Приглашайте чаще! «Спартак» в присутствии Романцева и Тедеско повторно победил «Наполи»

МАГИЯ РОМАНЦЕВА И ТЕДЕСКО

Какая ностальгия. Москву накрыли метель и 10-балльные пробки, а «Спартак» в присутствии Олега Романцева в решающем матче за выход из группы принимает «Наполи». Пусть и не в Лиге чемпионов, а в турнире статусом ниже. Неудивительно, что неаполитанцы страстно желали перенести встречу куда-нибудь, где потеплее.

Итальянцы приехали в Россию без целой группы игроков основы – лучшего бомбардира Виктора Осимхена, лучшего ассистента Лоренцо Инсинье, а также Маттео Политано, Диего Демме, Андре Замбо-Ангисс и другие. Тем не менее, состав гостей выглядел более чем боевым, хотя, например, атакующему полузащитнику Петру Зелиньски пришлось опуститься в опорную зону.

А вот у Руя Витории выбора привычно нет. Единственное решение, которое он себе позволил, это оставить в запасе Джордана Ларссона. Оно связано с желанием выставить сразу троих полузащитников в центре поля – Наиля Умярова, Михаила Игнатова и Руслана Литвинова. Если нет возможности брать классом, остается решать проблемы количеством. Правда, не очень понятно, почему португалец в качестве «лишнего» выбрал шведа, а не Квинси Промеса, чья игра вызывает только боль. В этот вечер голландцу удался только один хороший эпизод, зато какой – сразу на пенальти!

Наверняка того же мнения придерживался и появившийся на трибунах Доменико Тедеско, у которого Ларссон был одним из лучших игроков. Говорят, немец приехал решать вопросы с налоговой службой, но не могло обойтись и без слухов о возможном возвращении в «Спартак». Уверен, это порадовало бы не только Зарему Салихову, но и спартаковских болельщиков. Судя по происходившему (особенно в первом тайме), одного присутствия Тедеско достаточно, чтобы его бывшая команда начала побеждать.

А может, и магия Романцева сыграла роль. Посмотрите, какая милота. Олег Иванович перед игрой поддержал Виторию и пожелал ему продолжить тренировать «Спартак». Покажите это видео Зареме.

СОБОЛЕВ КЛАДЕТ, СЕЛИХОВ ТАЩИТ

Промес подтвердил правильность выбора Витории уже на 42-й (!) секунде. Получив мяч на линии штрафной, он технично ушел в сторону от Станислава Лоботки и, почувствовав выставленную ногу защитника, упал, а француз Клеман Тюрпен без тени сомнений указал на 11 метров. Александр Соболев хорошим ударом в верхний угол не оставил шансов Алексу Мерету.

Лучано Спаллетти не привыкать проигрывать в Москве. С ним это случалось еще в бытность главным тренером «Зенита». И все же он явно был неприятно удивлен происходящим. Хозяева не доминировали, конечно, но и не сбавляли обороты. Тот же Соболев опасно пробил головой над перекладиной после подачи Игнатова справа, а затем немного не успел на добивание после удара Мозеса. Долго так продолжаться не могло. В середине первого тайма он еще раз перевисел оппонентов в воздухе и замкнул-таки подачу Мозеса. Нигериец делает результативные действия в трех матчах Лиги Европы подряд.

Тем не менее, класс неаполитанцев сказывался. Они снизили скорости, в которых не превосходили красно-белых и создали несколько опасных моментов на голом классе. Три невероятных сейва удались Александру Селихову. Сначала он из угла вытащил мяч после удара Элифа Элмаса и сразу же ногой (!) прервал повторную попытку забить, а затем парировал удар Зелиньски в упор. Даже среагировать на этот выстрел было невозможно, это симбиоз чутья и чуда.

Так что как ни было велико желание хвалить спартаковцев, сложно было выбросить из головы тот факт, что и в домашней игре с «Лестером» (3:4) москвичи вели в счете 2:0. И все же звание лучшего игрока первого тайма должны разделить тезки Соболев и Селихов. По вратарю все понятно, а вот форвард не только отметился двумя голами, но и классно цеплялся за мяч, выиграл много борьбы, полезно опускался для поддержки комбинаций и здорово действовал в подыгрыше.

АААААААА! СЕЛИХОВ И СОБОЛЕВ – ТОПОВЫЕ ❤️‍🔥❤️‍🔥



ОДИН ДУБЛЬ ПОЛОЖИЛ. ДРУГОЙ ТАЩИТ ВООБЩЕ ВСЁ 🔴⚪️ pic.twitter.com/hBXsGiyrJo — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 24, 2021

ВЫСТОЯЛИ!

Во втором тайме картина игры изменилась радикально. Неаполитанцам было некуда отступать. Наверняка Спаллетти в раздевалке надавал по шеям, и после перерыва гости задали москвичам жару. Спустя всего несколько минут после возобновления игры Лоренцо ди Лоренцо на дальней штанге замкнул скидку Андреа Петаньи. Благо, из офсайда.

Итальянцы стали собирать все подборы, и у «Спартака» совершенно пропала контрига. Лучше всего гостям удавалось перегружать центр поля или левый полуфланг, а затем находить справа одинокого Джованни ди Лоренцо, ставшего играть чуть ли не крайнего нападающего. А тот мог забрасывать на дальнюю штангу или выкатывать во вторую линию. Опорники красно-белых за своими оппонентами не успевали.

Впрочем, пока москвичи глубоко сидели в свой штрафной, как в гостевом матче с «Лестером», команда держалась, но стоило пойти вперед, последовала разящая контратака. Мариу Руй в середине поля ушел от Литвинова, обыграл Умярова и покатил направо Петанье, а тот подал на дальнюю штангу, где брошенный всеми Элиф Элмас легко отыграл один мяч.

Казалось, что теперь гости разорвут оборону красно-белых, но тем удалось даже отодвинуть игру от ворот. Почти без моментов у чужих (за исключением прицельного удара Умярова в сантиметрах от дальнего угла), но и без слишком серьезной нервотрепки у своих. Тут Спаллетти полноценно ощутил отсутствие целой группы игроков. Усилить игру ему оказалось толком некем. Впрочем, Витория живет в такой реальности. Он по ходу второго тайма выпустил неразлучную парочку Александра Ломовицкого и Николая Рассказова (второй заменил дернувшего мышцу Мозеса).

Итальянцы заметно устали и стали регулярно ошибаться, а спартаковцы терпели, боролись, не стеснялись поваляться на газоне и выстрадали эту победу (за что отдельное спасибо красавчику Селихову). Вполне себе заслуженную. Если бы команда так же строго играла дома против «Лестера», может быть, уже праздновала выход в евровесну. «Спартак» наконец выиграл в еврокубках дома (впервые в сезоне) и за счет преимущества в личных встречах возглавил группу C. Ждем заключительную игру в Варшаве!

Лига Европы. Группа C. 5-й тур

«Спартак» - «Наполи» - 2:1 (1:0)

Голы: Соболев, 3 – с пенальти – 1:0. Соболев, 28 – 2:0. Элмас, 64 – 2:1.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Мозес (Рассказов, 83), Литвинов, Умяров, Айртон, Игнатов (Ломовицкий, 72), Промес (Ларссон, 90+2), Соболев.

«Наполи»: Мерет, ди Лоренцо, Кулибали, Жезус, Руй, Зелиньски, Лоботка (Ррахмани, 79), Лосано, Мертенс, Элмас, Петанья.

Предупреждения: Литвинов, 14. Кулибали, 77. Соболев, 87. Промес, 90+2.

Судья: Тюрпен (Франция).