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Сергей Хусаинов: Судья грубо ошибся - ни первого, ни второго пенальти в ворота «Мальме» не было

Арбитр ФИФА Сергею Хусаинову считает, что поводов для назначения двух пенальти в ворота «Мальме» в матче Лиги чемпионов с «Зенитом» не было
Сергей Хусаинов: Судья грубо ошибся - ни первого, ни второго пенальти в ворота «Мальме» не было
24 ноября 2021 15:13
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

- Матч получился скандальным, после финального свистка трибуны в Мальме что-то нелицеприятное скандировали по поводу арбитра из Латвии Андриса Трейманис. Мы все желали победы «Зениту», но, все же, давайте разберемся в двух ключевых моментах встречи. Итак - был ли первый пенальти на Венделе?
- В этом эпизоде вратарь «Мальме» делал уступающее движение в сторону игрока «Зенита». Никакого столкновения там не было. Вратарь проскользил в сторону мяча, ноги игрока «Зенита» натолкнулись на колено голкипера. На мой взгляд, пенальти не было.

- Хорошо. Идем дальше - этот пенальти вратарь отбил, но скандал вызвало назначение арбитром Трейманисом второго пенальти на 90-й минуте. Было ли нарушение на Дзюбе?
- Не было. Защитник выпрыгивал вверх, а Артемка делал из-под него движение вперед и воткнулся в защитника. Защитник не играл в Артемку. Он выпрыгнул вверх, а как это сделать с прижатыми руками? А потом Артем еще очень хорошо изобразил страдания.

- Хотя для него это не характерно…
- Согласен, за Дзюбой такого не замечалось.

- Итожим: нарушений со стороны вратаря и защитника в обоих эпизодах с пенальти во ворота «Мальме» не было?
- Именно так - не было. ВАР подтвердил? Значит, на ВАРе сидят такие же «специалисты».

- Деян Ловрен тоже считает ошибочным назначение пенальти на последней минуте. «Я согласен с представителями «Мальме», назначение пенальти было ошибкой. Я был в такой же ситуации на чемпионате Европы. Не знаю, как прыгать защитнику в такой ситуации. Ты не можешь прыгать с опущенными руками, вы должны защищать себя.

Это было хорошее решение для нас, но я думаю, что сегодня уровень судейства был слишком низким», - приводит слова Ловрена Aftonbladet.
- Джентльмен, что тут скажешь. А чего вы тогда не пробили с точки мимо ворот, если вы такие джентльмены?

- Ну, на кону большие ставки - еврокубки. Почему матч Лиги чемпионов доверили судить представителю Латвии? Там же чемпионат низкого уровня?
- Все правильно вы сказали: в Латвии чемпионат низкого уровня. Не может быть Большой театра без выдающихся артистов. Не может вырасти высококвалифицированный арбитр, если у него нет практики судейства напряженных матчей с множеством стрессовых ситуаций.

Арбитр не привык к матчам такого накала. Вот и поплыл. Ведь не только в пенальти дело, там было несколько небольших эпизодов, когда судья принимал странные решения.

ФАКТЫ

Матч Лиги чемпионов «Мальме» - «Зенит» завершился вничью 1:1. Питерский клуб сравнял счет с пенальти, назначенном на 90-й минуте. «Зенит» потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, и теперь сыграет в Лиге Европы.

источник: «Советский спорт»
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