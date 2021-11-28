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Алексей Березуцкий: Вариант с возвращением Вагнера Лава в ЦСКА существует

После матча 16-го тура чемпионат России ЦСКА - «Зенит» (0:2) главный тренер хозяев Алексей Березуцкий отметил, что поражение получилось обидным, а наставник гостей Сергей Семак заявил, что не доволен качеством игры.
Алексей Березуцкий: Вариант с возвращением Вагнера Лава в ЦСКА существует
28 ноября 2021 22:39
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

- Как вам игра? - вопрос Березуцкому.
- Достаточно обидное поражение. В первом и втором таймах играли неплохо, но пропустили два мяча. Такое бывает. У соперника реализация была лучше.

- Почему во втором тайме убрали Эджуке?
- Это больше из-за проведенных матчей. После шестидесятой минуты у него падает эффективность. Возможно, останься он на поле, то забил бы или имел моменты.

- У вашей команды проблемы с реализацией. Есть ли вариант вернуть Вагнера Лава?
- Такой вариант всегда есть. Мы все хорошо знаем Вагнера, как он умеет играть в футбол, забивать. Это родной человек для клуба.

- На 62-й минуте Чистякову в руку попал мяч. Был ли пенальти?
- Вы видите футбол по телевизору, а мы с бровки. Оценивать большинство моментов сложно. Мы их не видим. Судейство было хорошее. Были вопросы по мелким решениям, но это не существенно. Я не видел этот момент по телевизору, но есть предположение, что все было нормально.

«МЫ СМОГЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ МОМЕНТЫ, А ЦСКА НЕТ»

- Как оцените игру? - вопрос Семаку.
- Сложный матч, моментов было не так много у обеих команд. Мы смогли их использовать, а ЦСКА нет. Добились сложной победы. Что касается качества игры, не хватало свежести, контроля, много чего. Ребята старались, показали то что могут.

- До первого гола «Зенит» отдал инициативу ЦСКА. Почему?
- Начали мы не очень удачно. Не хватало движения, армейцы лучше двигались и контролировали мяч. Потом мы выровнялись. Им надо было отыгрываться. Во втором тайме у нас было много моментов, чтобы их использовать.

- Во втором тайме много времени «Зенит» провел в обороне. Довольны, как там сыграли?
- Были моменты у наших ворот, мы не дорабатывали. После сбросов не разбирались. Вопросы есть всегда. Качеством игры я не доволен.

- После двойной замены у ЦСКА вы тоже заменили двух игроков. Как это прокомментируете?
- Плановые замены по ходу матча иногда меняются. Кузяев - это плановая замена. Он много пропустил. По остальным футболистам мы смотрели, куда нужен более свежий игрок, чтобы поддерживать интенсивность и искать моменты. Сегодня не хватало свежести, чтобы больше создавать и правильно играть. Армейцы действовали активно, много двигались. Тут любой команде играть сложно.

источник: «Советский спорт»
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