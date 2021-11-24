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Руй Витория: Спаллетти врет, я подходил к скамейке «Наполи» поздороваться

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после победы над «Наполи» ( 2:1) в Лиге Европы отметил поддержку болельщиков и заявил, что это был лучший матч Соболева за все время его работы с командой.
Руй Витория: Спаллетти врет, я подходил к скамейке «Наполи» поздороваться
24 ноября 2021 22:33
автор: Сергей Иванов

- Какие впечатления от игры?

- Это важная победа против команды, которая идет первой в итальянской лиге. Хотел бы сказать, что с тактической точки зрения мы сыграли очень хорошо. Футболисты показали отличную игру, они дали хороший ответ на тот запрос, который у них был. Они правильно закрывали зоны и отлично развивали даже те небольшие моменты, которые у нас были. Во втором тайме соперник был силен. Он перестроил оборону, начал создавать проблемы, но и мы сыграли хорошо.

- Как оцените тот отрезок матча после перерыва до пропущенного гола, когда «Спартак» почти не переходи центр поля и было видно, что вы не могли достучаться до футболистов? Почему вы не решили сделать замену, ведь гол назревал и он случился.

- На мой взгляд стакан больше наполовину полон, чем на половину пуст. Было много хороших моментов именно в первом тайме, когда игроки здорово закрывали зоны. Во втором тайме именно латерали чуть перестроили игру. Она стала более компактной в середине поля, и они усложнили нам задачу. Когда на полу вышел Ломовицкий, мы смогли сбалансировать игру и больше ходить в атаку. Когда трое футболистов хорошо закрывали поле, не всегда хватало времени, чтобы хорошо идти, но с этой заменой ситуация улучшилась. Несмотря на незначительные ошибки в первой половине второго тайме, до гола, команда показывала хорошие тактические решение, была строга в обороне. Напомню, что мы играли против сильной итальянской команды.

- Снова у вас произошло недопонимание со Спаллетти. Он сказал, что вы не поприветствовали его перед матчаем Как вы видите эту ситуацию?

- Он это сказал? Это неправда. До игры я всегда здороваюсь с тренером соперника. Сделал это и сегодня, но Спаллетти не было на скамейке, поэтому я поприветствовал весь тренерский штаб был, а его нет. Потом начался матч, и я ушел на свою скамейку. Вот и все. То же самое будет, если тренер команды третьей лиги не дождется лучшего тренера мира. Это нормально. Спаллетти такой же тренер как и я. Так что, если он так говорит, он врет. Я подходил к скамейке «Наполи»

- Почему в чемпионате России «Спартак» разочаровывает результатами, тогда как в Лиге Европы играет хорошо?

- Это вопрос, который мы сами себе задаем. И футболисты, и тренеры. Мы сыграли пять матчей с отличным развитием в Лиге Европы. Мы проиграли две игры дома, и были очень плохие проигрыши. Иногда есть расхождение между развитием и результатом. Иногда было не очень много времени потренироваться. Иногда ребята устают из-за перелета. Не хватает стабильности. С такой стабильностью мы проиграли «Краснодару». Теперь будет матч с Уфой. Такая плотность усложняет все. Если бы было больше времени тренироваться, результат был бы другим. Стиль и тип игроков, которые есть в РПЛ и Лиге Европы, это разные вещи. В Лиге Европы более прогнозируемые матчи и это дает свои плоды.

- Сегодня снова сыграла связка Умяров - Литвинов. Можно ли считать ее основной?

- Они показывают фантастическую игру. Как и вся команда. Но вы говорите об этих двоих, а мы говорим о трех игроках в центре. Это молодые ребята, которые показывают характер и отличные качества. Мне больше всего нравится, что к тактическим вопросам они подходят с отличным позиционированием. Игнатов совершает все те движения в атаке, отвечая на запросы, которые к нему есть. Нельзя сказать, что кто-то является более значительным игроком или менее,. Они растут, и представляют собой будущее «Спартака» и сборной.

- Насколько серьезное повреждение у Мозеса и на сколько выбыл Бакаев?

- Мозес получил повреждение ноги, ничего серьезного, но сейчас рано об этом говорить. У Бакаева на последней тренировке возникла травма. Мы посмотрим, насколько быстро он сможет восстановиться.

- В Уфе они смогут сыграть?

- Сейчас никто об этом не скажет.

- Можно ли сказать, что Соболев показал то, что вы от него ждете, и насколько тяжело будет без него с «Легией»?

- Эта была его лучшая игра за то время, что я здесь работаю. Без одной или двух потерь мяча могло быть лучше. Он отлично помогал впереди и поддерживал команду в сложных моментах. Он всегда был угрозой в своей зоне. Это давало большую свободу Промесу и Игнатову, который больше играл в своей зоне. Во время мата с «Краснодаром» после навеса, когда он попытался забить головой, мы проговорили момент, чтобы он играл головой, и сегодня это принесло нам победу.

- Удалось ли встретиться с Тедеско после матча или до игры?

- Я был озабочен другими вещами, поэтому вопрос бессмысленный. Я был больше обеспокоен тем, что происходит, а не тем, кто пришел на стадион.

- В последние минуты вы обращались за помощью к стадиону. Не хотите поблагодарить всех болельщиков, которые пришли на матч?

- На флеш-интервью я говорил, что не очень хорошо понимаю по-русски. Наши фанаты создают великолепную атмосферу, и что было важно, они создали стрессовую ситуация для соперника в последние минуты. Спасибо нашим фанатам, которые пришли нас поддержать, потому что эта победа была для нас важнейшей.

источник: «Советский спорт»
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