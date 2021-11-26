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Валерий Карпин: Не могу сказать, что сборной России повезло с жеребьевкой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира рассказал о подготовке к ним, премиальных и возможном разговоре с Черчесовым.
Валерий Карпин: Не могу сказать, что сборной России повезло с жеребьевкой
26 ноября 2021 21:39
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

- Как вам жребий? Это та же Хорватия по стилю игру? И рассматриваете ли вы эту игру, как реванш за хорватов?
 - Игру с Польшей как реванш не надо воспринимать. Это шанс попасть в Катар на чемпионат мира. Хорватия с Польшей сравнимы по футболистам и уровню игру. Но мы посмотрим, что будет через четыре месяца. Посмотрим, в каком мы будем состоянии. Будем готовиться и изучать соперника.

- Очевидно, что в Польше главная звезда – Левандовски. Как сборная будет сдерживать его?
 - Сдерживать надо не одного игрока, а сборную Польши. Как и в Хорватии сдерживать одного человека не имеет смысла. В Польше много игроков, которые могут доставить нам неприятности. Так что надо готовиться ко всем футболистам сборной Польши.

- Вопрос по ролям полузащитников при высоком давлении. После домашнего матча с Хорватией вы затронули роль Баринова и сказали, что тройка должна была играть в линию, а Баринов иногда выдергиваться выше. Возможен ли такой вариант высокого прессинга, в котором тройка полузащитников сборной персоналит центр поля, а не играет в линию, особенно при таких соперниках, как Хорватия, которая начинает атаки 4-3-2-1 и уводит наших футболистов по разным зонам?
- Это не возможно. Если они будут играть персонально один в один, значит, у трех нападающих будет четыре защитника. Исходя из этого, такое уже не возможно.

- Как сборная планирует готовиться к чемпионату мира? Где будет сбор? Рассматривается ли Питер в качестве стадиона для стыковых матчей?
- Я скажу после стыков, как мы будем говорится к чемпионату мира. Питер рассматривается среди вариантов, как и Лужники, и южные города. Конкретики пока нет. Время еще имеется. Надо все изучить. Хочу поблагодарить клубы РПЛ, которые пошли на перенос тура. Гарантий никто дать не сможет, но я уверен в том, что это поможет лучше подготовиться.

- В связи с переносом тура, когда начнется подготовка к матчу с Польшей?
- После последнего тура в РПЛ. Там на той же неделе есть еще еврокубки.

- В конце февраля итальянцы проведут сбор. Может нам тоже его организовать и сыграть с Италией?
- Я бы с удовольствием провел и январские, и февральские, и мартовские сборы и готовился к стыкам. Но это не реально. По поводу января и февраля, вопрос находится на обсуждении.

- Известно, что с Польшей мы играем дома и второй матч тоже, в случае успеха. Это больше плюс или давление на сборную? И как вам новый формат стыковых матчей?
- Мне хотелось сыграть дома, так и получилось в результате жеребьевки. Это большой плюс. Не думаю, что будет лишнее давление. А поддержка болельщиков, дай бог, будет большая. Если стадион будет полный, для нас это огромная поддержка. А формат турнира тот, какой есть. Мы ничего тут не сделаем.

- Сегодня вы общаетесь со всеми журналистами. Перед этим ходили на «Коммент.Шоу». Почему сейчас решили пообщаться здесь с нами?
- Потому что это итоги жеребьевки. В Хорватии после матча я общался со всеми.

- Будете ли менять аспект психологической подготовки игроков, учитывая неудачный опыт игры с Хорватией?
- Что-то менять мы будем, а вот что, рассказывать не буду. Расскажу игрокам.

- Что нужно будет сделать с командой, если она не пройдет таких простых соперников?
- Возможно, на бумаге Италия и Португалия смотрятся страшнее. Но я не считаю, что жребий у нас великолепный. Уровень Польши сопоставим с уровнем Хорватии. Поэтому говорить, что нам повезло, не стоит. А что поменять? Если не попадем на чемпионат мира, поменять можно руководство РФС, тренера, но игроки у нас такие, какие есть на данный момент.

- Вы сказали, что общались с игроками после Хорватии. А после этого какое-то общение с ними было?
- Я общался с некоторыми ребятами по телефону, и до конца чемпионата еще будем общаться и видеться. Каждый по-разному воспринял это поражение, но довольных нет, это понятно. Они отходят, начались игры, жизнь продолжается. Та же история у меня была после Украины. Не хотелось играть в футбол. Но потом едешь на тренировки, начинаются матчи, и ты вкатываешься в эту рутину.

- Вы говорили, когда стали тренером сборной, что не видите смысла общаться с предыдущим наставником сборной, но Черчесов хорошо знает сборною Польши. Не будете обращаться к нему за консультацией?
- Возможно. Почему нет? Как вариант, да. У меня нет ни внутреннего, ни внешнего запрета на такое общение.

- Вы определили, какое количество игроков вызовете на сбор? Как будете учитывать, что Смолов и Головин пропустят этот матч?
- Это будет через четыре месяца. Пока я не знаю, сколько вызову футболистов, но не больше 27. Кем заменить Смолова и Головина сейчас нет смысла думать.

- Кажется, что в матче с Хорватией лидеров у нас вообще не было. Что нужно, чтобы они появились?
- Надо поменять менталитет.

- Вы сказали, что не знаете, как это сделать.
- Я смогу ответить после игры с Польшей. Придумать я могу что угодно. А будет это работать или нет, я не могу сказать.

