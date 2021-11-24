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Андрей Червиченко: Селихов главный герой, и французский судья молодец – помог с пенальти

Экс-президент «Спартака» похвалил вратаря красно-белых, арбитра и Руя Виторию после победы над «Наполи».
Андрей Червиченко: Селихов главный герой, и французский судья молодец – помог с пенальти
24 ноября 2021 22:07
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Спартак"

- Что увидели сегодня на «Открытие Арене»?

- Во-первых, великолепную игру Селихова – он сегодня главный герой. Его вклад в победу составляет процентов семьдесят. Три мертвых мяча вытащил, и еще три раза спас от ударов, когда могло залететь.

И опять нам немного повезло с судейством. Вчера в Мальме латышский арбитр явно благоволил «Зениту»…

- Не то слово – эксперты из судей считают, что не было ни первого, ни второго пенальти…

- Сегодняшний пенальти тоже из этой серии. Француз, видно, вспомнил, что у него в России какие-то родственники еще с наполеоновских времен остались.

- В плен попали и остались в России…

- Да, и остались жить, и их здесь не обижали, - смеется Андрей Червиченко. – Пенальти совсем неоднозначный. Я думал, после просмотра его отменят. Но мне тут объяснили, что если судья уже поставил, то окончательное решение на усмотрение арбитра. Если там нет совсем другого однозначного видения момента, то ВАР не может отменить.

Ну, и, слава Богу, потому что у нас совсем была беда с очками в рейтинге УЕФА, а так «Спартак» хоть как-то вытаскивает Россию из этой ямы.

- Что б закрыть тему вратаря, Максименко хороший вратарь, но попал в такую полосу. Как бы не сломался, и не поехал по условным «Уралам».

- Нужно смотреть, какой у него контракт. Все-таки Селихов довольно травматичный, сколько он пропустил из-за травм. У Максименко тоже будет шанс. Для молодого вратаря это полезно - посидеть на лавке, переосмыслить, понять, что нужно в каждом матче играть, чтобы тебя не поменяли.

- Соболев – то никакой, то вроде более-менее…

- На мой взгляд, ничего «более-менее» сегодня не было. В одном моменте хорошо отклонился и забил, хорошо пробил пенальти. В отличие от недавнего матча с «Краснодаром». Вчера Дзюба тоже в позе страуса пытался забить. Наконец, пробил в верхний угол, без шансов для вратаря.

- Витория едва не плакал от радости. Может, еще оставят? Хотя вроде бы уже все решено.

- Считаю, что Витория неплохой тренер, просто человеку создают невыносимые условия для работы. То этот помощник Конте приезжает на смотрины, сегодня Тедеско приехал.

Невыносимо работать в таких условиях, когда тебя каждый день увольняют. Человеку создают максимальный дискомфорт. Не удивлюсь, если Витория сам попросит его отпустить, чтобы больше не видеть всего этого.

источник: «Советский спорт»
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