Лучано Спаллетти: Я не пожал руку Витории, потому что он не поприветствовал меня перед матчем

- Перед матчем Вы говорили, что у Вас есть ожидания от своих игроков. Что скажете об этом?

- Трудно давать оценку, потому что мы пропустили быстрый гол, который создал нам проблемы. Мы совершали много потерь в первом тайме, потом пропустили еще гол. После перерыва мы стали играть спокойнее, но «Спартак» закрылся в штрафной и добился результата.

- Почему Вы не пожали руку Рую Витории после матча?

- Потому что он меня не поприветствовал перед началом игры. Когда вы встречаете гостей, вы их приветствуете сразу, а не после игры, победив. Мы были в десяти метрах, но он не поприветствовал меня. Я в такой ситуации всегда здороваюсь с гостями.

- «Наполи» в недавнем матче с «Интером» тоже пропустил первым, и тоже не смог отыграться. Что думаете об этом? И как готовитесь к матчу с «Лацио»?

- Я очень надеюсь, что к матчу с «Лацио» у нас будет больше игроков. Я не сильно переживаю, когда игра идет... А сегодня было так. Да, мы проиграли, но решения, которые я принял, дали результат. У нас было много моментов. Но нам не надо было пропускать быстрый гол. Мы настраивались на атакующий футбол, хотели забрать контроль с первых минут, но не получилось. Сегодня Мариу Руй играл ближе к атаке, чем обычно. Фабиан Руис остался на замене, потому что был риск травмы перед игрой с «Лацио».

- Перед матчем Вы сказали, что ждали трудности, и иногда в трудностях проявляется характер. Какой ответ Вы получили сегодня по поводу ваших трудностей?

- Позитивный. Мы провели хороший матч и реакция на трудности была положительная. Не хочу искать отговорки, мы хотели победить, играя в наш футбол. Этого не получилось, но отношение команды было хорошее.

- Мы понимаем, что «Наполи» вышел классом, чем «Спартак», но иногда желание бьет касс. Что можете сказать о сопернике, против которого играли?

- Россия для меня второй дом и я с радостью приезжаю сюда. У меня дочь Матильда родилась в России. Что касается матча, «Спартак» сыграл так, как должен был. Мы показали игру, которую хотели, «Спартак» победил. Мы постараемся сделать так, чтобы в следующих матчах добиться лучших результатов.

- Вы сегодня получили желтую карточку. Как оцените судейство и не повлияла ли на игру «Наполи» холодная погода?

- Погода никакой роли не сыграла. У нас было все, чтобы провести хороший матч. Но мы проиграли, потому что «Спартак» был лучше. А что касается судейства, я получил желтую карточку, когда игрок «Спартака» долго выходил на замену - целых три минуты. Я попросил судью, чтобы он побыстрее вышел ,и получил за это горчичник. А так не мне оценивать судейство.