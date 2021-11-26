ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Маркус Гисдоль: Удивлен, что судья не просмотрел ВАР в ситуации со вторым пенальти

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль после поражения от «Лацио» (0:3) в матче группового этапа Лиги Европы поблагодарил болельщиков за хорошую поддержку, а также заявил, что после второго пропущенного мяча команда потеряла контроль над игрой, чем соперник и воспользовался
Маркус Гисдоль: Удивлен, что судья не просмотрел ВАР в ситуации со вторым пенальти
26 ноября 2021 09:50
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Локомотив"

- Поделитесь впечатлениями о матче.
- Хочу поблагодарить наших болельщиков. Спасибо им за их поддержку, за их перфоманс, который они сегодня сделали. Это было необходимо сегодня для нашей команды. При поддержке наших болельщиков мы хорошо играли вплоть до второго гола, до второго пенальти. Но после второго пропущенного мяча мы немного потеряли контроль над игрой, чем соперник и воспользовался. У «Лацио» опытная команда, опытные футболисты. Последние тридцать минут тоже были, к сожалению, не в нашу пользу. Сегодняшние замены также не смогли усилить игру должным образом, поэтому результат получился именного такой.

- Несмотря на крупное поражение, команда смотрелась очень приятно. Расскажите, почему Смолов не вышел с первых минут, он ведь был готов после травмы, или тут есть тактическая причина?
- Спасибо за слова поддержки. После 0:3 это достаточно необычно слышать. Я вижу, что вы понимали, что мы сегодня хотели сделать. Мы очень достойно смотрелись против европейской команды топ-уровня. Но, к сожалению, матч проиграли. И это несмотря на то, что играли сегодня действительно очень достойно. А что касается Смолова - вы видели, что он сегодня вошел в игру на тридцать минут, и что он не был в своей лучшей форме. Мы старались сделать все, что могли, чтобы подготовить его как можно лучше к этому матчу. В том числе, поэтому его сегодня не было в стартовом составе.

- Меняя Марадишвили и Камано на молодых игроков, каким образом вы рассчитывали усилить атаку в ситуации, когда вашей команде надо было забивать?
- По поводу Камано и его замены могу скажу так: перед игрой мне дали рекомендацию о том, что Франсуа может сыграть порядка шестьдесят минут, поэтому всегда при таких заменах смотришь не только на текущий матч, но и думаешь о будущем. Поэтому и поменяли его. Мы не хотел рисковать. У нас и так было достаточно много травм в последнее время. Еще одна нам точно не нужна.

- Худяков сегодня дебютировал в еврокубках. Как оцените его игру?
- Это очень талантливый голкипер. Когда лет десять – пятнадцать назад я работал в «Шальке», у нас в команде был молодой Нойер. Даниил мне чем-то напоминает его в те годы. У нас может вырасти новая звезда, новый вратарь номер один.

- Команда хорошо играла вплоть до второго пенальти. Но сам пенальти оказался довольно спорным. Баринов после матча заявил, что этого пенальти не было. Вы успели разобрать эпизод и согласны ли с решением судьи?
- Я не люблю критиковать арбитров. Особенно в таких непростых матчах. Но в том эпизоде я был удивлен, почему он не посмотрел VAR. Мне показалось, что Баринов достаточно четко сыграл в мяч. После этого немного зацепил игрока соперника, но я считаю, что арбитру все-таки нужно было обратиться к видеоассистенту и просмотреть этот эпизод.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Салават Юлаев" проиграл аутсайдеруХудшая команда чемпионата России готова предложить контракт Александру Кокорину"Северсталь" победила ЦСКАСвежая порция снимков обнаженной МамаевойОдна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатовРади кого бросил жену и дочь вратарь сборной России Сафонов
«Несмотря на все трудности проект состоится!» Экспедиция Федора Конюхова отложена, но не отменена
Пандемия скорректировала планы легендарного путешественника Федора Конюхова: старт первого в истории одиночного перехода через океаны на катамаране NOVA на солнечной энергии, который будет организован при поддержке БК «Лига Ставок», переносится из Южной Америки в Европу и откладывается до марта 2022 года.
16-й тур РПЛ с матчем ЦСКА — «Зенит»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
27 - 29 ноября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о шестнадцатом туре, в котором бесплатно будут показаны четыре матча.
В рейтинге УЕФА все не так плохо: Украина отстала от России и, в отличие от нас, не увидит евровесну
По итогам 5-го тура еврокубков представители РПЛ немного улучшили свои позиции в клубном рейтинге.
На кого Рангник оставит «Локомотив»? «Побег» немца из Москвы в Манчестер — загадка со многими неизвестными
Неожиданным образом судьба «Манчестер Юнайтед», находящегося в поиске нового главного тренера после отставки Уле-Гуннара Сульшера, переплетается сегодня с «Локомотивом».
Гран-при в Сочи сулит России золотой покер! И, конечно, ждем новых рекордов от Валиевой
Шестой этап Гран-при пройдет в пятницу и субботу 26 и 27 ноября в нашей столице Олимпиады-2014. Именно в Сочи определятся все финалисты крупнейшей серии международных турниров.
Челюсти-2021. Большунов успел на Кубок мира после двух операций во рту: чего ждать от русского короля лыж?
В пятницу, 26 ноября, в Финляндии начинается олимпийский лыжный сезон. На первый этап Кубка мира сборная России едет в сильнейшем составе - с Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.
Проигрывать первым — запрещено! Как Непомнящему отобрать шахматную корону у монстра Карлсена
В Дубае состоялась церемония открытия матча за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим. В пятницу в первой партии белыми фигурами сыграет наш гроссмейстер.
Раз пенальти, два пенальти… Как Иммобиле двумя ударами лишил «Локо» весны в Лиге Европы
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы римский «Лацио» обыграл в Черкизово команду Маркуса Гисдоля (3:0) благодаря двум точным 11-метровым в исполнении Чиро Иммобиле.
«Рукопожатие» Витории и Спаллетти и другие мемы вдогонку матчу «Спартака» и «Наполи»
Победа «Спартака» над «Наполи» в ЛЕ и вымученная ничья «Зенита» в Швеции в ЛЧ – в картинках, видосиках и цитатах.
Евгений Кафельников: Зачем опять спрашивать про уход Витории из «Спартака»? Тедеско — нулевой тренер
Самый титулованный теннисист в истории России, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников подытожил для «Плеймейкера» победу красно-белых в Лиге Европы над «Наполи» (2:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика