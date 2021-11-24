Маркус Гисдоль: Мы не можем играть против «Лацио» с открытым забралом, иначе нас просто убьют

Об ожиданиях от матча

- Будет интересная встреча. Ожидаем увидеть хорошую итальянскую команду. «Лацио» - один из лучших клубов, и, когда я на него смотрю, то вижу много интересных вещей. Завтра мы должны будем показать свою лучшую игру, чтобы добиться победы, которая нам очень необходима.

О возможном участии в игре Смолова и Жемалетдинова

- На данный момент ситуация с составом у нас лучше, чем была в прошлой игре. Во встрече с «Ахматом» она была просто ужасной. А сейчас у нас имеется больше вариантов для состава. Правда, Рифат Жемалетдинов не сможет помочь нам, а вот Федор Смолов вполне может выйти на поле. Мы рассматриваем вариант с его участием в матче.

Сегодня тренировали и атаку, и оборону. Большое внимание нам нужно уделять началу атаки от наших ворот - соперник будет высоко прессинговать. Нам нужно тренировать короткие передачи, чтобы выходить из прессинга.

О планах на матч

- Для нас очень важно быть сконцентрированными на своей игре. Нам нужна только победа в завтрашнем матче, но, тем не менее, мы не можем действовать с открытым забралом против такой команды, как «Лацио». Иначе нас просто убьют. Нам необходим баланс между защитой и атакой. Как только у нас появятся возможности для атаки, ими нужно будет воспользоваться и бежать перед. Но забывать о защите тоже нельзя.

У «Лацио» хорошая, сплоченная команда. Все игроки очень качественные, и поэтому мне не хотелось бы выделять какого-то одного футболиста. Я надеюсь, что все наши задумки и наработки воплотятся в жизнь на поле, и это даст свои плоды.

О мотивации

- Знаю, что мои ребята в курсе победы 17-летней давности над итальянским «Интером». Им не нужно об этом рассказывать. Специальной мотивации «Локомотиву» сейчас тоже не нужно. Все знают, что «Лацио» - топ-клуб. Никого настраивать не придется. Кто сегодня не принимал участия на предматчевой тренировке? Я уже не помню (смеется).

О задержке предматчевой тренировки

- Я совсем забыл, что вы находитесь на трибунах. Шутка! Всегда перед матчами мы начинаем все вовремя, но сегодня было теоретическое занятие, на котором мы разбирали соперника.