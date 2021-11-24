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Шансов на евровесну у «Спартака» немного

Сегодня со всеми случилась редкая эйфория и ажитация. Все ликуют от того, что «Спартак» взобрался (пусть и временно) на первое место в своей еврогруппе. Но это еще не означает общего счастья на финише еврогонки.
Шансов на евровесну у «Спартака» немного
24 ноября 2021 21:46
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК «Спартак»

Я, признаюсь, за «Спартак» болею крайне редко. Только когда он в еврокубках играет и когда (простите, болельщики из Питера!) против «Зенита». Ну, нравится мне, когда столица обыгрывает провинциальные города, уж извините. Да не об этом сейчас речь. Вместе с моим народом мы сейчас ликуем. Потому что два человека, чьи фамилии начинаются на спартаковский ромбик с вписанной туда литерой «С», сделали сегодня наш вечер, добыв победу.

Селихов и Соболев.

И даже выход Рассказова на поле не дал реализоваться возникшим было шансам у итальянцев. Но если здраво посмотреть на турнирную таблицу, то шансов у красно-белых радикально больше не стало. Можно шутить, что не умеют они так плакать и клянчить, как вчерашний Дзюба. Можно здраво гордиться москвичами, что они – в отличие от «Зенита» - оказываются не клубом для внутреннего пользования, а умеют как раз больше своего максимума выдавать в Европе. Но если серьезно посмотреть на циферки, то тут всё не слава богу.

Вот давайте разбираться:

«Спартак» и «Наполи» - по 7 очков,
«Легия» - 6 очков,
«Лестер Сити» - 5 очков.

Кому еще играть и с кем?

В четверг, в 23 играют «Лестер Сити» - «Легия». Через две недели, 9 декабря, одновременно в 20.45 – «Наполи» - «Лестер Сити» и «Легия» - «Спартак». Кто бы завтра ни победил, он обойдет «Спартак» в турнирной таблице. Лишь ничья формально оставит красно-белых на первой строчке. Но кто-то верит в победу в последнем туре? Это было бы совсем по-спартаковски: дважды обыграть итальянских лидеров, чтобы потом слить полякам! Даже самые оголтелые спартаковские «болелы» наверняка согласятся, что сейчас к поражению в Польше их команда куда ближе, чем к победе. Да и «Легия» - даже если проиграет завтра «лисам» - изо всех сил будет цепляться за шансы.

Давайте честно ответим на следующий набор вопросов.

Верим ли мы в то, что «Лестер» спокойно наберет в двух матчах два и более очков? Легко!

  • При равенстве очков с москвичами британцы будут выше в таблице.
  • «Наполи» способен сыграть дома в последнем туре как минимум вничью? Однозначно!
  • Допускаем ли мы поражение «Спартака» в Польше? Ну, мы это уже выяснили выше.
  • Все эти само собой разумеющиеся допущения опускают «Спартак» на последнее место.
  • Я бы завтра за победу «Лестера» болел. Так хоть «Спартак» может 9-го за ничейку уцепиться

источник: «Советский спорт»
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