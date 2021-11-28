«Болельщик не съест лишний бутерброд с сыром, но посмотрит матч любимой команды». Градский о футболе

Александр Борисович несколько раз оказал нам честь и давал футбольные интервью. Всегда обстоятельные, фактурные, интересные, яркие. Такие, каким был и сам Градский. В память о нем приводим пару отрывков из первого интервью (апрель 2019 года):

– Я начал болеть за «Спартак» с четырех-пяти лет. Брат моей бабушки тоже был болельщиком «Спартака» всю свою жизнь (а прожил он много лет) и заразил меня этой любовью. С ним всегда можно было поговорить о команде, даже когда ему было за 90. А может быть, дело еще и в том, что мне форма понравилась, хотя тогда по телевизору сложно было ее разглядеть.

– Какой была самая памятная для вас игра?

– Это было в июне 1984 года. Я был на стадионе и воочию видел поражение от СКА со счетом 1:6. Это было чудовищно, и я это запомнил навсегда. Ирония в том, что ростовчан тренировал Владимир Федотов, бывший зятем главного тренера «Спартака» Константина Бескова. По-семейному преподал ему урок.

На стадион перестал ходить довольно быстро, потому что стал плохо видеть, и перешел на телевизионный просмотр. Сейчас, когда телевидение стало еще более качественным, появилось много камер, по телевизору смотреть стало еще удобнее. У меня дома здоровенный экран, и все видно хорошо. Смотрю не только матчи «Спартака», но и весь чемпионат России. Должен же я знать, с кем нам потом бороться, и как строить игру.

А теперь, когда появилась система VAR, стало еще интереснее следить за тем, как арбитры принимают решение в тех или иных ситуациях. Только не могу понять, почему в схожих ситуациях, например, при игре рукой или задержке соперника в штрафной при угловых, судьи принимают разные решения. То ли не видят этих эпизодов, то ли заинтересованы в результате.

– Эмоционально смотрите футбол?

– Очень. Сам себе даю советы, как играть, спрашиваю, зачем тренер выпустил того или иного игрока. Особенно если этот игрок совсем играть не умеет. В «Спартаке» таких немало.

…

Не понимаю, почему хозяин (Леонид Федун – прим. ред.) покупает тех футболистов, которых покупает, почему отдал Владислава Пантелеева в «Рубин». У парня потрясающее чувство гола, штрафные бьет не хуже, чем Фернандо. А как можно было расстаться с Романом Еременко? Он единственный в РПЛ может отдать отличный пас, у него сумасшедший удар. Его надо было поддержать, дать место в составе, и он бы заиграл. Так, как сейчас в «Ростове», где он делает результат, заодно с Ивелином Поповым, кстати…

Важно иметь костяк и подтягивать к нему молодых. Так комплектовались команды в советские годы. Помню, как Валерий Карпин играл первый матч. Вышел он на замену и, находясь в пяти метрах от ворот, так жахнул по мячу, что тот улетел метра на три над перекладиной. Но потом привык к партнерам, адаптировался и стал изумительным футболистом.

Сейчас с молодежью так никто не работает. Зачем брать парня, который заиграет через год-полтора, если можно взять легионера, который уже выглядит, как чемпион мира по бодибилдингу? Деньги – ерунда...

Слишком много схоластических покупок по принципу «а давай возьмем этого, а теперь – того». В этом «Спартак» сильно проигрывает ЦСКА.

– То есть проблема в руководстве клубом?

– Однозначно. Наверху бардак, и он выливается в бардак на поле. Организация игры очень слабая. Каждый делает, что хочет. Если везет, команда выигрывает, если нет – проигрывает. Просто в РПЛ 12 команд из 16 делают, что хотят, поэтому за счет индивидуального мастерства «Спартак» держится в пятерке. Даже в «Зените» нет организации, Сергей Семак не заставил футболистов делать то, что он хочет. И все делают то, что хочет Дзюба.

