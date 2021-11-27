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Игорь Шалимов: Рад, что «Урал» забивает второй матч подряд, потому что с этим были проблемы

После матча 16-го тура РПЛ «Урал» - «Сочи» (1:1) главный тренер хозяев Игорь Шалимов отметил, что результатом не доволен, потому что была возможность победить.
Игорь Шалимов: Рад, что «Урал» забивает второй матч подряд, потому что с этим были проблемы
27 ноября 2021 17:34
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Урал»

- Как вам игра? – вопрос Шалимову.
- Соперник был очень серьезный. Тем более он к нам приехал после поражения. Такие команды два матча подряд редко проигрывают. «Сочи» - боевой, мастеровитый клуб. Мы сегодня сыграли хорошо и в обороне, и в атаке. Создавали моменты, нагнетали. У «Сочи» тоже были моменты. Но можно сказать, что результатом мы не довольны. Могли выиграть. Хотя могло сложиться по-разному. Вопрос еще в опыте ребят, которые сегодня вышли на поле. У нас много молодежи. И тут соперник нас поддавил.

Первый тайм получился достаточно ровный, качественный с обеих сторон. Хотя, не мне оценивать игру соперника, но нам было непросто. Думаю, и «Сочи» тоже. Для нас радостно, что забили второй матч подряд. У нас с этим были большие проблемы. Мы создавали моменты, были удары. Могли выиграть. Нам хотелось этого.

- Хорошо себя проявили крайние защитники. Это было задание тренера, или ребята брали на себя инициативу?
- Фланги были важны сегодня. Там проходили серьезные единоборства. Была игра один в один, и в целом наши ребята выиграли ее и с левого фланга, и с правого. У соперников была такая же схема. Что касается единоборств в этих зонах, нужно было их выдерживать, нырять за спину, возвращаться. Оба наших крайних защитника хорошо справились.

«НАМ НЕ ХВАТАЛО ХЛАДНОКРОВИЯ В ЗАВЕРШЕНИИ АТАК»

- Поделитесь впечатлениями от матча, - вопрос Федотову.
- Вначале встречи привыкали к полю, допустили несколько ошибок. Была напряженность у наших ворот. Затем со стандарта не забили. Был очень хороший момент. Еще был ряд подходов. Но не хватало хладнокровия, чтобы доиграть эти эпизоды до логического завершения. Но и соперник хорошо оборонялся. Мы знали, что «Урал» - команда организованная, дисциплинировано отходит назад, и было сложно найти зоны. Было бы больше хладнокровия, можно было бы выжать что-то серьезное в виде забитого мяча. Затем пропустили, сыграв неправильно, раскрыв центральную зону нашей штрафной. Этот гол не вытекал из логики игры. Во втором тайме более надежно стали работать, о чем мы договаривались до игры. Развивали свои атаки так, как планировали. Начали заходить через фланги, но не хватало точности передач оттуда. До гола имели хорошие острые эпизоды, чтобы забить. Потом мы все-таки сравняли счет. А когда остались вдесятером, турнирная ситуация соперника подсказывала играть на победу. Было непросто, но мы справились. Когда шло добавленное время, была возможность в последней контратаке убежать на рандеву с голкипером.

- Ваша команда после поражения от «Рубина» серьезно настраивалась на этот матч. Может, чуть-чуть перегорели?
- Обиднейшее поражение. Мы не реализовали кучу моментов. Как любая команда после поражения хотели реабилитироваться. Но здесь погодные условия и поле немного другие. Адаптация мешала провести первый тайм лучше. Было много суеты.

- Для вас матчи в Екатеринбурге имеют какой-то подтекст?
- Понятно, конечно, что есть какой-то повышенный эмоциональный фон, когда возвращаешься туда, где провел много лет. И получается, что эти эмоции передаются коллективу.

источник: «Советский спорт»
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