Московское «Динамо» креативно обыграло «черную пятницу» в своем ролике

Традиционный день скидок так или иначе рекламируют все, но «Динамо» решило выступить оригинально и выпустило в олдскульной стилистике ролик, имитирующий старые телевизионные шоу типа «Магазин на диване». Все эти «Только сегодня!», «Не пытайтесь это повторить в домашних условиях» и проч.

Ролик не просто стилизован под старые телешоу, но еще и имеет соответствующее название – «Магазин на Динамо».

В роли телеведущего – тренер динамовцев Сандро Шварц. И он проявил все свои артистические навыки в этом ролике.

В эпизодах: молодые игроки «Динамо» Александр Кутицкий и Владислав Галкин, игрок «Динамо-2» Денис Осокин, вратарь молодежной команды «Динамо» Никита Павлов, ведущая «Динамо-ТВ» Полина Лысенко, болельщики и администраторы крупнейшего тг-канала болельщиков «Динамо» Гера и Маша.

Все товары (да-да, и шампуры тоже) есть в продаже в магазине на «Динамо».

А если еще разгадать анаграмму и позвонить по номеру, указанному на экране, вас ждет приятный бонус.