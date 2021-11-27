Дмитрий Селюк: Надеюсь, Карпин вернет Дзюбу и выпустит его, а не Лионеля Заболотного против Польши

- Итак, Польша. Это Левандовски и еще несколько футболистов из сильных европейских клубов…

- Не надо вспоминать, кто и где у поляков играет. Надо вспомнить одно: «Рубин» проиграл какому-то «Рукаву» (польскому «Ракуву». – Прим ред.), а «Спартак» проиграл «Легии». Вот вам весь ответ.

- На это вам могут сказать, что «Спартак» два раза обыграл лидера чемпионата Италии «Наполи».

- Жаль, что мы не с Италией играем. Возвращаясь к жеребьевке, такое впечатление, что жребий тянул наш человек – повезло откровенно. Две игры дома, поляки и шведы команды примерно одного уровня. Это не группа с Португалией и Италией.

- Хорошо, итак первый матч с Польшей.

- Мне кажется, это будет очень сложный матч и до шведов дело не дойдет.

- А еще без Дзюбы, которого Карпин почти наверняка не вернет, и дисквалифицированного Головина – просто туши свет. Смолов тоже, кстати, не сыграет, но это не судьбоносная потеря.

- Согласен насчет Дзюбы. Но будем надеяться, что Карпин, все же, вернет Дзюбу и выпустит его против Польши, а не Лионеля Заболотного. Что касается Смолова – невелика потеря. А без Дзюбы нам Польшу не победить.

И вы обратите внимание, как поляки поют гимн перед матчем. Какие у них лица, какой накал. А у нас не все даже знают гимн России, а те, кто поет, такие лица можно увидеть на поминках.

Поэтому хочу обратиться к нашим футболистам: пусть выучат слова гимна, хорошо отрепетируют. Это им не песню «Валера, Валера» петь.

- Португалия или Италия поедет в Катар, так сложился жребий. И теперь вся Италия еще раз с содроганием вспомнила, как Жоржиньо не забил пенальти Швейцарии на последних минутах матча. Вы на кого ставите в этом противостоянии? Правда, им еще нужно пройти полуфиналы.

- Будем считать, что полуфиналы они прошли. Думаю, Криштиану не поедет на свой, видимо, последний чемпионат мира, в Катар поедет Италия. Желаю своему товарищу Манчини удачи. А когда я желаю удачи, обычно удача приходит.

В другой группе, считаю, выйдет Украина.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пресс-служба сборной России объявила время начала стыковых матчей квалификации ЧМ-2022. Полуфинал с командой Польши состоится 24 марта, начало — в 20:00 мск. А финал, в котором победитель матча Россия — Польша сыграет с победителем встречи Чехия — Швеция, состоится 29 марта, начало — в 21:45 мск.

Стадионы будут заявлены до 9 декабря 2021 года. По регламенту это могут быть как два разных стадиона, так и один.