- Были разговоры, что сбор перед первым стыковым матчем команда может провести в Турции. И когда решится вопрос по февральскому сбору?
- По поводу февральского сбора я общался с Алаевым. Кто будет этим заниматься, надо спросить в РФС. А так есть разные варианты. Турция, в том числе. И Сочи. Наш начальник команды туда вылетит и посмотрит, где будут лучше условия. По погоде в Турции понятно, что в марте будет хорошо. Инфраструктура тоже там хорошая. Поэтому не следующей неделе наши представители уже выезжают туда на просмотр условий и базы.

- Вы говорили, что может поставить поляков в один ряд с хорватами. То есть вы не считаете, что в этом матче мы не будем фаворитом, как и во второй встрече?
- Сто процентов. Мы никого не сильнее и не слабее. Со Словенией и Словакией я фаворитами нас не считал. Тем более в стыковых матчах.

- По поводу переноса тура. Вы хотите получить команду после последнего мартовского тура или дадите паузу игрокам?
- Двухнедельного перерыва там не получается. Мы можем собрать команду 15 числа в лучшем случае.

- Есть ли разговор о премиальных за выход на чемпионат мира? Сербам, например, выделили 1 млн. евро на команду. Не будете ли приветствовать, если кто-то из меценатов выделит деньги, чтобы лучше мотивировать игроков?
- Если кто-то захочет выделить деньги, я не буду против. А премиальные уже оговорены.

- Какая сумма должна быть задекларирована для фантастической мотивации наших футболистов?
- Никакая. Я считаю, что деньги не являются дополнительной мотивацией. Мне или тебе дать миллион, мы не обыграем сборную Польши. Тогда всем бы давали миллион, и все бы становились чемпионами мира.

- Вы сказали, что, возможно, пообщаетесь с Черчесовым о силе сборной Польши. Вас бодрит дуэль с Черчесовым, который может возглавить Польшу?
- Нет. Бодрит игра с Польшей.

- О чем будете говорить с Черчесовым, если разговор состоится?
- Посмотрим.

- Вы ему позвоните?
- Не знаю. Может быть, мы увидимся где-то на стадионе и договоримся о встрече.

- По поводу первого стыка, вы сказали, что игра, возможно, будет в Лужниках. С чем это связано?
- Это один из вариантов. Мы говорили также про Питер, Краснодар, Ростов.

- В Питере спалили поле.
- За четыре месяца его можно восстановить. В Лужниках я вообще не знаю, какое сейчас поле.

- Вы говорили, что живете в Ростове. Учитывая, что в России пройдут оба матча, хотели бы провести их в Ростове?
- Это рассматривается, как один из вариантов. Но не потому, что я там живу. Это делается исходя из других факторов: погода, поле, логистика. Все эти моменты надо будет учесть.

- Как оцениваете Чехию и Швецию, которые будут после Польши? И собираетесь ли сейчас изучать хоть немного нашего второго соперника?
- Да, мы будем готовиться, и не чуть-чуть. После перового стыка готовиться времени не будет. Поэтому все будет изучено заранее. Три дня после стыков обычно уходит на восстановление. Думать о них сейчас не будем, но у нас есть аналитики, которые это сделают.

- Игроки сборной извлекут урок из матча с Хорватией? Не будет ли психологического проседания с Польшей?
- Очень надеюсь на это.

- Перед матчем с Хорватией вы говорили, что с ними можно играть в смелый футбол. Перед Польшей можете сказать также?
- Одной моей веры мало. Я в это верю, но это надо будет еще сделать. А это уже другой вопрос.

- Могут ли наши футболисты играть в смелый футбол?
- Могут.

- По вашим интервью можно сделать вывод, что игроки боятся мяча. Вы и сами говорили об этом. Что дает основания полагать, что мы обыграем Польшу, которую вы ставите в один ряд с Хорватией?
- Вселяет уверенность неудачный опыт с Хорватией. Мы делаем выводы из плохого опыта. Надо двигаться дальше.

- Кудряшов сказал, что у Хорватии есть по лидеру в каждой линии. Согласны с ним? Как можно сделать так, чтобы и у нас так было?
- Я не считаю, что должен быть один лидер в какой-то линии или три, например. Все одиннадцать игроков должны быть таковыми.

- Перед Хорватией вы сказали, что в бой идут один старики. И судя по вашим интервью, вы в этом разочаровались. Это значит, что с Польшей девиз будет другой, и вы вызовете только сильнейших?
- Будут вызваны те игроки, с которыми мы сможем решить задачу выхода на чемпионат мира. Сильнейшие они или нет, надо смотреть в марте. Будет только два или три тура перед стыками. Станем исходить из того, что увидим в марте.

- Что после случившегося с Хорватией надо сделать, чтобы команда не испугалась поляков?
- Разговаривать и готовиться к полякам. Возможно, будут видео конференции с футболистами, у нас пройдут сборы. Буду ездить на клубные сборы. Кто-то из наших клубов в Турцию поедет, в ОАЭ, в Испанию. Будем встречаться с игроками на сборах.

- Почему не общались с Дюковым, когда думали об уходе из сборной?
- Не было смысла. Мы поговорили с ним после игры. О чем еще говорить?

- О том, что вы могли уйти из команды.
- Ничего страшного не происходило.

- Вы сказали, что 13-14 марта закончится последний тур перед стыками. 24-го будет полуфинал. Времени достаточно на подготовку?
- Иногда и трех месяцев не хватает. Лишние дни будут нам в помощь. Но это не гарантия успеха.

- Будете присутствовать на итоговом исполкоме этого года?
- Пока никто никуда не звал. Пока не в курсе.

источник: «Советский спорт»
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