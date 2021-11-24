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Бензема получил год тюрьмы условно. Но за Францию сможет играть

Нападающий «Реала» Карим Бензема все-таки не избежал обвинительного приговора по делу о шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна, известного российским болельщикам также по выступлению за «Динамо»
Бензема получил год тюрьмы условно. Но за Францию сможет играть
24 ноября 2021 14:01
автор: Иван Сергеев
автор фото: Инстаграм Карима Бензема

Суд признал вину форварда в соучастии в преступлении и приговорил к году тюрьмы условно и штрафу в 75 тысяч евро, хотя прокурор требовал 10 месяцев. Дело о попытке шантажа, в котором использовалось секс-видео с участием Вальбуэна, длилось несколько лет.

Еще в 2015 году Бензема провел ночь в версальской тюрьме, но адвокатам быстро удалось вызволить на волю своего подзащитного. С него сняли тогда обвинение в участие в групповом преступлении. Согласно показаниям Карима, он действовал из доброй воли, чтобы помочь Матье, подвергавшемуся шантажу. Однако эти слова не убедили следствие в том, что Бензема выступал посредником лишь из хороших побуждений.

А пришло следствие к таким выводам. Карим Зенати, друг детства Бензема, рассказал форварду о существовании сексуального видео с Вальбуэна. По утверждению Антуана Вея, поверенного Карима, этот файл был получен в июле 2014 года Акселем Анго, известным нескольким игрокам своим умением устранять проблемы с компьютерами и смартфонами. Вальбуэна, в то время выступавший за клуб из Марселя, попросил последнего спасти данные с поврежденного мобильного телефона. Однако Анго использовал его в других целях.

Именно этого человека издание La Provence называло одним из организаторов шантажа. «Этот тип работает на сотню футболистов, - приводила в тот момент газета слова приближенного к следствию человека. - Он оказывает услуги, помогает в переездах и весьма сведущ». Что касается самой записи, то на ней видно, как Вальбуэна занимается любовью с некой неизвестной дамой. По версии La Provence, Вальбуэна снял этот ролик еще в тот момент, когда был игроком «Марселя». Анго хвалился перед одним из приятелей, что обладает таким видео.

В итоге файл оказался на компьютере Анго и хранился там до тех пор, пока спустя несколько месяцев ему не потребовалось выплатить долг. Вместе с Мустафой Зуауи, поставлявшим футболистам предметы роскоши, но человеком с сомнительной репутацией, был разработал план по получению компенсации от Вальбуэны. Проинформировать Матье о существовании видео предполагалось через экс-игрока Джибрила Сиссе. Речь должна была идти о том, что Анго готов предложить помощь для удаления ролика, и это должно было стимулировать щедрость игрока. Однако Матье никак не возбудился на подобные запросы. Вместо этого он обратился в полицию, которая поставила на прослушку телефонные разговоры. Правоохранители таким образом выяснили, что организаторы шантажа выходили на связь с Бензема.

После того как завели уголовное дело, Карим вылетел из состава своей сборной. Он не играл за национальную команду несколько лет, пропустив победный для трехцветных ЧМ-2018 в России, пока Дидье Дешам не позвал его в команду перед Евро-2020. Сейчас, несмотря на обвинительный приговор, ничто не угрожает участию Бензема в матчах за сборную. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ еще три недели назад предупредил, что судебное решение не скажется на карьере нападающего.

Адвокаты несогласны с вердиктом суда. «Мы очень удивлены приговором и будем обязательно его обжаловать», - подчеркнул представитель Карима. Сам футболист не принимал участие в слушаниях. При этом Бензема был единственным фигурантом дела, кого не обвиняли в организации шантажа.

Четверых других обвиняемых суд также признал виновными, хотя вынес приговоры по срокам меньше тех, что затребовала прокуратура. Зуауи назвали организатором вымогательства и дали 2,5 года вместо запрашиваемых семи. Плюс 3000 тысячи евро штраф. Анго получил 2 года с возможностью не попадать в тюрьму, если правосудие примет такое решение. Некий Юнес Хуасс, посредник, которого использовали для оказания давления на Матье, осужден на 18 месяцев, а Зенати – на 15.

источник: «Советский спорт»
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