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ЧМ-2022 пройдет без Италии или Португалии, а России достались Польша, Швеция и Чехия

В Россию уже точно приедет Роберт Левандовски, а если повезет, то и Златан Ибрагимович. А главная сенсация жеребьевки в том, что до ЧМ-2022 не доедут Италия или Португалия.
ЧМ-2022 пройдет без Италии или Португалии, а России достались Польша, Швеция и Чехия
26 ноября 2021 20:10
автор: Артем Зибрак
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

В пятницу состоялась жеребьевка стыковых матчей за право выступить на чемпионате мира-2022, по итогам которой определились все участники трех финалов четырех («путей» в формулировке ФИФА). Соперником сборной России по полуфиналу стала самая неудобная команда, которую только можно было представить на этом этапе, а именно Польша с Робертом Левандовски во главе.

Эта игра пройдет в конце марта в России. Конкретное место проведения неизвестно, но предполагается, что РФС выберет в качестве стадиона подзабытые после ЧМ-2018 «Лужники».

Если подопечные Валерия Карпина сумеют преодолеть первый этап, то встретятся с победителем пары Швеция – Чехия. Это был особенно тревожный момент. Когда жребий определял второго сеяного полуфиналиста, оставались три варианта: Швеция, Италия и Португалия. Так что жаловаться не приходится.

Более того, это означало, что два последних чемпиона Европы сойдутся в своем финале четырех, и кто-то до Катара доехать не сможет. Это главная сенсация жеребьевки – жаль, что мы не досчитаемся Криштиану Роналду или Джанлуиджи Доннарумму. Вот в каком противостоянии будет действительно горячо. Конечно, им еще предстоит дойти до финала, но итальянцы заполучили в первой игре самого желаемого соперника из всех – команду Северной Македонии. Португальцы тоже имеют все шансы во встрече с Турцией.

Что до команды Украины, то ей жребий благоволил. Первым ее соперником станет вполне посильная Шотландия (в гостях), а вторым – победитель пары Уэльс – Австрия. Соперники крепкие, но явно не непобедимые. Пожалуй, это самая спокойная и равная четверка из всех.

Нашей же команде заметно не повезло. Да, могло быть и хуже, если бы во втором полуфинале оказалась Италия или Португалия, но сильнее поляков в первой же встрече никто попасться не мог. Так что тот факт, что и финал в случае нашего успеха пройдет в России, является не слишком большим утешением. Тем не менее, стоит признать, что преимущество своего поля должно сыграть нам на руку.

О силе наших соперников говорит тот факт, что все они принимали участие в чемпионате Европы-2020. Причем только поляки не вышли из группы, тогда как шведы добрались до 1/8 финала, а чехи сыграли даже в четвертьфинале. То есть по силе наш «путь» вполне сопоставим с плей-офф Евро и будет даже посильнее группового этапа ЧМ.

Швеция и Польша, кстати, были в одной группе Евро. В решающей очной встрече подопечные Янне Андерсона в том числе благодаря голу Виктора Классона оказались сильнее – 3:2. За сборную Польши помимо Левандовски выступают хорошо известные нам по РПЛ Мацей Рыбус, Гжегож Крыховяк и Себастьян Шиманьски, а также Петр Зелиньски, два для назад уехавший из Москвы с понурой головой после поражения «Наполи» от «Спартака» (1:2). Эта команда неплохо прошла отборочный цикл, финишировав вслед за сборной Англии: 6 побед при 2 ничьих и 2 поражениях и разнице мячей 30-11.

Если нашей команде все-таки удастся пройти первый раунд, то во втором будет непросто вне зависимости от того, сыграем ли мы со Швецией или Чехией. Последние пропустили в квалификации не только Бельгию, но и Уэльс, однако выступление на Евро-2020 показало, что это физически очень мощная и мотивированная команда, способная в бесконечных единоборствах уморить любого.

Ну, а шведов мы вообще отлично знаем. Мало того, что в команду вернулся Златан Ибрагимович, так еще там выступают Классон, Кристофер Олссон и Карл Старфельт. Кроме того, российская сборная встречалась с «тре крунур» трижды за последние три года – два поражения (в официальном матче и товарищеском) и нулевая ничья. По силам ли команде Карпина прервать эту неудачную серию?

ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ СТЫКОВЫХ МАТЧЕЙ ЧМ-2022

Путь A

Шотландия – Украина
Уэльс – Австрия

Путь B

Россия – Польша
Швеция – Чехия

Путь C

Италия – Северная Македония
Португалия – Турция

источник: «Советский спорт»
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