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Как «Спартаку» и «Локомотиву» выйти в евровесну. Все расклады для наших клубов

После матчей этой недели Россия сохраняет шансы увидеть все три своих клуба в плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
Как «Спартаку» и «Локомотиву» выйти в евровесну. Все расклады для наших клубов
26 ноября 2021 09:55
автор: Иван Сергеев
автор фото: ФК "Спартак"

«Зенит» уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы после того, как сыграл вничью 1:1 в Мальме в рамках Лиги чемпионов. Питерская команда досрочно заняла в своем квартете третье место – «Челси» и «Ювентус» сине-бело-голубые уже не догонят, а шведы ни на что больше не претендуют.

Хорошая возможность продолжить в новом году борьбу в Европе есть и у «Спартака». Перед заключительным туром красно-белые в Лиге Европы идут на втором месте в своей группе, набрав 7 очков. Столько же у «Наполи», который стоит строчкой ниже, так как москвичи победили итальянцев дважды. УЕФА учитывает при равенстве очков в первую очередь личные встречи. Возглавляет же таблицу «Лестер» (8), победивший в четверг на своем поле «Легию» со счетом 3:1. У поляков 6 очков.

В Варшаве команде Руя Витории играть свой последний матч. При этом «Спартак» может оказаться весной в еврокубках даже после поражения в Польше. В таком случае нам надо будет болеть за победу «Лестера» в гостях над «Наполи». Тогда неаполитанцы останутся четвертыми, а россияне с третьего место отправятся в Лигу конференций – в стыковые матчи с командами, которые в ЛК заняли в группах вторые места. Но если «Спартак» проиграет, а «Наполи» наберет очки, то с еврокубками красно-белые распрощаются.

Если «Спартак» сыграет с «Легией» вничью, то тут расклады таковы. В этом случае поляки останутся ниже нашего клуба, то есть как минимум третье место москвичам будет гарантировано. А дальше все будет зависеть от результаты игры в Неаполе. Нас устроит победа англичан или ничья. При обоих вариантах красно-белые финишируют вторыми и продолжат борьбу в Лиге Европы с 1/16 финала. При победе «Наполи» «Спартак» станет третьим в своей четверке.

Победа над «Легией» обеспечивает российскому клубу продолжение борьбы в ЛЕ, но не факт, что с первого места. Если «Лестер» выиграет у «Наполи», то команда из АПЛ будет первой, а из РПЛ – второй. Потеря «лисами» очков в Неаполе при выигрыше «Спартака» подарит команде Витории выход сразу же в 1/8 финала. Есть за что биться в сезон столетнего юбилея.

Остается «Локомотив», проигравший в четверг в Москве «Лацио» - 0:3. Железнодорожники занимают четвертое место в своей группе Лиги Европы, но имеют шансы подняться на третью строчку. У команды Маркуса Гисдоля 2 очка, а у «Марселя» - 4. Заключительный поединок российский клуб проведет как раз во Франции, где надо обязательно побеждать, чтобы выходить в плей-офф Лиги конференций.

источник: «Советский спорт»
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