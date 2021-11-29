Березуцкий заказывает Вагнера. Осталось вернуть Думбия, будет вроде встречи одноклассников

ЦСКА воскресным вечером тщетно пытался взломать оборону «Зенита», стоявшего сзади ради того, чтобы сохранить победный счет и получить три очка. Смотреть на трусливый футбол Сергея Семака нестерпимо, понимая, что именно это и есть витрина российской лиги. За ЦСКА же на этом фоне обиднее вдвойне.

Три голевых момента за игру армейцы создали, но запороли их бездарно. Забивать у красно-синих сегодня некому. Итоговые 0:2 были заслужены, хотя чемпион далек от оптимальной формы. Прежний лидер российского футбола еще года три назад считался если не фаворитом домашних матчей с «Зенитом», то никак не аутсайдером, сейчас же ЦСКА андердог. Поступательно клуб терял свою игру, своих звезд и свои позиции. И вот докатился до свиста с трибун и места рядом с «Крыльями Советов», вчерашним клубов ФНЛ.

За четыре последних матча ЦСКА забил один гол. И тот не принес никакой радости. Поражение от «Сочи» за два тура до этого было слишком болезненным – 1:4. Перед ним красно-синие проиграли в Казани «Рубину» - 0:1, а первый круг завершали нулевой ничьей с аутсайдером «Химками». Всего после 16 матчей 18 голов, десятое место в чемпионате по этому показателю. Да и то может уплыть после матча «Уфа» - «Спартак» в понедельник.

Вчера команда Алексея Березуцкого, можно сказать, официально оформила статус середняка РПЛ, с 24 очками деля с «Ахматом» и «Крылышками» 6-8 места. О том, что таков и есть нынешний серенький ЦСКА, некоторые эксперты говорили давно, но все как-то не верилось в это. Все думалось, что сейчас у армейцев наступит прорыв.

Виктора Гончаренко ругали за то, что не мог включиться в борьбу за Лигу чемпионов. Его ЦСКА в последние годы все ходил вокруг да около, но хотя бы играл первым номером, пусть и болтался у четвертых-пятых мест. Та игра была точно лучше нынешней.

Уход Николы Влашича, конечно, бесследно пройти не мог. Без него стало совсем тоскливо. Нет лидера, нет мотора в центре поля. Нет также нормального нападающего, причем уже давно. Но нет, надо признать, и хорошего тренера. Таковым не был Ивица Олич, которому неясно по какому блату дали весной попробовать в московском клубе начать тренерскую карьеру, не получается пока ничего толкового и у новичка Алексея Березуцкого.

Ставка руководства клуба на бывших звезд команды, которые не успели превратиться в Тренеров с большой буквы, приобрести хотя бы минимальный опыт в коллективе попроще, совершенно непонятна в нынешней ситуации. Когда надо спасать остатки имиджа крутой организации, возвращать команду на потерянные позиции, в ЦСКА проводят то ли эксперимент, то ли устроили тренерские курсы.

Может быть, боссы ЦСКА видят в этом какой-то смысл, скрытый от посторонних глаз. Мы же видим деградацию похлеще спартаковской. Удивительно, что столько стрел критики летит сегодня в Леонида Федуна, его менеджеров, тренеров и игроков, а рядом в таком же положении находится клуб, который за последние полтора десятка лет был на порядок круче красно-белых как по результатам, так и по игре, но теперь просто рухнул. Однако никакого всеобщего хора «Что же творится в ЦСКА?!» нет и близко.

Хотя по тому, как складывается сезон, «Спартак» этой самой критики заслуживает куда как меньше. В отличие от армейцев спартаковцы играют на два фронта, еще и в еврокубках. А там были две победы над «Наполи» и ничья в «Лестере». Были не так давно две суперволевые ничьи в РПЛ – с «Динамо» и «Локомотивом». У ЦСКА не было близко таких ярких матчей. Красно-белым есть за что цепляться в поисках игры, беря свои же матчи за образец, а у армейцев все пропитано безнадегой.

Все очки ЦСКА набирал с нижестоящими соперниками. Вот кого победила команда Березуцкого: «Уфу», «Ростов», «Ахмат», «Спартак», «Нижний Новгород», «Урал» и «Крылья Советов». Причем грозненцы и самарцы уже догнали армейцев после матчей 16-го тура. А вот кому ЦСКА проиграл: дважды «Зениту», «Локомотиву», «Динамо», «Рубину» и «Сочи». В поединках с серьезными клубами шансов у красно-синих не просматривается. Если у команды Руя Витории нет стабильности, то у ЦСКА все стабильно безлико.

Главный тренер армейцев после поражения «Зениту» заговорил о Вагнере Лаве. Лучший легионер РПЛ всех времен вчера положил дубль в финале Кубка Казахстана. Его «Кайрат», возглавляемый Курбаном Бердыевым, в серии пенальти победил 9:8 карагандинский «Шахтер» (основное и дополнительное время 3:3). А Березуцкий отвечал на вопрос об отношении к возможному возвращению живой легенды клуба.

«Всегда положительно. Всегда. Не считая того, что он находится в прекрасной спортивной форме. Увидим ли его в команде? Вы спросили мнение Алексея Березуцкого, и Алексей Березуцкий вам свое мнение сказал», — заявил тренер в эфире «Матч Премьер».

Вагнера возвращали в Москву СМИ прошлым летом, но очередной камбэк бразильца не состоялся. Нам объясняли, что уже ничего не даст он, лучшие годы форварда давно позади. После чего армейским фанатам предложили полюбоваться аргентинцем Гайчем, белорусом Шкуриным, венесуэльцем Рондоном, а теперь россияниным Заболотным. В хит-параде «кто из приобретений двух последних лет хуже?» даже не знаешь, кому отдать первенство. Конкурентов на первое место не менее четырех, хотя первой тройки уже след простыл. На этом фоне Вагнер наверняка покажется суперзвездой.

Вот только о том ли рассуждают сегодня в большом клубе, отправляя его снова и снова в свое славное прошлое 15-летней давности? Спору нет, ветераны бывают покруче молодежи. Пример Златана Ибрагимовича, в свои 40 лет зажигающего в итальянской серии А, очень показателен. Но что же делал все эти годы армейский менеджмент, если после безуспешных попыток привезти хорошего форварда главный тренер радуется потенциальному приходу бразильского предпенсионера? Неужели все так плохо по деньгам в ЦСКА, что смотреть приходится на чемпионат Казахстана?

На днях, кстати, Сейду Думбия выложил видео, где он тренируется в футболке ЦСКА. 33-летний экс-партнер Вагнера по красно-синим временам полгода как без клуба после ухода из мальтийского «Хамрун Спартанс». Березуцкий наверняка не отказался бы и от него. А что, было бы прикольно устроить еще один армейский камбэк-эксперимент. Вернуть в команду тех, кто принес ей славу в прежние годы.

Это было бы что-то вроде встречи одноклассников через годы после окончания школы. Заодно посмотрели бы, на каком свете обитает сегодня РПЛ. Если эта парочка потащила бы красно-синих вперед и сейчас, все с нашим футболом стало бы окончательно ясно. Как ясно и то, что прежний ЦСКА мы, увы, уже потеряли.