас, поэтому расположение было именно таким.

- Чистяков был близок к удалению еще в первом тайме. Почему заменили Ловрена, а не его?

- Чистяков действовал менее уверенно, чем обычно. Но мы решили оставить его, потому что по игре на втором этаже и с длинными передачами он смотрится лучше. А Ракицкий полезен в развитии атак.

- Почему Клаудиньо сильно нервничает?

- Мы его заменили, в том числе, потому, что у него была желтая карточка. Он еще адаптируется к футболу в России и не всегда играет на стабильно высоком уровне.

- Рассматривали выход Сутормина?

- Такой вариант был, но сейчас Караваев лучше готов.

- В конце игру к вам подошел защитник «Мальме» Ахмедходжич. Что он хотел?

- Я ему сказал, что видел момент со вторым пенальти. И это был чистый фол. Он сказал, что у него к судье были другие претензии. Думаю, что результат матча справедлив. Мы могли и победить, и проиграть.

- При вас у «Зенита» уже 16 матчей без гостевых побед в еврокубках. Почему?

- Мы вообще нечасто побеждаем. В этом розыгрыше Лиги чемпионов победили однажды. Да, серия неприятная, и она означает, что мы недостойны победы.

- Повлияла ли атмосфера на стадионе на футболистов?

- Болельщики здорово поддерживали свою команду. Не зря говорят, что это двенадцатый игрок. На арене была та атмосфера, за которую и любят футбол.

- Как считаете, ваша команда была готова к матчу психологически?

- Нам и в чемпионате России в гостях приходится непросто. Работа под давлением - это тоже мастерство. К этому нужно быть готовым. У нас есть молодые футболисты, и кому-то из них не хватает тактического и технического мастерства. Это одна из причин неудачных выездных матчей.

- Почему второй пенальти бил Ракицкий, ведь Дзюба предлагал это сделать Малкому?

- Потому что Ракицкий чувствовал уверенность в себе в сложной ситуации.

- Вы не хотите отстранить Дзюбу от исполнения пенальти, учитывая, что он неоднократно промахивался в последний год?

- Несмотря на не забитый пенальти, по проценту реализованных одиннадцатиметровых он является одним из лучших в «Зените». А будет он бить дальше или нет, мы подумаем.