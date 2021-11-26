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Кто не страшен России: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия, Чехия?

Сегодня в Цюрихе состоится жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022. Борьбу за три путевки в Катар начнут 12 сборных. Кто их потенциальных соперников по зубам сборной России?
Кто не страшен России: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия, Чехия?
26 ноября 2021 14:31
автор: Юрий Волохов
автор фото: Михаил Шапаев / Общественная общероссийская организация РФС

ПЕРВЫЙ МАТЧ – ДОМА, НО БУДЕТ ЛИ ВТОРОЙ?

В стыковых матчах сыграют Россия, Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс, Турция, Польша, Северная Македония, Украина. К этим десяти сборным прибавились победители групп из Лиги наций - Австрия и Чехия. Они не попали в Катар напрямую и не заняли вторые места в своих отборочных группах ЧМ.

Перед жеребьевкой все сборные разделят на «сеяных» и «несеяных». В «сеяные» попали сборные, набравшие наибольшее количество очков в групповом турнире, имеющие лучшую разность забитых и пропущенных мячей и т.д. Там несколько критериев.

В число «сеяных» вошли: Россия, Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс.

«Сеяные» сборные на первом этапе получают преимущество своего поля. Напомним, что стыковые матчи будут состоять из одной встречи на каждом из двух этапов, а не из двух - дома и в гостях, как это было всегда. В финальный раунд попадут шесть победителей пар первого этапа, которые и разыграют три путевки на ЧМ-2022. Здесь хозяев поля будет определять жребий.

КОГО КАРПИН ПЛАНИРУЕТ ОБЫГРАТЬ БЕЗ ДЗЮБЫ?

Список «несеяных» выглядит так: Украина, Турция. Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия.

С Украиной нас разведут, поэтому остаются пять сборных – Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия.

Как говорится, кого хочешь, выбирай. Существует популярное мнение, что Северная Македония нам точно по зубам. Плюс свое поле, возможно, лояльное судейство, хотя на это надеяться не стоит.

Македония заняла второе место в своей группе, опередив Румынию, Армению, Исландию. Легенда македонского футбола Горан Пандев карьеру после Евро-2020 завершил. Но македонцы команда крепкая, волевая, они обыграли сборную Германии в отборе на ее поле 2:1.

Внимание, вопрос: кто-то верит, что сборная России способна обыграть немцев в официальном матче, да еще на их поле?

Турки провалились на Евро, но осенью восстановили свое реноме. Ну, а состав там известен - почти все играют в сильных европейских клубах. У нас такой футболист один.

Австрия - Алаба, Арнаутович, Забитцер и их партнеры, выступающие в немецкой бундеслиге.

Польша - наверное, есть некий шанс, но многое будет зависеть от того, сыграет ли Левандовски. Хотя и без своего супербомбардира Польша очень крепкая европейская сборная.

Чехия удивила всех на Евро-2020, сборная этой страны явно прошла довольно затяжной период кризиса. Несколько футболистов играют в Англии.

Кого из этих соперников Валерий Карпин планирует обыгрывать без Дзюбы, но со Смоловым и Заболотным?

Стыковые матчи пройдут весной 2022 года: полуфиналы - 24 и 25 марта, финалы - 28 и 29 марта.

источник: «Советский спорт»
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