Или другой пример. Как можно было за 15 лет «Спартаку» потерять четырех супернападающих уровня сборной России: Дзюбу, молодого Дмитрия Сычева, Павла Погребняка и Романа Павлюченко? Они хорошие бомбардиры, а клуб не сумел их удержать. Дзюбы сейчас «Спартаку» очень сильно не хватает.

А все от жадности. Это все история из серии «французик из Бордо», которая мне всегда была отвратительна, и сейчас она видна, как никогда. Какому-то заезжему игрочишке платят в два-три раза больше, чем нашему талантливому парню. Плюс сумма за трансфер.

И делается это с легкостью.

…

– Из сегодняшнего «Спартака» кто-нибудь попадет в символическую сборную за весь период вашего боления?

– Только если Зобнин, и тот на замену. А куда ему еще? В моей сборной в полузащите были бы Карпин, Александр Мостовой, Илья Цымбаларь, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Юрий Гаврилов, Федор Черенков, Вагиз Хидиятуллин. Это уже восемь человек, и каждый из них – сладкая звезда. В оборону взял бы Евгения Ловчева, Олега Романцева, Анатолия Крутикова, Игоря Нетто, Дмитрия Хлестова и Геннадия Логофета. В ворота Рината Дасаева, Станислава Черчесова или Анзора Кавазашвили. В нападение – молодого Сычева, Родионова или Павлюченко.

– Ваша команда могла бы пошуметь в Лиге чемпионов?

– Конечно, 10 раз подряд. Вообще без разговоров. Если бы я был хозяином, а тренером – Константин Бесков. Кстати, однажды я играл с Бесковым и Логофетом. Это было на корабле во время круиза. Трое на трое. И мы в турнире на вылет обыграли всех подряд. Константин Иванович просто стоял и раздавал передачи, а я бегал, как дурной лось, мяча почти не видел и ударил, наверное, раз пять. Выполнял роль Зе Луиша – носился по полю и делал вид, что всех сейчас распихаю. А Гена забивал все, что можно забить.

– Кто вошел бы в вашу тройку лучших тренеров «Спартака»?

– Бесков. Я застал время, когда команда вылетела во вторую лигу. Пришел Константин Иванович, вернул «Спартак» в высшую лигу, занял пятое место и никому потом ничего не уступал. Второй – Владимир Федотов. Он был очень интересным человеком. Казалось, мягкий, но, как говорится, мягко стелет, да жестко спать. Третий – Романцев, но у меня к нему личные претензии за то, что продал «Спартак» Андрею Червиченко. Не могу себе этого объяснить.

– Для вас, как человека, помнящего противостояние «Спартака» и киевского «Динамо» в чемпионате СССР, матч с ЦСКА – принципиальное дерби?

– В те годы у «Динамо» был уникальный состав. Какие звезды! Это была настоящая рубка. С этой точки зрения смотреть на «Спартак» – ЦСКА, как на дерби, смешно.

…

– Как относитесь к тому, что матч «Спартак» – ЦСКА не покажут на общедоступном ТВ?

– У меня 2500 каналов, я смотрю хоть 20 матчей одновременно – все ведущие европейские чемпионаты и, конечно, РПЛ. Поэтому отсутствие на федеральном ТВ этого матча меня лично не касается, поэтому и не беспокоит. Я подписан на канал, по которому показывают все матчи чемпионата России, и без проблем их смотрю.

Если человеку жалко заплатить 200 рублей за просмотр, это его личная проблема. Пусть сидит дома и смотрит биатлон. Каждый делает свой выбор сам. Если ты настоящий болельщик, не съешь лишний бутерброд с сыром, подпишешься на канал и сможешь смотреть все матчи подряд. Как я и делаю вместе с четырехлетним сыном. Только ему мама запрещает смотреть столько футбола, и мы договорились – не более одного матча в день. За кого болеет? За того, кто забивает. В матче в Грозном он сначала болел за «Ахмат», а потом – за «Спартак». Ребенок же.

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