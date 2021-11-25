Руки прочь от Руя. Как теперь увольнять Виторию после двух побед над «Наполи», а главное – зачем?

Руй Витория все испортил. Победил второй раз в группе Лиги Европы «Наполи». А это не только клуб, который особняком стоит в спартаковской истории, но и лидер итальянской Серии А. Португальца уже вроде бы приговорили к скорому увольнению. Но что теперь со всем этим делать?

Именно из Италии Леонид Федун, если верить многочисленным инсайдам, ждет нового тренера. Паоло Ваноли, о котором известно только то, что игроком он был средненьким, но поработал с Антонио Конте. Абсолютный кот в мешке. Которого ушленькие агенты или приближенные к клубу футбольные воротилы - это как кому нравится - пытаются втюхать не отличающемуся профессионализмом по части попадания в кадры спартаковскому боссу, упирая на совместный трудовой опыт кандидата с уважаемым в футбольном мире специалистом. Как, однако, теперь его назначать, увольняя португальца, если тот лучшую на сегодня команду непоследнего чемпионата переиграл?

«Зенит» накануне вызвал отторжение своим футболом в Мальме. Даже бывшие питерские игроки назвали футбол Сергея Семака трусливым и ненужным никому. И то были скромненькие в клубном футболе шведы, а в Москву приезжал популярный и уважаемый клуб из Неаполя. Пусть играли гости без пяти игроков основы, но так и «Спартак» недосчитался Понсе и Зобнина, так что примерное равенство с учетом того, что скамейка у итальянцев лучше.

Москвичи впервые за многое время предстали такими, что за них хотелось болеть не только поклонникам клуба. Они не сидели тупо сзади, атаковали, бились и выгрызали результат. Можно его списать на случай? Нет, не получается, хотя раза три спас команду вратарь Селихов в безнадежных ситуациях. Но в конце-то концов у хорошего клуба должен быть именно такой голкипер, так что сэйвы – это нормально, а не ужас-ужас.

Была же еще победа в Неаполе и ничья в Лестере. А еще был домашний поединок с теми же «лисами», в котором «Спартак» вел 2:0, но затем неожиданно развалился и пропустил четыре за тайм с хвостиком. Николай Рассказов стал тогда антигероем, привезя три гола под копирку, а если бы на его месте был защитник уровнем покруче, да скамейка в целом выглядела иначе (тут вопросы к руководству), что было бы тогда? Что если в этом случае «Спартак» не проиграл бы? И не уступил бы обидно дома польской «Легии» с голом в концовке? Был бы сегодня фаворитом своей группы или досрочно вышел в плей-офф?

Не об этом ли мечтали еще год назад все российские фанаты, чтобы появился в стране наконец клуб, за который не было бы стыдно в Европе. И вот такая команда на глазах зародилась. Причем на ровном месте, когда к этому не располагало, казалось бы, ничего. В чемпионате России «Спартак» идет десятым, по осени установил антирекорд по крупным поражениям, будучи позорно разгромленным в Питере «Зенитом» - 1:7. Но видим мы чудесные преображения в Лиге Европы, где «Спартак» не тушуется, не испытывает комплекса. А это отличный показатель, лакмусовая бумажка, которая говорит в первую очередь о потенциале коллектива.

Совершенно непонятно, как ко всему этому относиться. Этот вопрос наверняка не дает покоя большинству болельщикам «Спартака» разного уровня. Где ты, настоящая команда Руя Витории? В РПЛ или в Европе? Почему умудряешься играть 1:1 с проваливающим сезон «Ростовом» дома, уступать в Краснодаре нестабильным «быкам», но выгрызать ничью в меньшинстве с «Локомотивом» и побеждать дважды «Наполи»?

Важная победа, которая пока ничего не гарантирует в турнирном плане, добыта на глазах Доменико Тедеско. «Спартак» пригласил бывшего тренера на этот матч, Руй наверняка об этом знал. Официальные объяснения – немецкий специалист приехал по налоговым вопросам, а заодно заскочил в Тушино – не убеждают. Когда у тебя подвисший тренер, его такими гостями можно окончательно добить. Так не поступают, если не строят планы на того, кого позвали.

Тедеско, можно не сомневаться, входит в список кандидатов на замену португальцу, если таковая все-таки случится в ближайшее время. Пусть и не первой стоит в списке его фамилия. С налогами можно было бы послать разбираться кого-то еще, чай не бедный гражданин Доменико. С момента ухода из «Спартака» он так и не получил достойного предложения, вот уже как полгода находится без серьезной работы. После игры тепло общался с футболистами. Для чего запустили его в этот спартаковский огород? Присмотреться, не иначе.

Витория же в среду одержал еще и моральную победу над человеком, который был спартаковским недругом. Бывший главный тренер «Зенита» не может вызывать у красно-белых положительные эмоции по определению. Лучано Спаллетти после игры демонстративно отказался пожать более удачливому коллеге руку, и это было проявлением слабости. Нет сомнений, что горделивый итальянец не смог пережить спокойно второе поражения от Руя. Это не спишешь на одно невезение, это другое.

Побег Спаллетти с места проигранной битвы поднимает Виторию в глазах поклонников клуба. Он, пожалуй, и сам это понял, что вдруг зародился шанс на то, что он никуда не уйдет. Его лицо после матча светилось огнем, хотя сам португалец кажется человеком спокойным на эмоции, но в этот момент они его выдавали.

Это нормальная человеческая реакция на то, что твоя работа дает наконец плоды. Юбилейный, столетний сезон прославленного клуба, катившийся под откос, оказывается еще можно спасти. Выход из такой четверки в евровесну, в Лигу Европы будет сродни подвигу на фоне падающего рейтинга российского клубного футбола. Надо для этого выиграть в Польше. Если Руй сумеет это сделать, то точно войдет в историю. Потому как для таких достижений и бьются команды за места в еврокубках.

Мы просто уже отвыкли от этого. Череда поражений в Европе настолько пригвоздила наш футбол к позорному столбу, что позабыли, как недавно строили планы на успешное выступление в плей-офф Лиги чемпионов. Это «благодаря» работе перестраховщика Семака и его кураторов, экспериментаторам из ЦСКА и тандему Федун – Зарема РПЛ уронила свой имидж футбольной державы, которая развивалась, прогрессировала и была способна на сенсации. Игра «Спартака» с «Наполи» доказывает, что не такие плохие у российской команды игроки. Мы совсем их унизили, но в них ли дело?

Дайте Рую поработать. Сегодня этими призывами наверняка будут пестреть спартаковские паблики. Возможно, португалец сумеет отстоять свое рабочее место. Его футбол в Европе – это лучшее, что было у всех наших клубов за последние пару лет.