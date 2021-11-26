Маркус Гисдоль: Удивлен, что судья не просмотрел ВАР в ситуации со вторым пенальти

- Поделитесь впечатлениями о матче.

- Хочу поблагодарить наших болельщиков. Спасибо им за их поддержку, за их перфоманс, который они сегодня сделали. Это было необходимо сегодня для нашей команды. При поддержке наших болельщиков мы хорошо играли вплоть до второго гола, до второго пенальти. Но после второго пропущенного мяча мы немного потеряли контроль над игрой, чем соперник и воспользовался. У «Лацио» опытная команда, опытные футболисты. Последние тридцать минут тоже были, к сожалению, не в нашу пользу. Сегодняшние замены также не смогли усилить игру должным образом, поэтому результат получился именного такой.

- Несмотря на крупное поражение, команда смотрелась очень приятно. Расскажите, почему Смолов не вышел с первых минут, он ведь был готов после травмы, или тут есть тактическая причина?

- Спасибо за слова поддержки. После 0:3 это достаточно необычно слышать. Я вижу, что вы понимали, что мы сегодня хотели сделать. Мы очень достойно смотрелись против европейской команды топ-уровня. Но, к сожалению, матч проиграли. И это несмотря на то, что играли сегодня действительно очень достойно. А что касается Смолова - вы видели, что он сегодня вошел в игру на тридцать минут, и что он не был в своей лучшей форме. Мы старались сделать все, что могли, чтобы подготовить его как можно лучше к этому матчу. В том числе, поэтому его сегодня не было в стартовом составе.

- Меняя Марадишвили и Камано на молодых игроков, каким образом вы рассчитывали усилить атаку в ситуации, когда вашей команде надо было забивать?

- По поводу Камано и его замены могу скажу так: перед игрой мне дали рекомендацию о том, что Франсуа может сыграть порядка шестьдесят минут, поэтому всегда при таких заменах смотришь не только на текущий матч, но и думаешь о будущем. Поэтому и поменяли его. Мы не хотел рисковать. У нас и так было достаточно много травм в последнее время. Еще одна нам точно не нужна.

- Худяков сегодня дебютировал в еврокубках. Как оцените его игру?

- Это очень талантливый голкипер. Когда лет десять – пятнадцать назад я работал в «Шальке», у нас в команде был молодой Нойер. Даниил мне чем-то напоминает его в те годы. У нас может вырасти новая звезда, новый вратарь номер один.

- Команда хорошо играла вплоть до второго пенальти. Но сам пенальти оказался довольно спорным. Баринов после матча заявил, что этого пенальти не было. Вы успели разобрать эпизод и согласны ли с решением судьи?

- Я не люблю критиковать арбитров. Особенно в таких непростых матчах. Но в том эпизоде я был удивлен, почему он не посмотрел VAR. Мне показалось, что Баринов достаточно четко сыграл в мяч. После этого немного зацепил игрока соперника, но я считаю, что арбитру все-таки нужно было обратиться к видеоассистенту и просмотреть этот эпизод.