Евгений Ловчев: Саша Градский звонил: «Ты ничего не понимаешь в футболе», я отвечал: «А ты в музыке»

- Я с Сашей познакомился в конце 80-х, мы тогда организовали в Москве матч ветеранов «Спартака» с ветеранами сборной Франции, - говорит Евгений Ловчев. В ней было много чемпионов Европы 1984 года – Платини, Лякобм непросто – самый конец 80-х, дефицит всего. Но все прошло очень хорошо.

Сыграли в Лужниках 2:2 - никаких договорняков, играли в полную силу.

Планировался ответный визит, французы мне сказали, что надо бы в делегацию пригласить кого-то из артистов. Потому что в их делегации были артисты. Тогда я и обратился к Градскому. Поездка во Францию сорвалась, но мы стали общаться с Сашей, а в последние годы близко сдружились.

Я его часто приглашал в телеэфир, либо на футбол, на стадион. Он Саша всегда отказывался – у него болели ноги. И еще говорил, что плохо видит, мол, с трибуны ничего не рассмотрит на поле, да и здоровье не то, чтоб по стадионам ездить.

Но после каждого тура он мне звонил, и мы обсуждали матчи. Он много смотрел футбола, был ярым болельщиком «Спартака», поэтому отлично знал предмет, был в курсе всех событий. С ним было очень интересно общаться.

Саша звонил после очередного неудачного матча «Спартака» и говорил: «Ты, наконец, скажешь, что Кононов не понимает в футболе?» Или, к примеру, Руй Витория не понимает. Градский же был человеком темпераментным.

С ним было интересно спорить, дискутировать, потому что в футболе Саша разбирался отлично. Часто в запале он говорил в трубку «Убедился еще раз - ты ничего не понимаешь в футболе», на что я отвечал: «А ты - в музыке», - и оба смеялись.

Он следил даже за матчами дубля. Иногда возмущался: Чего они не ставят в основу того-го и того-то? Мол, ребята отлично в дубле играют.

Я удивлялся: «А ты откуда знаешь?» - «Я слежу за дублем, парень там лучший, дубль явно перерос», - отвечал Саша.

В последнее время одобрял, что Витория стал доверять молодым Литвинову и Игнатову. Саша говорил: «Надо Игнатова к основе подтягивать, у парня светлая голова»…

Уходят прекрасные люди, легендарные. Саша, светлая память…